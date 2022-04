Hotel Wöscherhof

Frühling ist die richtige Zeit für romantische Kuscheltage zu zweit

Uderns im Zillertal (ots)

Wenn oben am Berg noch der Schnee glitzert, wird es im Tal schon wieder bunt. Blumen blühen, die Wiesen leuchten im frischen Grün, Bienen und Schmetterlinge genießen die warmen Sonnenstrahlen und die Vögel zwitschern munter vor sich hin. Es ist wieder Zeit für gemeinsame Unternehmungen in der Natur und kuschelige Wellnessmomente zu zweit.

Ein besonders herzlicher Kuscheltipp ist das Hotel Wöscherhof ****superior in Uderns im Zillertal - eines der Top-Wellnesshotels in der Region und vom Relax-Guide mit 2 Lilien ausgezeichnet.

Besonders das Wellnessangebot wird Sie begeistern. Hier erwarten Sie mehrere Saunen und Schwimmbäder, ein neuer Panorama Spa im 3. Stock der neuen Wellness-Residenz mit: Finnischer Sauna, Salzsauna, Dampfbad, Tauchbecken, Plauder-Lounge mit romantischem Effektfeuer und Ruheräumen zum Träumen. Im Erdgeschoß befindet sich die neue Vital-Oase für Massagen, Körperbehandlungen und Kosmetik.

Für romantische Stunden zu zweit bietet das Hotel einen eigenen Privat SPA an. Hier erwartet Sie romantisches Badevergnügen in der Luxus-Doppelbadewanne, eine prickelnde Klangwellenmassage mit anregendem Farblichtspiel und Entspannung pur im flauschigen Wohlfühlbett. Genießen Sie diese ungestörte Zeit im privaten Ambiente!

Die gemütlichen und individuell eingerichteten Zimmer & Suiten laden ebenfalls zum Wohlfühlen ein. Holz, Stein sowie Naturfarben spiegeln die Naturverbundenheit des modernen 4-Sterne-Superior-Hauses wieder. In derHerzerl-Suite z. B. kuscheln Sie im romantischen Himmelbett und genießen Zeit zu zweit am Romantikbalkon.

Liebe geht bekanntlich auch durch den Magen, deshalb wird im Wöscherhof besonders auf ihr leibliches Wohl geachtet. Kulinarisch spielt das Hotel alle Stücke. Am Morgen werden Sie mit einem himmlischen Frühstücksbuffet mit Produkten aus der Region und der eigenen Landwirtschaft verwöhnt. Nachmittags finden Sie am Genießerbuffet garantiert einen warmen Snack oder eine gute Suppe, frische Salate und hausgebackene Kuchen. Der kulinarische Höhepunkt des Tages erwartet Sie am Abend. Am festlich gedeckten Tisch genießen Sie ein 5-gängiges Wahlmenü (auf Wunsch auch vegetarisch) nach dem Motto "herzhaft & vital" mit köstlichen Gerichten aus der internationalen, österreichischen, mediterranen sowie Tiroler Naturküche mit regionalen Zutaten und Qualitätsprodukten.

Private SPA superior - 120 Min. für 2 Personen Das harmonische Almvergnügen zu zweit inkl.:

Gegenseitiges Zirbenpeeling in der Erlebnisdusche

Zirbensauna

Gemeinsames Badevergnügen mit dem wohltuenden Zusatz der Tiroler Zirbe

Glas Prosecco, dazu frische Früchte

Zirbenöl zur Abschlusspflege für den Körper

Zum Mitnehmen: Tiroler Zirbenseife "Berghauch"

Nachruhen auf dem kuscheligen Wohlfühlbett

Dauer: ca. 120 Min. EUR 136,-

Weitere Informationen unter: www.woescherhof.com

