Russlands Ansehen sinkt weltweit um 19 Prozent

Das zeigt eine aktuelle Studie im Zusammenhang mit dem Report Brand Finance Global Soft Power Index 2022

Nach der Invasion in die Ukraine hat Russland enorm an globalem Ansehen eingebüßt, nämlich um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Brand Finance. Diese zeigt auch: Alle befragten Länder machen Russland für den Krieg in der Ukraine verantwortlich - außer China und Indien. Die Solidarität mit der Ukraine ist groß und wirkt sich positiv auf die globale Wahrnehmung des Landes aus: Der Wert Vertrautheit (familiarity) stieg um außergewöhnliche 44 Prozent. Die aktuelle Studie ist eine Ergänzung zum Report "Brand Finance Global Soft Power Index 2022", der jährlich die Wahrnehmung von Ländermarken erfasst. Platz eins des Rankings belegen die USA, gefolgt von Großbritannien auf Platz zwei und Deutschland auf Platz drei. Den Report zum Download und weitere Informationen gibt es unter: https://brandfinance.com/softpower

Auf die Frage, wer die Hauptverantwortung für den Krieg in der Ukraine trägt, gab eine deutliche Mehrheit der in der Studie Befragten Russland die Schuld. So auch in Deutschland: 67 Prozent der befragten Deutschen machen Russland für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Andere Staaten, wie China (52%) und Indien (46%), sehen hingegen die Schuld bei den USA. Interessant: Auch 22 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner geben ihrem Land die Schuld.

Einfluss von Medienberichterstattung

Während Russlands Wahrnehmung global abrutscht, steigt die der Ukraine: In der aktuellen Studie im Rahmen des Reports "Brand Finance Global Soft Power Index 2022" stieg der Wert "Vertrautheit" (familiarity) um sagenhafte 44 Prozent. Auch bei den Werten "Einfluss" und "Ansehen" hat die Ukraine zugelegt, und zwar um 24 Prozent und 12 Prozent. Dafür ist nicht zuletzt das weltweite Medienecho auf den Russland-Ukraine-Konflikt verantwortlich.

Deutschland auf Platz drei

Vorjahressieger Deutschland rutscht im Global Soft Power Index 2022 auf Platz drei - überholt von den USA (Platz eins) und Großbritannien (Platz 2). Und dennoch: Die Gesamtwertung für Deutschland ist weiterhin sehr stabil auf einem hohen Niveau.

