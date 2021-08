Hiscox

Zukunft voraus: Markus Niederreiner wird neuer Deutschland-Chef von Hiscox

Bild-Infos

Download

München (ots)

Markus Niederreiner wird zum 1. September die Position als Hauptbevollmächtigter von Hiscox Deutschland übernehmen. Er folgt damit auf Robert Dietrich, der seit dem Frühjahr zusätzlich die Position des CEO von Hiscox Europa bekleidet und noch bis zum 31. August in einer Doppelrolle agiert. Der Spezialversicherer Hiscox bietet unter anderem Versicherungslösungen für berufliche Haftpflichtrisiken und hochwertigen Privatbesitz wie Kunst und Ferienimmobilien. Seit mehr als 25 Jahren ist Hiscox in Deutschland tätig, mit Büros in München, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln, Stuttgart und Berlin.

Niederreiner verantwortete zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung bei der BNP Paribas Cardif Deutschland sowie als Managing Director der BNP Paribas Niederlassung Österreich und Deutschland die Marktaktivitäten internationaler Einheiten der BNP Paribas Gruppe. Zuvor besetzte der Diplom-Betriebswirt und MBA verschiedene leitende Funktionen im Maklervertrieb und Marktmanagement der Allianz und realisierte für internationale Beratungen Skalierungs- und Transformationsprojekte im Fintech- und Finanzmarktumfeld.

Markus Niederreiner: "Ich treffe bei Hiscox auf ein hoch motiviertes Team, das über die vergangenen Jahre bereits Herausragendes geleistet hat. Ich freue mich extrem darauf, zusammen mit Robert Dietrich und den neuen Kolleginnen und Kollegen die nächste Wachstumsphase bei Hiscox Deutschland einzuleiten und dafür meine Erfahrung in der Weiterentwicklung von Finanzinstituten einzubringen. Unser Fokus wird darauf liegen, aus den neuen technologischen Möglichkeiten und unserer Expertise zukunftsweisende Produkte, Services und Geschäftsmodelle für den deutschen Versicherungsmarkt zu entwickeln. Unser gemeinsames Ziel ist es, so das Vertrauen unserer Partner und Kunden immer wieder aufs Neue zu bestätigen."

Robert Dietrich: "Mit Markus Niederreiner übernimmt ein Manager mit großer Erfahrung in der Umsetzung von Wachstumsstrategien und umfassender Expertise für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen die Verantwortung für das Deutschlandgeschäft. Er hat bei seinen vergangenen Stationen bewiesen, dass er unterschiedliche Talente unter einer gemeinsamen Wachstumsvision vereinen kann. Ich bin überzeugt, dass Hiscox und Markus Niederreiner auch kulturell sehr gut zusammenpassen, und freue mich daher schon sehr auf unsere enge Zusammenarbeit. Gemeinsam mit dem ganzen Team werden wir Hiscox in Deutschland und Europa auf die nächste Evolutionsstufe heben."

Einen Überblick über das Management-Team von Hiscox Deutschland gibt es unter: https://www.hiscox.de/ueber-hiscox/management/

Informationen zum Management-Team der Hiscox Group sind zu finden unter: https://www.hiscoxgroup.com/about-hiscox/management

Original-Content von: Hiscox, übermittelt durch news aktuell