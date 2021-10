Dille & Kamille

Dille & Kamille eröffnet in Köln erstes Geschäft in Deutschland

Köln (ots)

Dille & Kamille kommt nach Deutschland! Am Freitag, den 29. Oktober eröffnet Dille & Kamille in den Kölner Opern Passagen, Breite Straße 29. Es wird die 39. Niederlassung des niederländischen Familienunternehmens, das 1974 gegründet wurde.

Natürliche Schlichtheit

Einige Deutsche kennen Dille & Kamille aus dem Urlaub in den Niederlanden, aber für die meisten ist die Marke noch neu. Was können sie erwarten? "Bei uns finden Sie alles für Haus, Garten und Küche", erklärt Filialleiterin Nastasja Lamé. "Von Koch- und Backutensilien, Geschirr, Tee und Gewürzen bis hin zu Spielzeug, Pflanzen und vielem mehr. Alles ist schlicht, formschön, angenehm in der Handhabung und aus natürlichen Materialien hergestellt - also so wenig Plastik wie möglich. Natürliche Schlichtheit nennen wir das."

Familienunternehmen mit deutlicher Mission

Aber Dille & Kamille will mehr sein als "nur" ein schönes Geschäft. "Dille & Kamille wurde 1974 mit einem deutlichen Ideal gegründet: natürliche Schlichtheit als Gegenreaktion auf die aufkommende Wegwerfgesellschaft", sagt Geschäftsführer Hans Geels. " Dieses Ideal ist aktueller denn je, in einer Zeit, in der Menschen die Verbindung zueinander und zur Natur verloren zu haben scheinen. Wir möchten zeigen, dass es auch anders geht und Menschen zu einem bewussten, entspannten und nachhaltigen Leben inspirieren, miteinander und naturnah."

Festliche Eröffnung

Nastasja Lamé lädt herzlich zu einem Besuch in ihrem neuen Geschäft ein. "Die ersten 250 Kundinnen und Kunden bekommen am Freitag, den 29. Oktober, gleich am Eingang eine limitierte Auflage unserer beliebten Dille-Tasche. Außerdem haben wir für alle, die am ersten Wochenende bei uns einkaufen, ein kleines Geschenk - natürlich nur, solange der Vorrat reicht!"

Hier finden Sie www.dille-kamille.de/dille-kamille-koln-pressemitteilung mehr Infos.

Original-Content von: Dille & Kamille, übermittelt durch news aktuell