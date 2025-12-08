Messe München GmbH

IFAT Saudi Arabien: Mehr als 3.500 Lösungen und Technologien

Unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz. Abdulrahman Abdulmohsen A. AlFadley, Minister für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft, findet vom 26. bis 28. Januar 2026 die erste IFAT Saudi Arabia im Riyadh Front Exhibition and Conference Center statt.

In den Bereichen Abfallwirtschaft, Recycling, Wasseraufbereitung und -entsalzung, Energiegewinnung, Luftqualität sowie digitale und intelligente Umweltlösungen präsentieren mehr als 450 Aussteller aus 35 Ländern mehr als 3.500 innovative Lösungen und Technologien. Internationale Pavillons aus Österreich, China, der Tschechischen Republik, Deutschland, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, der Türkei und dem Vereinigten Königreich belegen die große internationale Resonanz.

Die IFAT Saudi Arabia zahlt auf das Regierungsprogramm Vision 2030 ein, mit der das Königreich verstärkt in die nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft investiert. Das Vorhaben bietet ein großes Wachstumspotenzial für Umwelttechnologien und die Kreislaufwirtschaft.

Die erste IFAT in der Region bietet Gelegenheit Fachwissen auszutauschen, Partnerschaften zu bilden, Investitionsmöglichkeiten zu erkunden und sich über die neuesten Umweltlösungen und -technologien auszutauschen. Zudem umfasst die Veranstaltung ein umfassendes Konferenzprogramm auf zwei Bühnen. Die Orange Stage widmet sich der Abfallwirtschaft und die Blue Stage dem Wassersektor.

Auf einem messebegleitenden Summit werden zudem Herausforderungen und Chancen der Bereiche Abfallwirtschaft, Recycling und Wassersektor unter Beteiligung von Führungskräften und Entscheidungsträgern aus dem öffentlichen und privaten Sektor diskutiert. Dabei stehen insbesondere der ökologische Wandel des Königreichs, die Rolle intelligenter Technologien im Recycling, Strategien zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft, die Bedeutung öffentlich-privater Partnerschaften sowie innovative Lösungen für die Abfallwirtschaft und die Nachhaltigkeit von Ressourcen im Vordergrund.

Als größte Veranstaltung ihrer Art bringt die IFAT Saudi Arabia globales Fachwissen und lokale Führungskräfte zusammen, um Umweltziele schneller zu erreichen. Sie ist Teil des globalen IFAT-Netzwerks, das führende Umweltmessen in acht Ländern organisiert und Technologieanbieter mit Entscheidungsträgern aus Regierung und Privatwirtschaft zusammenbringt, um eine nachhaltige Transformation zu unterstützen.

