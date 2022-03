standby, hybrid, live: Ich glaub es geht schon wieder los

oji Raumluftforschung

Die Veranstaltungsbranche ist in Deutschland die sechstgrößte Wirtschaftsbranche. Hier sind etwa 1,5 Millionen Menschen angestellt. 2019 wurden knapp 130 Milliarden Euro direkt umgesetzt. Die Veranstaltungsbranche lag auf Platz 2 der Beschäftigtenzahlen. Die Möglichkeiten der Veranstaltungsbranche sind vielfältig. Von Messen über Produktpräsentationen, zu Sportevents oder Kulturveranstaltungen.

Doch dann kam die Corona Krise.

Die Veranstaltungsbranche war eine der ersten, die auf "Standby" geschaltet wurde und wird vermutlich eine der letzten sein, die wieder hochgefahren wird. Will man die Wirtschaft "retten", dann muss die Veranstaltungsbranche gerettet werden. Die Verknüpfung einzelner Wirtschaftselemente kann nicht so einfach gelöst werden.

Daher müssen zur Rettung der Veranstaltungsbranche von Entscheidungsträgern schnellstens geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Die oji Raumluftforschung setzt hier mit ihren Testreihen und Berechnungen an, um neue Standards in der Raumlufthygiene zu setzen und Veranstaltungen wieder möglich zu machen. Saubere Raumluft wird ein Standard sein, den Beschäftigte und Besucher in Zukunft verlangen könnten. Sichere Grundvoraussetzungen für jede Art von Veranstaltung müssen gegeben sein und das ist schon heute umsetzbar. Mit ergänzenden Maßnahmen, wie dem Einsatz des oji active air Verfahrens, können Veranstaltungen wieder im gewohnten Ausmaß stattfinden.

Die SACHSENarena, im mittelsächsischen Riesa gelegen, geht mit gutem Beispiel voran:

"Emotion, Leidenschaft und Begeisterung - das sind die Merkmale, die unsere Zuschauer beim Besuch der SACHSENarena erfahren. Wir wollen nun mit dem Start unseres Projektes mit der oji Raumluftforschung und der Installation eines Prototypen, dass unsere Zuschauer auch das Merkmal SICHER mit uns verbinden. Der Beginn einer sicheren, innovativen und gemeinschaftlichen Zukunft, denn "So geht sächsisch."."

Wir freuen uns erstmals auf dem Münchener Management Kolloquium am 08. und 09.03.2022 ein Hygienekonzept einer Veranstaltung für jeden Teilnehmenden sichtbar zugänglich zu machen. Die in Zusammenarbeit mit Dräger entwickelten Sensoren machen diesen Prozess möglich.

