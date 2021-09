sunslider

Dachausstiege von verasonn - individuell gefertigt, per App gesteuert

Bild-Infos

Download

Hüttenberg-Volpertshausen (ots)

Der Traum der eigenen Dachterrasse ist aufgrund des aktuellen Trends flacher Dachlösungen für viele zum Greifen nahe. Eine innovative Lösung für den Zugang "eröffnet" dabei im wahrsten Sinne des Wortes den Weg in das exklusive Terrassenhighlight: Anspruchsvolle Kunden erwarten ein formschönes Design, Individualität bei Konstruktion, Gestaltung und Ausstattung sowie moderne technische Einrichtungen. Das hessische Unternehmen verasonn produziert maßgefertigte Fensteranlagen und Dachausstiegssysteme, die zeitgemäß und auf dem Markt einzigartig sind.

Flache Dächer sind voll im Trend. Nicht nur das architektonische Design macht ein Flachdach unter Bauherren und Immobiliensuchenden zum Liebling: Es bietet außerdem die Möglichkeit, hier ein weiteres Zimmer zu verwirklichen. Die Terrasse auf dem Dach, ein Garten mit Rooftop-Flair: Im gewerblichen Bereich sind Dachterrassen schon länger Thema, jetzt sind sie auch in Privathäusern immer mehr im Kommen. Die Umsetzung wird allerdings häufig dadurch erschwert, dass es an einer guten Zugangslösung zur Dachterrasse mangelt. Eine Firma aus Mittelhessen möchte mit patentierter Technik attraktive Optionen bieten, die den Zu- und Abgang zum persönlichen Rooftop so komfortabel wie möglich gestalten sollen. verasonn bietet Dachausstiege an, die nach Maß gefertigt werden und sich vollelektrisch sowohl öffnen als auch schließen. Die Ausstiege warten mit verschiedenen Innovationen auf - eine davon ist die Steuerung über ein Smart Home-System, wie zum Beispiel Google Home oder Amazons Alexa.

Darum sind Dachterrassen so beliebt

Eine Dachterrasse gilt als etwas Exklusives. Meistens verfügen nur Hotels oder angesagte Bars über eine solche Fläche. In jüngster Zeit sieht man sie aber auch immer öfter auch auf privaten Wohnhäusern. Die Dachterrasse ist ein zusätzlicher persönlicher Außenbereich, der beispielsweise vor allem dann sehr nützlich ist, wenn der Garten hinterm Haus nicht genügend Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Zudem hat man hier auch mehr Privatsphäre: Befindet sich das Eigenheim in sehr enger Nähe zum Anwesen der Nachbarn, ist meist ein hoher Zaun, eine Mauer oder Hecke die einzige Möglichkeit, vor Blicken Dritter geschützt zu sein. Auf einer Terrasse in mehreren Metern Höhe allerdings sind Hauseigentümer nahezu völlig unter sich, ohne dass es hierfür eine spezielle Abschirmung nach außen bedarf.

Das Problem herkömmlicher Dachausstiege

Handelsübliche Dachausstiege erfüllen häufig nicht die Ansprüche der Nutzer. Sie lassen sich nur schwerfällig per Hand öffnen und haben oft ein sehr kleines Format. Zwar gibt es auf dem Markt auch Dachausstiege mit elektrischem Schließmechanismus, diese sind jedoch häufig laut und unschön in die Fensteranlage integriert. Und ebenso, wie man die ebenerdige Terrasse nicht durch einen kleinen Ausgang gedrungen betreten möchte, gehört es für die Nutzung der Dachterrasse ebenfalls dazu, dass der Zugang komfortabel erfolgen kann.

Bei schönem Wetter kann der Dachausstieg auch gern ganztägig geöffnet bleiben. Vergisst man einmal allerdings, den Dachausstieg zu schließen, und es kommt ein unerwarteter Regenschauer, kann der Raum unter der Dachterrasse in Kürze unter Wasser stehen. Mit den Sensoren ausgestattet, schließt der verasonn-Dachausstieg automatisch.

Fensteranlagen von verasonn

verasonn produziert elektrisch arbeitende Dachausstiege in cleanem Design, bei denen die Antriebsmodule nach außen unsichtbar in die Konstruktion eingebaut sind. Die Öffnung der Glaselemente gestaltet sich großzügig und gewährleistet somit einen komfortablen Ausstieg sowie viel Tageslichteinfall in den Innenraum. Die Dachausstiegssysteme werden nach individuellen Vorgaben maßgefertigt und sind optional mit Regenschutz sowie mit weiteren innovativen Ausstattungsmerkmalen erhältlich.

Über verasonn

verasonn ist ein Unternehmen, das Dachfenster nicht nur als Zugang zu Tageslicht und als Lüftungsoption betrachtet, sondern aus einem rein funktionalen Bauelement etwas Exklusives machen möchte, das Eigentümern Freude bereitet und im besten Fall die Wohn- und Lebensqualität steigert. Das Unternehmen aus dem mittelhessischen Hüttenberg-Volpertshausen bietet daher seit einigen Jahren maßgeschneiderte Fenstersysteme und Dachausstiege, die herkömmliche Modelle in Sachen Komfort, Design und Technik übertreffen sollen.

Patentierte Technik

Der Mechanismus zum Öffnen und Schließen der verasonn-Dachausstiege ist weltweit einzigartig. In den Fensteranlagen ist eine patentierte Technik mit 230-V-Spindelmotor verbaut. Ohne voreingestellte Stufen lassen sich die Fensterelemente präzise bis zur gewünschten Weite öffnen, ohne störende Geräusche, ruhig und ohne Ruckeln.

Beliebte Produkte

Zu den beliebtesten Produkten von verasonn zählen die Dachausstiege in den Varianten w25 und w30. Das Modell w25 besteht aus großformatigen Glaselementen, die viel Sonnenlicht in den Wohnraum hereinlassen. Durch den großzügigen Ausgang entsteht im Innenbereich ein offener Gesamteindruck, der ein leichtes Wintergarten-Flair versprüht. Der Dachausstieg w30 ist im Gegensatz zur w25-Ausführung besonders schmal gebaut. Manche Räume und enger bemessene Treppenaufgänge erfordern eine platzsparende Lösung für den Zugang zur Dachterrasse. Beim Dachausstieg w30 geht dies jedoch nicht zu Lasten der Bewegungsfreiheit beim Ein- und Ausgang auf das Flachdach.

verasonn-Produkthighlights

Thermisch getrennte Aluminiumprofile bilden den Rahmen der Fensteranlagen und gewährleisten eine optimale Wärmedämmung. Durch die Dreifach-Isolierverglasung erhalten Dachausstiege von verasonn ebenfalls ausgezeichnete Energieeffizienzwerte.

Die elektrische Öffnung erfolgt mittels geräuscharmem Spindelantrieb, mit dem sich die Lüftungsposition stufenlos einstellen lässt. verasonn-Fabrikate sind CE-zertifiziert.

Energieeffizienz

Großes Thema bei allem rund ums Haus ist aktuell die Energieeffizienz. Sämtlichen Zu- und Ausgängen nach draußen kommt hierbei eine entscheidende Rolle zu. Daher legt das hessische Unternehmen verasonn bei der Konzeption der Fenstersysteme Wert darauf, besonders energiesparende Konstruktionen und technische Komponenten miteinander zu vereinen. Die Dachausstiege sind wärmebrückenfrei und funktionsverglast. Ballondoppeldichtungen machen die Fenster 100-prozentig dicht und das Kondensat-Risiko hält sich auf einem Minimum.

Steuerung mit App

Viele Dachausstiege lassen sich nur direkt am Fenster und häufig auch nur von innen schließen, was mitunter unkomfortabel ist. Mit Smart Home-Lösungen lassen sich in modernen Haushalten fast die gesamte Haustechnik sowie Haushalts- und Entertainmentgeräte per Smartphone steuern. Eine praktikable Option, die verasonn seinen Kunden auch für die Bedienung des Dachausstieges zugänglich machen will. Daher können Besitzer einer Dachausstiegsanlage von verasonn Öffnungs- und Schließverhalten von überall aus regulieren: Die Systeme lassen sich mit gängigen Smart Home-Anwendungen, wie Alexa oder Google Home, verknüpfen und können ohne zusätzliche App direkt darüber gesteuert werden.

Maßanfertigungen

Interessenten an einem per Smart Home steuerbaren Dachausstieg von verasonn können sich den Zugang zur Dachterrasse individuell maßanfertigen und konfigurieren lassen. Gemäß der baulichen Gegebenheiten vor Ort werden spezifische Lösungen konstruiert. Auch die farbliche Gestaltung sowie weitere Ausstattungsmerkmale können nach eigenem Belieben in Auftrag gegeben werden. Möglich sind beispielsweise selbstreinigendes Glas, Sonnenschutzglas oder Wettersensoren, die bei Regen den Dachausstieg automatisch schließen. Beim Dachschiebefenster ist es zudem möglich, es so zu programmieren, dass es einen Spalt weit offen bleibt. So ist eine Lüftung auch bei Niederschlag möglich, ohne dass Nässe in den Wohnraum gelangt.

Für die Farbgestaltung stehen alle RAL- und DB-Farbtöne zur Wahl.

Je nach örtlichen Rahmenbedingungen kann die Zahl der Fensterelemente sowie die Öffnungsrichtung der Glasscheiben (nach links, rechts, oben, als Flügellösung) individuell festgelegt werden. Auch für unterschiedliche Dachzugänge (z. B. Wendeltreppe) und unterschiedliche Neigungen bietet verasonn passgenaue Lösungen an.

verasonn-Systeme sind im qualifizierten Fachhandel erhältlich.

Weitere Informationen: https://www.verasonn.de/

Original-Content von: sunslider, übermittelt durch news aktuell