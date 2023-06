sheego

Passt-mir-Garantie ist Innovation des Jahres: sheego gewinnt German Brand Award 2023

Die Plus-Size-Modemarke sheego wurde für den exklusiven Service der Passt-mir-Garantie dieses Jahr in gleich zwei Kategorien mit dem renommierten German Brand Award ausgezeichnet und erhielt die höchste Auszeichnung "Winner" in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Innovation of the Year" genauso wie "Gold" in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Strategy - B2C".

Ganz nach dem Motto "Die Kleidergröße kann sich ändern, aber der Style bleibt!" bietet sheego seinen Kundinnen mit der Passt-mir-Garantie einen neuen, innovativen Service: Innerhalb eines Jahres nach Kauf können Kundinnen der Modemarke ihren Lieblingsstyle kostenfrei in eine andere Größe umtauschen, wenn sich die Größe ändern sollte. Der innovative Service erstreckt sich mittlerweile auf über 30 Key-Styles mit den Schwerpunkten Denim und Kleider. Dazu kommen weitere ausgewählte Artikel wie Blusen, T-Shirts und Hosen. Die eingesendeten Kleidungsstücke werden über das Projekt "Platz schaffen mit Herz" in den Kreislauf zurückgebracht und weiterverwendet oder recycelt.

sheego hebt sich vom Wettbewerb ab

In der Jurybegründung des German Brand Awards heißt es: "Wie sehr die digitale Fashion-Marke ihre Kundinnen versteht, zeigt sich in dem innovativen Service der Passt-mir-Garantie. sheego hebt sich mit einem so sympathischen wie ungewöhnlichen Angebot vom Wettbewerb ab und gibt damit ein klares Markenversprechen, das auf überzeugenden Insights basiert und die Marke differenzierend positioniert. Seit über 14 Jahren ist sheego für die Passform-Expertise im Plus-Size-Bereich bekannt und setzt sich seitdem für Body Positivity und Selbstakzeptanz ein. Dass in der Markenphilosophie auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt - umgetauschte Kleidungsstücke wandern nicht in den Müll, sondern werden recycelt -, überrascht da nicht."

"Die Jurybegründung macht uns wahnsinnig stolz. Noch entscheidender ist für uns zudem das durchweg positive Feedback unserer Kundinnen, das wir auf den neuen Service bekommen. Beides zeigt, dass es uns erfolgreich gelingt, unser tiefgründiges Kundinnenverständnis über unsere Styles hinaus auch in Services einfließen zu lassen, die für kurvige Frauen einen echten Unterschied machen. Es ist unser Antrieb, Plus Size aus den Randbereichen der Modebranche und der Gesellschaft herauszuholen. Diesem Ziel sind wir heute wieder einen großen Schritt nähergekommen", so Natalie Süssmann, Marketing Director bei sheego, die gemeinsam mit ihrem Team die innovative Idee entwickelt und umgesetzt hat.

Der Launch der Passt-mir-Garantie fand im September 2022 statt. Der bisher einzigartige Service erweist sich qualitativ wie auch quantitativ als großer Erfolg. So lagen in den ersten sechs Monaten des neuen Services die Aufrufe der Passt-mir-Garantie-Styles bei +20% und die Nachfrage wuchs um 22% zum Vergleichszeitraum.

German Brand Award

Der Preis für erfolgreiche Markenführung, initiiert von der Design- und Markeninstanz Deutschlands, juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft: Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher - und bringt nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner voran, sondern auch ihre jeweiligen Branchen.

Über sheego - The curves company.

Seit 2009 steht sheego für Plus Size Fashion, die ein positives Lebensgefühl mit der perfekten curvy Passform verbindet. Das Unternehmen sheego GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Unternehmen der Otto Group. Das sheego Sortiment umfasst modische Styles von Größe 40 bis 60 mit den besonderen Kernkompetenzen Abendmode, Kleider und Denim. Sport, Wäsche sowie Weitschaftstiefel runden das Sortiment für die Kundin ab. Die hohe Passform-Kompetenz und Produktqualität zeichnen sheego aus. Inspiration und Beratung haben eine ebenso große Bedeutung wie Service. sheego übernimmt Verantwortung und setzt mit sheego cares auf Nachhaltigkeit.

