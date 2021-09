Ivanti Wavelink

Ivanti erwirbt Plattform für IIoT (Industrial Internet of Things) software/ Kunden werden in der Supply Chain bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen und dem Erreichen von Operational Excellence unterstützt

SALT LAKE CITY (ots)

Der Zusammenschluss ermöglicht es den Kunden von Ivanti Wavelink, ihre Lager-, Transport- und Logistik-, Fertigungs- und Einzelhandelsumgebungen durch innovative IIoT-Anwendungen zu verbessern

Ivanti Wavelink, die Supply-Chain-Geschäftseinheit von Ivanti, gibt die Übernahme einer Plattform für das industrielle Internet of Things (IIoT) bekannt, die sich im Besitz der WIIO Group, einem der innovativen Technologie- und Vertriebspartner von Ivanti Wavelink mit Sitz in Paris, befindet. Die Übernahme der Plattform ermöglicht es Kunden, einen 360-Grad-Blick auf ihre IIoT-Anlagen zu erhalten, Probleme proaktiv zu erkennen und zu beheben sowie skalierbare Anwendungen zu entwickeln, welche die betriebliche Effizienz steigern. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Ivanti Wavelink erwirbt die Technologie, um die Lieferkette der Zukunft noch mehr als bisher zu ermöglichen. Die Lieferketten haben sich ständig weiterentwickelt. Moderne Lager und Distributionszentren sind heute mit hochmodernen intelligenten Geräten ausgestattet, darunter Förderanlagen, Sensoren, Kameras, Roboter und Cobots. Die Verbindungen zwischen all diesen Geräten und Technologien können komplex, teuer und manchmal auch riskant sein. Durch die Übernahme werden Kunden in der Lage sein, Anwendungen mit neuen Systemen zu vernetzen und ihre IIoT-Hardware und Lagerprozesse schnell zu automatisieren, um Arbeitsabläufe zu optimieren.

Kunden aus den Bereichen Transport und Logistik, Fertigung, Öl und Gas, Gesundheitswesen und Einzelhandel werden von Echtzeitinformationen über den Zustand ihrer Anlagen profitieren, die es ihnen ermöglichen, Schwachstellen proaktiv zu erkennen und automatisch zu beheben. Die Kunden werden auch in der Lage sein, Low-Code/No-Code-Anwendungen zu erstellen, die viele ihrer Prozesse automatisieren oder verbessern sowie völlig neue Funktionen bereitstellen. Vor allem aber ermöglicht die hohe Abstraktionsebene der Lösung den Kunden das Hinzufügen und Ersetzen von Technologielayern, ohne die bestehenden Prozessabläufe zu beeinträchtigen. So können sie diese innovativen IIoT-Anwendungen einfach und nahtlos in ihre bestehenden Abläufe integrieren, was zu Leistungsverbesserungen und betrieblicher Effizienz führt. Die Plattform erhöht die Agilität der Kunden, um präzise Entscheidungen zu treffen, hilft ihnen bei der Sammlung von Daten für die Blockchain-Strategie und erleichtert die vorausschauende Analyse.

"Es gibt eine wachsende Nachfrage von Unternehmen in allen Branchen, die sicherstellen wollen, dass ihre Supply-Chain-Abläufe maximal effizient sind", sagt Brandon Black, Vice President und General Manager von Ivanti Wavelink. "Wir freuen uns darauf, unsere Technologien zu integrieren und unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Supply-Chain-Abläufe weiter zu automatisieren und zu sichern, während wir gleichzeitig die Erfahrungen der Endbenutzer verbessern und die Produktivität steigern. Es ist eine aufregende Zeit, in den IIoT-Markt einzutreten, und diese Übernahme ermöglicht es uns, führend im IIoT-Geschäft zu werden und die Geschäfte unserer Kunden zu transformieren."

"Das leistungsstarke IIoT-Framework in Kombination mit Ivanti Neurons wird es Unternehmen ermöglichen, ihre Abläufe schnell und nahtlos zu modernisieren und gleichzeitig das Risiko von Sicherheitsverletzungen zu reduzieren", sagt Fabien Dupuis, CEO von WIIO. "Mit umsetzbarer Echtzeit-Intelligenz für ihre Supply-Chain-Abläufe und prädiktiven Analysen werden Kunden in der Lage sein, Leistungsverbesserungen durch die Integration von IIoT-Sensoren und Automatisierungstechnologien auf erstaunliche Weise zu erzielen."

"Um unser Wachstum und unsere digitale Transformation zu unterstützen, haben wir uns für die innovative, skalierbare, einfache und effiziente IIoT-Lösung entschieden", sagt Mathieu Barthet, Chief Transformation Officer bei General Logistics Systems (GLS) France. "Die verbesserte Rückverfolgbarkeit von Paketsendungen in Kombination mit der vereinfachten Nutzung der gesammelten Informationen hat für mehr Effizienz bei unseren operativen Entscheidungen gesorgt. Ich bin zuversichtlich, dass die Kombination aus der IIoT-Plattform und Ivanti Neurons den Herausforderungen und strategischen Ambitionen von GLS France weiterhin gerecht wird und uns dabei hilft, die Qualität unserer landesweiten Transportaktivitäten zu steigern."

Über Ivanti Wavelink

Die Ivanti Wavelink Software ermöglicht es Unternehmen, moderne mobile Technologien im Lager und in der gesamten Lieferkette zu nutzen, um die Produktivität und die Kommissioniergenauigkeit zu verbessern und Risiken zu reduzieren, ohne die Backend-IT-Systeme zu verändern. Die Software ist bei über 10.000 Kunden auf mehr als 5 Millionen Geräten im Einsatz. Ivanti Wavelink ist Teil von Ivanti, das IT- und Sicherheitsabläufe automatisiert, um Geräte von der Cloud bis zum Edge zu erkennen, zu verwalten, zu sichern und zu warten. Ivanti hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, und verfügt über Niederlassungen in der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ivanti.com/wavelink und folgen Sie @GoIvanti.

Über WIIO Group

Die 2011 von Fabien DUPUIS gegründete WIIO-Gruppe ist ein wichtiger Akteur auf dem französischen Markt als Solutions Integrator. WIIO unterstützt Kunden aus den Bereichen Transport und Logistik, Fertigung, Einzelhandel und Gesundheitswesen und bietet ihnen intelligente, innovative und ROI-orientierte Lösungen, um ihr Geschäft zu stärken. WIIO ist immer an der Spitze der Innovation und arbeitet mit den neuesten Technologien wie IoT, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um jedem seiner Kunden innovative, personalisierte und wertschöpfende Lösungen zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wiio.fr.

