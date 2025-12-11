ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Tineco Festtagsdeals: Glänzende Angebote unter dem Weihnachtsbaum

Die Feiertage stehen vor der Tür - und mit ihnen die perfekte Gelegenheit, das Zuhause in festlichem Glanz erstrahlen zu lassen. Tineco macht es in diesem Jahr besonders einfach: Mit attraktiven Festtagsrabatten von bis zu 36 % auf ausgewählte Premium-Reinigungsgeräte wird Sauberkeit zum Geschenk, das jeden Raum noch gemütlicher macht. Ob für sich selbst oder als clevere Überraschung unter dem Weihnachtsbaum - jetzt ist der ideale Moment, smarte Reinigungstechnologie zu entdecken und dabei kräftig zu sparen.

Die weihnachtlichen Festtagspreise von Tineco sind ab sofort bis zum 21. Dezember 2025 verfügbar.

FLOOR ONE S9 Artist für 479EUR (UVP 749EUR): Das ist eine Ersparnis von 36%.

für 479EUR (UVP 749EUR): Das ist eine Ersparnis von 36%. FLOOR ONE S7 Stretch Steam für 549EUR (UVP 699EUR): Das ist eine Ersparnis von 21%.

für 549EUR (UVP 699EUR): Das ist eine Ersparnis von 21%. FLOOR ONE S6 Stretch Steam für 399EUR (UVP 499EUR): Das ist eine Ersparnis von 20%.

für 399EUR (UVP 499EUR): Das ist eine Ersparnis von 20%. PURE ONE STATION 5 Pro für 399EUR (UVP 499EUR): Das ist eine Ersparnis von 20%.

für 399EUR (UVP 499EUR): Das ist eine Ersparnis von 20%. CARPET ONE Cruiser für 499EUR (UVP 699EUR): Das ist eine Ersparnis von 29%.

Extra sparen: Mit dem Rabattcode TINXMAS25 erhalten Kunden zusätzlich zum Festtagspreis bis zu 6 % Nachlass.

FLOOR ONE S9 Artist: Stil trifft Reinigungsintelligenz

Der FLOOR ONE S9 Artist vereint edles Design mit modernster Technologie und wird so zum Highlight für anspruchsvolle Haushalte. Ausgestattet mit iLoop-Sensorik, kraftvoller Saugleistung und einem intuitiven LED-Display bietet er jederzeit volle Kontrolle über den Reinigungsprozess. Das schlanke Gerätedesign in Kombination mit der SmoothDrive-Bewegungstechnologie ermöglicht ein besonders flexibles Handling mit 360°-Manövrierbarkeit, während ergonomischer Griff und ausgewogene Gewichtsverteilung die Bedienung angenehm leicht machen. Für maximale Hygiene sorgt das integrierte Selbstreinigungssystem: Dank der 85 °C FlashDry-Technologie werden Bürstenrollen automatisch gewaschen und getrocknet - sauber, komfortabel und jederzeit einsatzbereit.

FLOOR ONE S9 Artist ist zur Vorweihnachtszeit für nur 479 Eurobei Amazon erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 36 Prozent.

FLOOR ONE S7 Stretch Steam: Mit Dampf für einen glänzenden Auftritt

Der FLOOR ONE S7 Stretch Steam sorgt mit kraftvollem Dampf und smarter Technologie für strahlende Sauberkeit. Sein schlankes, modernes Design und der innovative 180° Lay-Flat-Mechanismus ermöglichen eine mühelose Reinigung selbst unter niedrigen Möbeln und in engen Bereichen. Durch die Kombination aus heißem Dampf und intensiver Saugleistung werden Schmutz und Bakterien tiefenwirksam entfernt - ganz ohne chemische Zusätze. Und damit das Gerät jederzeit einsatzbereit bleibt, übernimmt die integrierte Selbstreinigungsfunktion die Pflege der Bürsten und des Systems auf Knopfdruck. Sauberkeit, die beeindruckt - schnell, smart und hygienisch.

Auf Amazon gibt es den FLOOR ONE S7 Stretch Steam aktuell für 549 Euro. Das ist eine Ersparnis von 21 Prozent.

FLOOR ONE S6 Stretch Steam: Sauberkeit trifft auf smarte Dampfkraft

Der FLOOR ONE S6 Stretch Steam vereint kräftige Dampfreinigung mit ausgereifter Saugleistung und einem schlanken, modernen Design - ideal für hygienisch gepflegte Böden in einem Schritt. Dank des beweglichen 180° Lay-Flat-Mechanismus erreicht der S6 selbst schwer zugängliche Ecken und unter Möbeln, mühelos und effizient. Die Kombination aus heißem Dampf und starker Absaugung sorgt für eine tiefgehende Reinigung, ganz ohne chemische Reiniger - für ein frisches, gesundes Raumgefühl. Abgerundet durch eine praktische Selbstreinigungsfunktion ist der FLOOR ONE S6 Stretch Steam stets bereit für den nächsten Einsatz.

Den FLOOR ONE S6 Stretch Steam gibt es auf Amazon aktuell für nur 399 Euro. Das ist eine Ersparnis von 20 Prozent.

PURE ONE STATION 5 Pro: Maximale Sauberkeit, minimaler Aufwand

Der PURE ONE STATION 5 Pro bringt High-End-Komfort in die tägliche Bodenreinigung - mit einem eleganten All-in-One-Stationskonzept, das mehr kann, als nur laden. Die Station entleert den Staubsauger automatisch und hält ihn stets hygienisch einsatzbereit. Die smarte iLoop-Sensorik erkennt Verschmutzungen in Echtzeit und passt die Saugleistung intelligent an, für gründliche Reinigung auf allen Bodenarten. Mit starker Performance, extralanger Laufzeit und smarter App-Konnektivität bietet der PURE ONE STATION 5 Pro ein durch und durch komfortables Reinigungserlebnis.

Zum Fest gibt es den PURE ONE STATION 5 Pro auf Amazon für 499EUR. Das ist eine Ersparnis 20 Prozent.

CARPET ONE Cruiser: Saubere Teppiche, frische Polster - tiefenrein in einem Schritt

Mit dem CARPET ONE Cruiser wird die Tiefenreinigung von Teppichen und Polstermöbeln zum unkomplizierten Wohlfühl-Erlebnis. Die Kombination aus leistungsstarker Heißwasser-Technologie und intelligenter Saugleistung entfernt selbst hartnäckige Flecken, Schmutz und Bakterien zuverlässig - für dauerhaft gepflegte Fasern. Verschiedene Reinigungsmodi und eine intuitive Handhabung sorgen dabei für maximalen Komfort. Mit bis zu 130 Watt Leistung dringt der Cruiser tief in das Material ein und liefert gründliche, hygienische Ergebnisse. Die innovative SmoothPower-Technologie mit bidirektionalen Hilfsrädern erleichtert das Gleiten auf sämtlichen Teppicharten - ganz ohne Kraftaufwand. Und damit das Gerät nach der Reinigung schnell wieder bereitsteht, übernimmt das FlashDry-System die Bürsten- und Komponentenreinigung inklusive automatischer Trocknung in nur fünf Minuten. Sauber, schnell, komfortabel.

Der CARPET ONE Cruiser kostet in der Vorweihnachtszeit auf Amazon nur 499 Euro. Das ist eine Ersparnis von 29 Prozent.

Als Geschenk oder als glänzender Helfer im Haushalt - mit den Festtagspreisen findet jeder das passende Gerät für ein strahlend sauberes Zuhause.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

