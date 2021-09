G-STAR RAW

Snoop Dogg kooperiert mit G-Star RAW

AMSTERDAM / LOS ANGELES

Die niederländische Denim-Brand G-Star RAW verkündet heute die Zusammenarbeit mit Ikone Snoop Dogg. Die Kooperation erfolgt im Zuge der internationalen Hardcore-Denim-Kampagne.

Eine maßgeschneiderte Version des Hits "Say It Witcha Booty", aus der Feder des mehrfach mit Platin ausgezeichneten Künstlers, sorgt für den richtigen Look und schenkt der Kampagne ihren Leitgedanken.

Snoop braucht keine Vorstellung, er ist eine lebende Legende und ein weltweit anerkannter Innovator - gleichzeitig ikonisch und zugänglich wie Denim. G-Star RAW hat eine lange Tradition in der Zusammenarbeit mit wahren Originalen wie Snoop, authentische und einzigartige Menschen, die alle Meister ihres Fachs sind.

Die Kooperation vereint die Hardcore-Denim-Philosophie von G-Star mit Snoops unverwechselbaren Gespür für Humor, Style und Booties. Zum Leben erweckt wird die Zusammenarbeit durch ein Kampagnen- Video, in dem Denim-Booties in jeder Hinsicht zelebriert werden. Ganz gleich, ob von Männern, von Frauen, in Form eines Heißluftballons oder ... sogar an Doggs.

Gwenda Van Vliet - CMO G-Star RAW:

"Snoop Dogg ist ein wahres Original: erstklassig, echt und unverfroren. Er erfindet sich selbst immer wieder neu und lässt Welten auf unerwartete Weise verschmelzen. Unsere gemeinsame Kampagne erweckt diese Philosophie zum Leben und ist eine Hommage mit Augenzwinkern an alle Denim-Booties."

Snoop Dogg:

"I'm teaming up with G-Star, because we are both pushing the field, staying ahead, cutting the edge. We are both masters of our craft - leading the game. You know what I'm saying? We look ahead."

Die G-Star RAW Kampagne "Say it Witcha Booty", in Zusammenarbeit mit Snoop Dogg, startet am 08. September 2021 und wird Outdoor und Online zu sehen sein. Weitere Informationen zur Kampagne "Say it Witcha Booty" finden sich unter: g-star.com/snoop-dogg-hardcore-denim

Über G-Star RAW

Seit 1989 hat G-Star Raw die Grenzen des Denim-Designs erweitert. Mit bahnbrechenden Styles in Form von Luxus-Denim für den Alltag manifestiert die Marke ihre Zukunftsvision. Im Mittelpunkt steht die Hardcore-Denim-Philosophie, welche die Leidenschaft für Denim in puncto Materialeigenschaften, Handwerk und Geschichte zum Ausdruck bringt. Sie treibt G-Star an, zu erfinden, zu erforschen und die

Handwerkskunst bis ins kleinste Detail auf eine neue Ebene zu setzen. Mit der festen Überzeugung, dass es für Denim keine Grenzen und immer unendliche Möglichkeiten geben wird. Mit Innovation, Nachhaltigkeit und Kreativität im Fokus strebt die Marke danach, die nächste Generation von Denim mit Respekt für Mensch und Umwelt zu prägen.

Über Snoop Dogg

Snoop Dogg ist eine Unterhaltungsikone und seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht zu stoppen. Als Entertainer und weltweit anerkannter Innovator hat Snoop Dogg 19 Studioalben veröffentlicht, international über 40 Millionen Alben verkauft, unzählige Male Platz 1 der Billboard-Charts erreicht und 20 GRAMMY®-Nominierungen erhalten. Neben seiner umfangreichen musikalischen Arbeit hat sich Snoop Dogg auch im Fernseh- und Filmbereich einen Namen gemacht. Zu seinen Auszeichnungen zählen eine Emmy-Nominierung für seine Rolle als Executive Producer und Co-Moderator der Hit-Show von VH1, Martha & Snoops Potluck Dinner, Executive Producer von MTVs Mary + Jane, Executive Producer und Moderator von TNTs Game-Show Joker's Wild und Executive Producer der gefeierten Netflix-Show Coach Snoop.

