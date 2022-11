Reboots

Der spanische Fußballnationalspieler Pedri González geht mit Reboots in die Verlängerung

Bild-Infos

Download

Schlüchtern (ots)

Reboots, führender europäischer Anbieter für Recovery Boots und Pants, verkündet gemeinsam mit dem Ausnahmetalent Pedri González (19) die Verlängerung der Partnerschaft.

Gemeinsam auf Erfolgskurs

Das letzte Jahr war für Pedri besonders erfolgreich. Mit dem Gewinn des Golden Boy Awards 2021 erreichte der Profifußballer bereits zu Beginn der Partnerschaft mit Reboots einen neuen Meilenstein in seiner sportlichen Karriere. Kurz zuvor gewann er die Kopa Trophy und glänzte mit zahlreichen herausragenden Leistungen mit seinem Verein FC Barcelona. „Reboots ist darauf bedacht, langfristige Partnerschaften einzugehen. Deshalb freuen wir uns sehr darüber, dass wir die Karriere von Pedri weiterhin begleiten und ihn bei seiner Regeneration unterstützen dürfen”, meint Tom Keller, CEO von Reboots. Im neuen Jahr planen die Partner weitere gemeinsame Projekte zur Aufklärung über die Wichtigkeit einer angemessenen Regeneration im jungen Alter.

Auch für Reboots war das vergangene Jahr ein besonderes - nicht zuletzt aufgrund der Partnerschaft mit Pedri. Als Gesicht für das Reboots Go Lite verkörpert das spanische Ausnahmetalent auch zukünftig Dynamik, Fortschritt und Qualität bei Reboots. Mit dem smarten Reboots Go Lite hat die Marke 2021 eine Innovation auf den Markt gebracht. Das weltweit kleinste Recovery Boots Device bietet sich insbesondere für junge Talente wie Pedri mit hohem Bedarf nach Flexibilität an.

Förderung junger Athleten

Reboots fördert nicht nur Athleten, die auf den Weltranglisten bereits an der Spitze stehen, sondern insbesondere solche, die noch auf dem Weg nach oben sind. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Sportlern wie Pedri, die mit Leidenschaft und Ehrgeiz ihren Traum vom Profi-Sportler verwirklichen, die beste Regeneration zu bieten und somit ihre Leistungsfähigkeit langfristig zu erhöhen. „Seit meiner Partnerschaft mit Reboots hat meine Regeneration - und damit zugleich mein Leistungsniveau - ein Upgrade erhalten. Auch im nächsten Jahr verfolge ich wieder einige ambitionierte Ziele, die mit der Unterstützung von Reboots erreichbar werden”, meint Pedri.

Original-Content von: Reboots, übermittelt durch news aktuell