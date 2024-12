HKL Hamburger Käselager GmbH

Käseliebhaber aufgepasst: Traditionsmarke Gut von Holstein wird weitergeführt

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Gute Nachrichten für Käsefreunde in Deutschland: Die traditionsreiche Regionalmarke "Gut von Holstein" wird weitergeführt. Künftig wird die HKL Hamburger Käselager GmbH die Marke betreuen. Es stehen viele spannende Neuheiten und bewährte Klassiker aus dem Hause Gut von Holstein in den Startlöchern. Diese werden ab Winter 2024 in verschiedenen Supermärkten erhältlich sein - einfach an der Theke nachfragen.

Gut von Holstein ist eine der ältesten regionalen Traditionsmarken Deutschlands, bekannt für ihre hochwertigen Käsesorten und ihre Verbundenheit zur kulinarischen Geschichte des Nordens. Mit der Weiterführung durch die HKL Hamburger Käselager GmbH wird dieses kostbare Erbe nun mit frischem Schwung und neuen Ideen belebt.

"Wir freuen uns sehr, die Marke Gut von Holstein in unserer Familie willkommen zu heißen und sind stolz darauf, diese traditionsreiche Käsekultur weiterleben zu lassen", sagt Wolf Wagener, Käse Scout vom Hamburger Käselager. "Unser Ziel ist es, die bekannte Qualität von Gut von Holstein zu bewahren und zugleich innovative Produkte zu entwickeln, die die Herzen der Käseliebhaber höherschlagen lassen – und das zu fairen Preisen."

Unter der neuen Leitung werden neben den bewährten Sorten auch spannende Neuheiten entwickelt, die die Vielfalt und den Genuss von Käse weiter vorantreiben. Ob traditionelle Schnittkäse, delikate Frischkäsevariationen oder aromatische Spezialitäten - Gut von Holstein wird auch weiterhin für höchsten Genuss aus Norddeutschland stehen.

Die HKL Hamburger Käselager GmbH lädt alle Käseliebhaber ein, gespannt zu bleiben und die kommenden Produkte von Gut von Holstein zu entdecken. Weitere Informationen zu den Produkten und Vertriebspartnern finden Sie auf der Webseite www.gutvonholstein.de.

