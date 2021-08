Himmelhoch Text, PR & Event

Verbraucherinformation: Kennzeichnungsfehler „HERMANN Schnitzel ohne Fleisch“

Ulrichsberg (ots)

Aufgrund eines Druckfehlers informiert HERMANN die Verbraucher. Ein Teil der Charge L001428 des Artikels „HERMANN Schnitzel ohne Fleisch“ ist mit einem falschen Mindesthaltbarkeitsdatum ausgezeichnet. Statt 17.08.2021 wurde 17.08.2024 abgedruckt.

Das Produkt war in Österreich im Einzelhandel erhältlich und in Deutschland in diversen Biomärkten. Auch wenn das Produkt den gewohnt hohen Standards entspricht, können Kund*innen eine falsch etikettierte Packung im Geschäft, wo sie das Produkt erworben haben, zurückgeben.

Für Konsumenten-Rückfragen ist das HERMANN Kundenservicecenter telefonisch unter (+43) 7288 7001 erreichbar (Mo-Fr 08:00 bis 15:00 Uhr).

Über HERMANN:

Fleischlos, und das mit vollem Genuss – das ist die Idee von HERMANN, der vegetarischen Linie von Hermann und Thomas Neuburger. Viele Jahre lang hatte Hermann Neuburger die Vision einer fleischlosen Alternative: Der Umgang mit Tieren und die Entwicklungen in der Fleischwarenproduktion haben ihn bestärkt, ein nachhaltiges Unternehmensstandbein aufzubauen. Seit 2016 setzt Hermann Neuburger gemeinsam mit seinem Sohn Thomas im oberösterreichischen Ulrichsberg auf den Kräuterseitling – die Basis der Produktinnovation. Hinzu kommen regionale Zutaten aus biologischer Landwirtschaft, aber keine Zusatzstoffe. Die hauseigene Bio-Pilzzucht sorgt für eine weitere Verkürzung der Transportwege des Hauptrohstoffes. Im Vordergrund steht nicht der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel, sondern der individuelle Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit, einem gesünderen Lebensstil und mehr Geschmack - auch an fleischfreien Tagen. Nähere Informationen inkl. Shop-Finder: www.hermann.bio

Original-Content von: Himmelhoch Text, PR & Event, übermittelt durch news aktuell