Die gute XXXL-Nachricht zum Jahresstart: Zusammen mit der Pfalzwerke AG entstehen deutschlandweit 500 neue E-Ladepunkte vor den XXXLutz Möbelhäusern

Pfalzwerke Aktiengesellschaft investiert in den kommenden vier Jahren einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die neue Ladstruktur bei den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl

Die Kooperation sieht modernste und schnellste Lade-Technik vor und wird mit Strom aus TÜV-zertifizierten Wasserkraftanlagen betrieben

XXXLutz Unternehmensgruppe forciert ihre Nachhaltigkeitsinitiative "XXXL for tomorrow" weiter und bietet ihren Kunden einen weiteren Vorteil beim Erlebniseinkauf

Starker Start ins neue Jahr mit einer guten Nachricht für ein besseres und nachhaltigeres Morgen: Die XXXLutz Unternehmensgruppe und die Pfalzwerke gehen in Zeiten der viel zitierten Energiewende Hand in Hand und werden in den kommenden vier Jahren insgesamt rund 500 E-Ladepunkte auf den Parkplätzen der deutschen Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl errichten. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag haben beide Partner heute in der Deutschland-Zentrale von XXXLutz in Würzburg symbolisch unterzeichnet. Demnach errichten und betreiben die Pfalzwerke die Ladeinfrastruktur auf dem von XXXLutz zur Verfügung gestellten Grund.

Die Pfalzwerke sind Vorreiter im Bereich der E-Ladestationen, bieten modernste und schnellste Technik mit einer Ladeleistung von bis zu 400 kW - der Strom stammt zu 100 Prozent aus TÜV-zertifizierten Wasserkraftanlagen in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz. Die Investitionskosten liegen im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die baulichen und genehmigungsrechtlichen Planungen für die ersten Installationen von E-Ladesäulen bei XXXLutz sind bereits weit fortgeschritten, im Sommer sollen die ersten acht Standorte mit jeweils bis zu sieben Ladesäulen in Betrieb gehen und damit den Kunden von XXXLutz einen weiteren Vorteil beim Erlebniseinkauf in einem der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl garantieren.

"Die meisten E-Mobilisten möchten ihr Fahrzeug direkt am Aufenthaltsort laden - also während sie einkaufen, Erledigungen machen oder Freizeitaktivitäten nachgehen. Daher investieren wir in Elektromobilität, die sich leicht in den Tagesablauf integrieren lässt, und kooperieren für unsere Ladeparks zielgerichtet mit Handels- und Logistikunternehmen sowie mit der Immobilienwirtschaft, Städten und Gemeinden. Wir freuen uns sehr, mit XXXLutz einen weiteren Partner gefunden zu haben, für den Klimaschutz und Kundenerlebnis genauso wichtig sind wie für uns. Gemeinsam werden wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur konsequent vorantreiben", freut sich Pfalzwerke Vorstandsmitglied Paul Anfang.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe als einer der weltweit größten Möbelhändler geht im Rahmen seiner breit angelegten Nachhaltigkeitsinitiative "XXXL for tomorrow", die sich in allen Unternehmensbereichen widerspiegelt und längst etabliert ist, jetzt den nächsten konsequenten Schritt. "Einkaufen bei XXXLutz bedeutet nicht nur ein Erlebnis, sondern Einkaufen bei XXXLutz heißt Einkaufen mit einem guten Gefühl. Das beginnt eben beim besten Preis und der größten Auswahl, spielt aber auch beim Thema Nachhaltigkeit und der Schonung kostbarer Ressourcen eine tragende Rolle", sagt Alois Kobler, CEO bei XXXLutz Deutschland: "Mit den Pfalzwerken haben wir einen Partner gefunden, der perfekt zu uns passt. Er bewahrt sich Bodenständigkeit, bekennt sich zu seiner Herkunft, ist aber zukunftsorientiert unterwegs und handelt entsprechend. Für unsere Kunden bedeutet diese Partnerschaft ein nochmaliges Plus rund um den Einkauf, wenn sie sich parallel zum Besuch eines unserer Möbelhäuser direkt vor der Türe ihr Auto mit neuester Technik und kurzer Zeit aufladen können. Der Startschuss ist gefallen, ich bin mir sicher, dass wir erst am Anfang eines Weges stehen, der allen Beteiligten noch mehr Möglichkeiten bieten wird - und das alles mit der Gewissheit, Rücksicht auf unsere Umwelt zu nehmen!"

"XXXL for tomorrow": Umweltbewusstsein in allen Unternehmensbereichen

Mit "XXXL for tomorrow" hat XXXLutz die Weichen für einen ressourcenschonenden Umgang und Rücksichtnahme auf die Umwelt in allen Unternehmensbereichen gestellt - vom Um- und Neubau über das Sortiment bis hin zu den Restaurants. So hat XXXLutz das erste Möbelhaus Deutschlands dieser Dimension mit rund 28.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in kompletter Passivbauweise in Heidelberg errichtet. Energiesparpotenziale hat XXXLutz in allen seinen Immobilien konsequent genutzt, bei sämtlichen Neu- und Umbauten kommt modernste Technik zum Einsatz, was Energie und Ressourcen spart. Aber auch das Sortiment nachhaltiger Produkte wächst weiter: Kunden können sich eine gemütliche Wohnumgebung schaffen, die ein ökologisches Bewusstsein vertritt und zugleich mit attraktiver Ästhetik überzeugt. Bei Wohntextilien setzt XXXLutz auf zertifizierte Bio-Materialien aus nachhaltigem Anbau. Umweltbewusstes Einrichten durchzieht die komplette Produktpallette der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl - heimische Massivhölzer finden sich bei Küchen oder Schlaf- und Wohnzimmern. So gibt es auch Pfannen und Töpfe aus recycelten Dosen, Babyaccessoires aus Bio-Baumwolle und regionale Produkte wie z.B. Holz-Designer-Leuchten. Auf der Speisekarte der XXXL Restaurants stehen vegane Gerichte ebenso wie Vegetarisches: Dazu gibt es Gerichte aus "hütthalers Hofkultur", Europas erstem Tierwohl-Projekt, das die gesamte Wertschöpfungskette abbildet. Dazu kommt die Partnerschaft mit "Too Good To Go": Über die App können am Abend übriggebliebene Speisen günstig erworben und direkt im Restaurant abgeholt werden.

Über XXXLutz Deutschland

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

Über die Pfalzwerke-Gruppe

Nachhaltig, nah am Kunden und innovativ. Seit über 100 Jahren garantieren die Pfalzwerke eine sichere und umweltverträgliche Energieversorgung. Als wichtige Akteurin der Energiewende investiert die Unternehmensgruppe regional wie international in zukunftsweisende Versorgungskonzepte aus Kraft-Wärme-Kopplungs-, Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen und spart damit jedes Jahr etwa 350.000 t CO2 ein. Konsequent treiben die Pfalzwerke innovative Themen wie IoT, Wasserstoff oder Elektromobilität voran - über die Grenzen der Region und Deutschlands hinaus. Aktuell betreiben die Pfalzwerke rund 1.250 Ladepunkte, bis 2030 sollen es deutschlandweit 10.000 Ladepunkte sein. Bundesweit gehört das Unternehmen bereits heute zu den Top 8 der Betreiber für Schnellladeinfrastruktur.

Zur Pfalzwerke-Gruppe gehören inzwischen mehr als 40 spezialisierte Unternehmen und Beteiligungen mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

www.pfalzwerke.de

