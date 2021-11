XXXLutz Deutschland

Hohe Auszeichnung für die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl: XXXLutz ist der Star der Consumenta

Nürnberg (ots)

Jetzt beeilen und noch bis zum Sonntag Küchen bei XXXLutz in Halle 6 zum garantierten Festmeterpreis sichern - Messe-Angebote bleiben bis zum Wunsch-Liefertermin gültig!

Ausgezeichneter Messe-Start für die XXXLutz Möbelhäuser Nürnberg, Hirschaid und Wassertrüdigen auf der Nürnberger Consumenta: Die drei fränkischen Einrichtungshäuser wurden zum Auftakt der größten deutschen Publikumsmesse gleich mit dem Marketingpreis ausgezeichnet. Zu den ersten Gratulanten zählte mit Joachim Herrmann kein Geringerer als Bayerns Innenminister ebenso wie der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König. XXXLutz, so die Begründung der Jury, habe sich durch ein herausragendes Regionalmarketing hervorgetan: "Die Messepräsentationen von XXXLutz sind seit über zehn Jahren ein fester Bestandteil der Consumenta. Die Stände sind immer ein Hingucker. XXXLutz ist ein Unternehmen, das europaweit agiert und dennoch auf den regionalen Wiedererkennungswert setzt und damit vorbildliches Regionalmarketing betreibt", betonten die Geschäftsführer des Consumenta-Veranstalters AFAG, Henning und Thilo Könicke.

Den "Marketingstar" nahmen für XXXLutz Gebietsverkaufsleiter Günter Raudner sowie Messebauchef Kurt Trabold gemeinsam mit Dagmar Hähnlein-Meyer stellvertretend für die drei Hausleitungs-Verantwortlichen entgegen: "Einen besseren Messestart kann es nicht geben", betont Raudner, der auch das Erfolgsrezept von XXXLutz auf der Consumenta kennt: "Wir geben unseren Möbelhäusern auch hier auf der Messe ein Gesicht. Jedes Einrichtungshaus aus der Region hat ganz bewusst seinen eigenen Messestand - damit haben unsere treuen Kunden Gesichter, die sie auch an unseren Standorten wiedersehen und vielfach sogar schon von ihren Einkäufen bei uns kennen. Kundentreue- und -bindung sind extrem wichtige Faktoren, die wir auch jetzt in Nürnberg sehr persönlich leben. Zudem finden so auch neue Kunden ganz bequem das XXXLutz Möbelhaus, das für sie am besten zu erreichen ist."

XXXLutz zeigt mit seinem Messeauftritt in Halle 6 auf insgesamt über 400 Quadratmetern eine Vielzahl an Küchen und zusätzlich auch noch Möbel. "Die Kunden kommen in unsere Möbelhäuser - und wir nutzen Messen wie die Consumenta in Nürnberg, um zu den Kunden zu kommen", sagt der für die Messebauten beim inhabergeführten Familienunternehmen zuständige Kurt Trabold.

Schnell sein, Küche zum garantierten Festmeter-Preis sichern,

in aller Ruhe planen und erst dann ordern, wenn sie benötigt wird

Noch bis Sonntag (7. November) dürfen sich alle Messebesucher auf eine ganz besondere Aktion bei XXXLutz freuen: Beim frisch gekürten "Marketingstar" der Consumenta gibt es alle Küchen zum garantierten Festmeter-Preis. Und das Allerbeste daran: Die Kunden sichern sich jetzt den Preis und haben dann alle Zeit, um sich später mit den Küchen-Beratungsexperten in einem der XXXLutz Möbelhäuser Nürnberg, Hirschaid und Wassertrüdingen an die Detailplanung zu machen und den Liefertermin festzulegen. "Unsere Kunden können sich schon jetzt ihre Traumküche zu einem garantierten Festpreis sichern, auch wenn sie diese vielleicht erst in einem Jahr benötigen, weil dann der Hausbau fertig ist oder beispielsweise ein Umbau ansteht - und natürlich muss auch erst dann bezahlt werden", verspricht Günter Raudner.

Gerade jetzt, wo im Alltag Begrifflichkeiten wie Inflation und steigende Rohstoffpreise zu großer Verunsicherung führen, garantiert XXXLutz auf der Consumenta allen Messebesuchern Festmeter-Preise beim Küchenkauf und lässt die Kunden mit einem guten Gefühl in die aktuell eher ungewisse Zukunft blicken.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 320 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 48 XXXLutz Einrichtungshäuser und 44 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,1 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

