Endspurt bis zur Wahl: 100 Videos zeigen deutschlandweite Klimakrise

Buchloe

Überflutete Städte, zerstörte Infrastrukturen und Existenzen: Das Hochwasser ist erst zwei Monate her und es scheint fast schon in Vergessenheit geraten zu sein. "Es ist noch nicht einmal klar, ob die Flutopfer im Winter eine Heizung haben werden. Wann reden wir endlich darüber, wer die Verantwortung für diese Katastrophe hat?", klagt Sabine Grünewald-Hilken, Projektleitung der Aktion Klimawahl2021. Zusammen mit einer Community von über 300 Klimaheld*innen, 100 Videos zum regionalen Klimawandel und einer Reichweite von mehr als 31 Millionen Menschen schlägt das Aktionsteam Alarm.

Erschreckend: 100 Klima-Videos aus ganz Deutschland

Die Klima-Videos zeigen, wie sehr uns die Klimakrise im Griff hat. Egal ob kuriose Reisernte in Berlin, Sturmschäden im Garten oder die Zerstörung eines wertvollen Biotops: Die Klimakrise ist da und die Auswirkungen werden immer massiver. "Ja, es gibt Klima-Tote und auch erste Klima-Flüchtlinge in Deutschland. In der Nähe von Flüssen oder Senken zu wohnen, ist ein ernstzunehmendes Problem," so Grünewald-Hilken weiter. "Keine Versicherung will dort das Risiko von Elementarschäden absichern." Nicht der/die Einzelne kann mit seinem/ihrem Verhalten das Ruder rumreißen. Das gelingt nur durch die Politik, denn sie beeinflusst mit ihren Maßnahmen über 90 % des CO2-Ausstoßes. "Wer war in den letzten 16 Jahren an der Regierung und für Klimaschutz verantwortlich? Sie alle haben zur verschleppten Klimapolitik beigetragen."

Klima-Wettbewerb verlängert

Ziel der Kampagne ist es, den Menschen die Brisanz der regionalen Klimakrise zu zeigen, damit unter den Wähler*innen ein Umdenken stattfindet. Dazu läuft aktuell ein Video-Wettbewerb, der bis 25.09.2021 verlängert wurde. Um teilzunehmen, muss das Video-Posting mit "#klimawahl2021video" markiert und der Kanal des Veranstalters "@klimawahl2021" verlinkt werden. Eine unabhängige Jury wählt aus den Beiträgen mit den meisten Likes eine*n Wochengewinner*in auf TikTok und Instagram aus. Es werden insgesamt 4 Gewinner*innen pro Plattform ausgelobt, die wöchentlich die Möglichkeit haben, 1.500 EUR zu gewinnen. Zudem wird der Beitrag mit den meisten Likes je Plattform zum Abschluss den Hauptgewinn von 5.000 EUR erhalten.

Gemeinsam stark: 10 EUR pro Video an Fridays for Future

Klimawahl2021 unterstützt Fridays for Future und spendet pro eingesendetem Video 10 EUR an die ambitionierte Klimastreik-Bewegung. "So profitieren wir doppelt: Der Klima-Wettbewerb wird größer und Fridays for Future ebenso." Denn beide Organisationen haben ein großes Ziel: "Aus dieser Wahl müssen Politiker*innen in der Regierung hervorgehen, die die Klimakrise ernst nehmen. Denn sie ist die letzte Regierung, die entscheidende Maßnahmen gegen die schon jetzt eskalierende Klimakatastrophe einleiten kann. Sonst haben wir keine Chance mehr, die 1,5 Grad Grenze einzuhalten", erklärt Ole Horn, Pressesprecher von Fridays for Future.

Die Franz Mensch Klima Stiftung gGmbH hat sich zu 100 % dem Klimaschutz verschrieben. Die Stiftung wurde von den Brüdern Achim und Axel Theiler, Geschäftsführer der Franz Mensch GmbH, Ende 2020 ins Leben gerufen. Das stetig wachsende Team baut sein Partner-Netzwerk immer weiter aus. Die Kampagne "Klimawahl 2021" soll das Thema Klimawandel bei der nächsten Bundestagswahl zum Wahlentscheider machen.

