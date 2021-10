Tag der Deutschen Einheit

Der Harz präsentiert sich in Halle (S.)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Audio

TdE-Kreise-Harz.mp3

MP3 - 1,5 MB - 00:47 Download

Halle (S.) (ots)

Der Harz präsentiert sich in Halle (S.)

Anmoderationsvorschlag:

Gastgeber für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober war in diesem Jahr Sachsen-Anhalt. Bei der EinheitsEXPO in Halle (S.) stellte das Land seine Regionen auf einer riesigen Videowand mitten auf dem Marktplatz vor.

Sprechertext:

Die höchste Region Sachsen-Anhalts ist die rund um einen legendären Berg:

"Der Harz mit dem Brocken ist das nördlichste deutsche Mittelgebirge. Berühmtester Wanderer war Johann Wolfgang von Goethe, der sich hier für sein Meisterwerk Faust inspirieren ließ. Der Harz ist bekannt für atemberaubende Landschaften, wunderschöne Schlösser und Burgen sowie einmalig schöne Städte wie z. B. Wernigerode und die UNESCO-Welterbe Stadt Quedlinburg. Ebenfalls einmalig ist die zweitgrößte Sammlung kirchlicher Kunst nach dem Vatikan im Dom zu Halberstadt. Einen besonderen Kick verspricht eine der längsten Hängebrücken der Welt an der Rappbodetalsperre. Aus Ballenstedt stammt Albrecht der Bär, der Begründer des Fürstentums Anhalt und der Mark Brandenburg. Vom Askanier-Fürst stammt der Bär im Wappen Sachsen-Anhalts und Berlins."

Abmoderationsvorschlag

Alle Infos zu den Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).

Original-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuell