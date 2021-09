Tag der Deutschen Einheit: Bundesländer in Aktion

Tag der Deutschen Einheit

Am Tag der Deutschen Einheit feiert die Bundesrepublik, dass das geteilte Deutschland wieder eins wurde: Seit 31 Jahren ist Deutschland wieder vereint - seither wachsen die Bundesländer mit jedem Jahr enger zusammen. Dazu soll auch die diesjährige Einheitsfeier beitragen: Im Rahmen der Open-Air-Ausstellung EinheitsEXPO 2021 kommen die Länder in der Gastgeberstadt Halle (S.) zusammen, um an ausgewählten Tagen mit besonderen Aktionen aufzuwarten. Die EinheitsEXPO beginnt am 18.09.2021 und endet am 03.10.2021.

Erstes Aktionswochenende vom 17.09.2021 - 19.09.2021

Wer ist dabei?

Saarland, Hessen, Bremen, Sachsen-Anhalt

Was ist geplant?

Zaubershow, Apfelwein, Kunstperformance, Straßenmusik

Zweites Aktionswochenende vom 24.09.2021 - 26.09.2021

Wer ist dabei?

Brandenburg, Bremen, Sachsen-Anhalt

Was ist geplant?

Orchesterauftritt, Kunstvorstellung, Straßenmusik

Drittes Aktionswochenende vom 1.10.2021 - 3.10.2021

Wer ist dabei?

Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Bremen, Sachsen-Anhalt, Bayern

Was ist geplant?

Walking Act, Geschichtenerzähler, Stelzenläufer, Science Slam, Kunstaktion, Experimente für Kinder, Tanzmaschine, Korbflechter

Auch die Verfassungsorgane zeigen sich in Aktion: So werden der Deutsche Bundestag und der Bundesrat an allen drei Festwochenenden in Halle (S.) mit Moderationen, Ratespielen und Informationsmöglichkeiten vertreten sein.

