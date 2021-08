Geistheilung Dresden - Alena Mehner ist weit über die Grenzen Dresdens hinaus als Koryphäe bekannt

Alena Mehner

Das Gefühl, krank zu sein, dem Menschen ist es nur allzu vertraut. Mal tut der Fuß weh, mal der Kopf, mal leidet man an Schlaflosigkeit und fühlt sich völlig schlapp. Es sind lästige Probleme, sie sind unpässlich und sollen schnell beseitigt werden. Der normale Behandlungsweg läuft wie folgt ab: Man geht zum Arzt, dieser verschreibt einem ein passendes Medikament für die präsentierten Probleme oder empfiehlt eine Therapie und erklärt die Behandlung schließlich für abgeschlossen. Damit werden die Anfangssymptome aber nur oberflächlich unterdrückt. Die Ursachen selbst, die oftmals in Lebensstil und -Situation verankert sind, werden nie bekämpft.

Da kommt "Heilung durch Selbsterkenntnis" ins Spiel. Das ist eine Heilpraxis, die sich, anders als herkömmliche Praktiken, mit Krankheitsursachen des alltäglichen Lebens auseinandersetzt- Nachhaltige Veränderung und Heilung von Krankheiten wird anstrebt. Die Philosophie der Heilpraxis ist simpel: Man muss sich selbst physisch und mental kennenlernen. Nur so kann man seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche erkennen und sich danach richten. Durch diese Selbsterkenntnis erlangt man Heilung erklärt Spezialistin für Geistheilung Alena Mehner.

Alena Mehner ist die Gründerin und qualifizierte Psychotherapeutin von "Heilung durch Selbsterkenntnis". Wie vielen Menschen heute fiel es auch ihr damals schwer sich auf sich selbst und ihre eigenen Empfindungen einzulassen. "Ich habe so ziemlich alles "Gruselige" erlebt, was man so erlebt haben kann. [...] Wenn das ginge, hätte ich oft am liebsten abgekürzt. Doch ich musste mitten hindurch", so formuliert die heutige Psychotherapeutin es selbst. Auch sie war in ihrer Jugend nicht im Einklang mit sich, ihrem Körper und Geist. Die Unzufriedenheit mit ihrer eigenen Lebenssituation hat sie schließlich dazu gezwungen, sich mit sich selbst, Astronomie, dem Mayakalender und energetischen Formen zu beschäftigen. Diese Form der Selbstreflexion teilt sie nun als Psychotherapeutin im Rahmen ihrer Praxis mit ihren Kunden.

Die Spezialistin für Geistheilung hat, basierend auf ihren Erfahrungen, ein Konzept entworfen, um anderen Menschen diese Therapieform vorzustellen und ihnen zu helfen, auch zu sich zu finden. Wie genau sie das tut? Alena Mehner bietet verschiedene Programme an, die der Kunde auswählen kann. Zum einen werden Einführungsgespräche für Erwachsene und Kinder angeboten. Man wird dabei in die Praxis des bewussten Erkennens eingeführt und lernt, Lebensumstände mit körperlichem Unwohlsein zusammenzuführen. Für Leute, die mit den Findungstherapien bereits Erfahrung haben, gibt es auch weiterführende Beratungssitzungen. Auch über den Mayakalender oder die energetische Verbindung des Sonnenkinds kann man sich unter Leitung Problemen des Alltags nähern. Berufungs- und Energiefragen sowie Beziehungsangelegenheiten werden zusätzlich besprochen. Neben dem regulären Programm wird im Moment auch ein Urwunden-Workshop durchgeführt. Über fünf Wochenenden hinweg werden die fünf sogenannten "Urwunden" der Seele untersucht. Es wird sich dabei mit traumatischen Erlebnissen verschiedener Art auseinandergesetzt, die Uneinigkeit mit der Seele erzeugen können.

