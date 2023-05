Accelex

Accelex führt eine leistungsstarke Portfolioanalyse- und Berichtsplattform für alternative Anlagen ein

London (ots/PRNewswire)

Accelex, eine SaaS-Plattform, die sich auf die Erfassung von Daten zu alternativen Anlagen, Berichterstattung und Analysen spezialisiert hat, ist stolz darauf, die Einführung seiner Portfolioanalyse- und Berichtsplattform der nächsten Generation für institutionelle Anleger und Vermögensverwalter bekannt zu geben. Damit reagiert Accelex auf die wachsende Kundennachfrage nach einer Lösung, die aussagekräftige Erkenntnisse aus den Daten liefert, die aus den regelmäßigen Berichten und Abrechnungen zur Fondsperformance gewonnen werden.

Anlageexperten im Bereich der privaten Märkte stehen derzeit vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, auf detaillierte Transparenzdaten aus ihren Fondsportfolios zuzugreifen und diese zu visualisieren. Dies führt dazu, dass Unternehmen teure Ressourcen für die manuelle Aufbereitung und Analyse von Daten einsetzen, anstatt ihr Fachwissen auf bessere Investitions- und Risikoentscheidungen zu konzentrieren.

Die hochmoderne Lösung von Accelex bietet leistungsstarke Funktionen, mit denen Investoren und Vermögensdienstleister Portfoliotreiber über ihr gesamtes Investitionsnetzwerk hinweg analysieren können, einschließlich der operativen Leistung der zugrunde liegenden Anlagen. Die Lösung bietet außerdem einen umfassenden Prüfpfad, der alle Daten mit ihrem Standort innerhalb des Quelldokuments verknüpft, eine Expositionsanalyse zur Identifizierung von Konzentrationsrisiken oder Abweichungen der Allokationspolitik sowie eine einzigartige Kohortenanalyse und historische Vergleiche.

„Unsere Portfolioanalyse- und Berichtsplattform bietet eine einzige Quelle für validierte Daten, die schnelle Antworten auf die wichtigsten Fragen institutioneller Anleger liefern", so Nicole Weder, Produktleiterin bei Accelex. „Mit unserer neuen Lösung können institutionelle Investoren sofort eine goldene Quelle von Investmenteinblicken innerhalb jeder Kategorie und auf jeder Ebene erkunden, was es ihnen ermöglicht, ihre Engagements zu verstehen und eine vollständige Zeitreihe der Portfolio-Performance zu analysieren."

Portfolioanalysen sind Teil der integrierten End-to-End-Datenlösung für alternative Anlagen von Accelex, die es Anlegern und Dienstleistern ermöglicht, die Erfassung, Extraktion und Analyse von Daten über ihre Fondsportfolios zu automatisieren. Die Analyse-Dashboards sind über ein Online-Portal verfügbar, und die Daten können auch direkt in jede Middle- und Front-Office-Softwarelösung eingespeist werden.

Weitere Informationen über die neue Portfolio-Analyse- und Berichtlösung finden Sie auf der Website von Accelex: www.accelextech.com/elevate

Informationen zu Accelex

Accelex wurde 2018 gegründet und bietet Datenerfassungs-, Analyse- und Berichterstattungslösungen für Alternativanleger und Vermögensverwalter an, die es den Unternehmen ermöglichen, das volle Potenzial wichtiger Anlageperformance- und Transaktionsdaten zu nutzen. Die Lösungen von Accelex basieren auf proprietärer künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernverfahren und automatisieren Prozesse zur Extraktion, Analyse und gemeinsamen Nutzung schwer zugänglicher unstrukturierter Daten. Accelex hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in Paris, Luxemburg, New York und Toronto. www.accelextech.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2037532/3949332/Accelex_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/accelex-fuhrt-eine-leistungsstarke-portfolioanalyse--und-berichtsplattform-fur-alternative-anlagen-ein-301832258.html

Original-Content von: Accelex, übermittelt durch news aktuell