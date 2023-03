BioMarkt Verbund

BioMarkt Verbund startet Erdbeben-Hilfe für Bio-Landwirt*innen

Der BioMarkt Verbund möchte gemeinsam mit seinen Kund*innen verbundene Landwirt*innen und Lieferant*innen unterstützen, die mit den Auswirkungen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien zu kämpfen haben. Bis zum 31. März 2023 können Kund*innen in rund 400 teilnehmenden BioMärkten in Deutschland und Österreich über das Aufrunden ihres Kassenbetrags für Betroffene spenden. Empfänger des gesammelten Geldes sind lokale Bio-Landwirt*innen und die "RAPUNZEL Eine Welt Bio-Stiftung". Über "Aufrunden? Ja, bitte!" können Kund*innen der BioMärkte ihren Kassenbetrag aufrunden und dazu beitragen, Arbeitsplätze und Einkommen für die lokale Bevölkerung zu sichern. Ganz gleich, ob sie bis zum nächsthöheren 10-Cent-Betrag aufrunden oder einen frei wählbaren Betrag spenden - jede Hilfe zählt und kommt vor allem dort an, wo sie benötigt wird. "Es macht uns tief betroffen, wie schwer die Schäden des Erdbebens in der Türkei und in Syrien sind. Als BioMarkt Verbund möchten wir unserer Verbundenheit zu den in Not geratenen Menschen vor Ort gemeinsam mit unseren Kund*innen Ausdruck verleihen", sagt Mona Laudan, Mitglied im Vertriebsausschuss des BioMarkt Verbunds. Die gesammelten Spendengelder gehen an lokale Landwirt*innen und die "RAPUNZEL Eine Welt Bio-Stiftung", welche die finanziellen Hilfen bündelt und für eine bedarfsgerechte Verteilung vor Ort Sorge trägt. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat der BioMarkt Verbund bereits zwei "Aufrunden? Ja, bitte!"-Kampagnen initiiert, bei denen Kund*innen für einen guten Zweck ihren Kassenbetrag aufrunden konnten: Im August 2021 kamen 185.685,50 Euro im Rahmen der Hochwasser-Hilfe für Bio-Betriebe zusammen. Im Jahr 2022 waren es 260.957,92 Euro für Menschen, die durch den Krieg in der Ukraine in Not geraten sind. Über den BioMarkt Verbund Der BioMarkt Verbund ist ein Zusammenschluss von rund 520 selbstständigen BioMärkten und Denns BioMärkten aus Deutschland und Österreich unter der gemeinsamen Dachmarke "BioMarkt". Ziel des 2020 gegründeten Verbunds ist es, die BioMärkte zukunftsfähig auszurichten und dabei ihre Individualität und Vielfalt zu bewahren. Als Weiterentwicklung der von dennree 2008 gegründeten BioMarkt Verbundgruppe knüpft der BioMarkt Verbund an langjährig gewachsene Partnerschaften an. Ein zusammengehöriger Außenauftritt eint die Verbundmitglieder ebenso wie ein gemeinsames Grundsortiment, das viele Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle sowie regionale Schwerpunkte bietet. Der BioMarkt Verbund wird demokratisch organisiert und trägt damit der Vielfalt innerhalb der Gemeinschaft Rechnung. Ein fünfköpfiger, gewählter Vertriebsausschuss entscheidet die wesentlichen Entwicklungen und Fragestellungen des Naturkostfachhandels im Verbundsystem. Die Mitglieder des BioMarkt Verbunds engagieren sich zudem im gemeinnützigen Verein "Interessengemeinschaft BioMarkt e. V." - kurz IGBM. Der Verein vertritt die Interessen des Naturkostfachhandels gegenüber der Politik und ermöglicht ein gemeinsames Engagement für die Weiterentwicklung der Ökozüchtung und dem Ökolandbau.

