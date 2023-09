Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Überschwemmungen Libyen - Help leistet Nothilfe

Bonn (ots)

Die Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe hat heute beschlossen, die Nothilfe nach den Überschwemmungen in Libyen zu starten und stellt dafür Mittel aus dem eigenen Nothilfe-Fonds zur Verfügung. Derzeit prüft die Organisation, mit welchem lokalen Partner sie zusammenarbeitet und was am dringendsten vor Ort benötigt wird. Help setzt weltweit darauf, lokale Strukturen in den Projektländern zu stärken und arbeitet daher intensiv mit lokalen Partnerorganisationen zusammen.

Auch nach dem Erdbeben in Marokko prüft Help derzeit mögliche Hilfsmaßnahmen über lokale Partner vor Ort.

Um schnelle Hilfe leisten zu können, sind wir dringend auf Spenden angewiesen:

Help - Hilfe zur Selbsthilfe

Online spenden

Stichwort: Überschwemmung Libyen

IBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00

Commerzbank Köln

https://www.help-ev.de/

Aktion Deutschland Hilft

Stichwort: Libyen

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

Bank für Sozialwirtschaft

Original-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell