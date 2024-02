Omega

Omega sichert sich 6 Millionen Dollar an Finanzierung, um Nutzern zu helfen, kettenübergreifende digitale Vermögenswerte zu nutzen

Miami (ots/PRNewswire)

Ermöglicht Bitcoin-Inhabern, den Wert ihrer Layer-1-Bitcoins zur Renditeerzeugung zu nutzen.

Omega hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Dollar abgeschlossen und damit einen wichtigen Meilenstein in seinem Bestreben erreicht, nativen Bitcoin in die dezentrale Finanzlandschaft (DeFi) zu integrieren. Diese beträchtliche Finanzspritze erfolgte in drei Investitionsrunden mit Beiträgen einer beeindruckenden Reihe von Teilnehmern, darunter Lightspeed Faction, Borderless Capital, Wormhole Cross-Chain Ecosystem Fund (betrieben von Borderless Capital), Bankless Ventures, Wave Digital, Blockchain.com, Blockchain Founders Fund, Kronos Ventures, XTBO Humla, Cadenza, Psalion Ventures, AlphaLab Capital, Side Door Ventures und MH Ventures, unter anderem.

Diese Mittel sind für die Entwicklung und den Start einer bahnbrechenden dezentralen Plattform vorgesehen, die es Bitcoin-Besitzern ermöglichen soll, das Renditepotenzial ihrer Layer-1-Bitcoin-Vermögenswerte zu erschließen. Mit dem Plan, in den kommenden 60 Tagen seine öffentliche Beta-Version zu veröffentlichen, ist Omega auf dem besten Weg, den Nutzen von Bitcoin innerhalb des DeFi-Ökosystems neu zu definieren und noch nie dagewesene Möglichkeiten zur Ertragsgenerierung zu bieten.

„Wir sind begeistert, dass wir die Unterstützung unserer angesehenen Investitionspartner haben", sagte Wes Cowan, Mitbegründer und CEO von Omega. „Diese finanzielle und beratende Unterstützung ermöglicht es uns, unser Bestreben, die Horizonte von Bitcoin DeFi zu erweitern, weiter voranzutreiben."

„Wir freuen uns, Teil von Omegas Reise zu sein, da sie den Weg für die Erschließung des wahren Potenzials von Bitcoin in DeFi ebnen. Diese Investition unterstreicht unseren Glauben an das Team von Omega und seine Vision, die Renditegenerierung für Bitcoin-Inhaber zu revolutionieren, und wir sind gespannt auf die Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Zukunft des dezentralen Finanzwesens", teilte Aly Madhavji, Managing Partner bei Blockchain Founders Fund.

Eric Ryklin, Mitbegründer und COO von Omega, äußerte seinen tiefen Stolz über das unerschütterliche Engagement und die kreative Innovation des Teams. „Dieser Finanzierungserfolg bestätigt unsere Mission, den DeFi-Bereich zu revolutionieren", sagte er. „Wir sind jetzt bereit, unsere öffentliche Beta zu starten, ein wichtiger Schritt, um Bitcoin-Investoren zu unterstützen und bedeutende Fortschritte in der Bitcoin-DeFi-Arena voranzutreiben."

Omega ist bestrebt, die nächste Welle von Fortschritten bei Bitcoin DeFi voranzutreiben, und dieser Finanzierungsmeilenstein positioniert das Projekt für eine signifikante Annahme in den kommenden Monaten.

Informationen über Omega

OMEGA.xyz ist ein Web3-Infrastrukturanbieter, der die Besicherung ungenutzter Bitcoins zur Ertragsgenerierung in DeFi ermöglicht.

Original-Content von: Omega, übermittelt durch news aktuell