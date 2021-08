Zahnfabrik Berlin

Zahnersatz Dentallabor Berlin Mitte, Gesundbrunnen - Zahnfabrik Berlin steht für Leistung auf höchsten Niveau

Berlin Mitte (ots)

Der Geschäftsführer der Zahnfabrik Berlin, Martin Janenz, stellt Ihnen in seiner Praxis unterschiedlichste Services zur Verfügung. Die Philosophie liegt darin, eine gemeinschaftliche und sehr gute Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Speziell wenn Sie auf der Recherche nach "Zahnersatz Dentallabor Berlin Mitte, Gesundbrunnen" sind, haben Sie mit der Zahnfabrik Berlin den goldrichtigen Anbieter gefunden.

Die digitale Zukunft des Zahnersatz hat Berlin erreicht - Kronen, Kronenbrücken, Brücken, Implantate auf dem digitalen Weg.

Zu den Dienstleistungen des Dentallabors Zahnfabrik Berlin zählen an erster Stelle ein großartiger Service sowie eine exquisite Arbeit. Abgesehen von der Planung vor Ort offerieren die Spezialisten für Zahnersatz auch eine Farbbestimmung wie auch weitere Services an. Dank Sirona Connect ist es ihnen möglich, die gesamte Tätigkeit digital mit Ihnen durchzugehen und unterschiedlichste Schritte zu realisieren.

Die Leistungen umfassen eine Farbbestimmung in der Praxis oder im Zahnlabor wie auch Planungen des Zahnersatzes in der Zahnarztpraxis oder im Dentallabor. Zusammen mit einem Zahntechnikmeister können Sie Einproben in der Praxis machen, zusätzlich werden die Zähne im Labor mittels Planfinder oder Facehunter vermessen. Zum persönlichen Service des Dentallabors Zahnfabrik Berlin zählt das Sirona Connect, welches elektronische Abläufe spielend leicht ermöglicht.

Zusätzlich bietet das Team der Zahnfabrik Berlin auch eine gemeinsame Planung der Prothetik an, welche vor Ort umgesetzt werden kann. Großen Wert wird auf einen einmaligen Service gelegt. Ob am Telefon oder persönlich, der Service ist immer verlässlich. Sie erhalten schnell eine Entscheidung wie auch promte KV's durch die Praxis. Die Innovativität steht ebenfalls weit oben. Mithilfe modernster Programme und Geräte bekommen Sie ausnahmslos die aktuellste Verfahrensweise. Elektronische Fotodokumentationen durch Lateralblitztechnik ermöglich einen optimalen Einblick in die kommende Behandlung. Eine Zahnfarbenbestimmung können Sie zudem im Labor oder in der Zahnfabrik selbst vornehmen lassen.

Durch die Mischung aus hochentwickelter Technik und qualitativ hochwertiger Handproduktion können Sie stets auf einen außergewöhnlichen Service zählen. Die Technik mithilfe taktilem Scanner, CAD CAM und einem 3D-Printer ist auf dem aktuellsten Stand. Die Wünsche werden von den spezialisierten Zahntechnikern in höchster Güte umgesetzt, nachdem eine ideale Lösung gefunden wurde. Die Abwicklung der Spezialisten für Zahnersatz gestaltet sich verlässlich, fristgerecht und nahtlos.

Zum Leistungsspektrum der Zahnfabrik Berlin zählt darüber hinaus die CAM/CAD Technik, welche auch unterschiedlichen Fräsmaschinen, Druckern und taktilen Scannern besteht. Monolithische Brücken und Vollkeramikbrücken sowie totale Prothesen nach TIF oder Gutowski gehören neben den Instandsetzungen jedweder Couleur zum Bestand der Zahnfabrik. Zusätzlich bietet das Team Ihnen Presskeramik sowie konventionelle Mehrschichttechnik auf NEM, Gold und Zirkon an, alles selbstverständlich in Keramik.

Das Expertenteam der Zahnfabrik Berlin legt sehr großen Wert auf Ehrlichkeit, Perfektion und Spaß. Ebendiese sind ein Team, zusammengesetzt aus Fachleuten in diversen Bereichen der Zahntechnik. Das ganze Spektrum der Praxis umfasst jahrelange Erfahrung wie auch vielfältige Dienstleistungen der Zahntechnik. Vertrauen, Ideenaustausch und Zuverlässigkeit führen zu Ihrer bestmöglichen Zufriedenheit sowie zu technischer Präzision. Die enge und sehr gute Kooperation hat hierbei Priorität.

Das Fachpersonal präsentiert Ihnen innovative Resultate und Ideen, welche aus exzellenter Qualität hervorgehen. Sie übernehmen weiterhin volle Verantwortung für Ihre Zufriedenheit und die des Zahnarztes. Weiterhin finden in der Zahnfabrik regelmäßig Schulungen, Seminare und Fortbildungen statt. Der Umwelt zuliebe nutzten die Beschäftigten der Zahnfabrik Berlin statt Plastiktüten nur Papiertüten. Eine konstruktive Geschäftsbeziehung ist immer gegeben.

Mehr Information, auch zum Themenbereich "Zahnersatz Dentallabor Berlin Mitte, Gesundbrunnen", bekommen Sie auf https://zahnfabrik-berlin.de/

Original-Content von: Zahnfabrik Berlin, übermittelt durch news aktuell