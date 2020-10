Swatch

Swatch feiert BER Eröffnung: Uhr zeigt 9 Jahre Verspätung an

Eschborn

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch hat sich anlässlich der um knapp ein Jahrzehnt verspäteten Eröffnung des Flughafens Berlin Brandenburg BER am 31. Oktober 2020 ein besonderes Uhren-Special überlegt: die erste und vermutlich einzige Swatch-Uhr, die neun Jahre Verspätung anzeigt. Das Modell DELAYED ist ab dem 31. Oktober erhältlich - im neuen Swatch Store im Flughafen Berlin Brandenburg, der übrigens ebenfalls neun Jahre auf seine Eröffnung gewartet hat.

Das Swatch-Sondermodell DELAYED fasst in gewohnt positiv-provokanter Weise die Chronik der mehrfach verschoben Eröffnung des BER zusammen und verewigt sie auf der Uhr. Bereits seit 2011 liegt die Uhr zu Feier der Eröffnung des BER eigentlich fertig im Lager, musste aber im Hinblick auf die Jahreszahl immer wieder korrigiert werden. Daher hat Swatch den Running Gag rund um die mehrfache Verschiebung der Flughafen-Eröffnung im Design dieses Sondermodells verewigt und so ein besonderes Schmuckstück fürs Handgelenk geschaffen - zum Erinnern, zum Kopfschütteln und zum Kaputtlachen. Auch die speziell für die Uhr kreierte Verpackung ziert die Zeichen der Zeit: Kaffeeflecken, Staubüberzug und Klebestreifen. Swatch bietet passend zur Kernidee der Uhr zum Start des Verkaufes aus Solidarität für die lange Wartezeit ein besondere Aktion an: Käufer der Uhr erhalten einen Rabatt in Höhe von neun Prozent des Verkaufspreises in den ersten neun Tagen nach der Eröffnung des BER. Das Angebot gilt vom 31. Oktober bis 09. November 2020 und gibt so ein Prozent Nachlass für jedes Jahr, um das die Eröffnung verschoben wurde.

Zeitreise ins Jahr 2011 auch im Swatch Store am BER

Auch der neue Swatch Store am BER lässt die Besucher ins Jahr 2011 zurückreisen: Zurück in das Jahr, in dem der Flughafen und auch der Swatch Store seine Eröffnung feiern sollten. Unter dem Motto "We're gonna open like it's 2011!" ist die Ladeneinrichtung eine Zeitreise ins Jahr 2011 - vom Mobiliar, über das Sortiment an Uhren bis hin zur eigentlichen Einrichtung des Stores hat Swatch alles genauso nachgestellt und nachgebaut, wie der Store eben vor neun Jahren aussah.

Nur in Berlin erhältlich

Das Modell DELAYED ist ab dem 31. Oktober im Swatch Store am Kurfürstendamm sowie im Swatch Store am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 16 Prozent liegt in der Zeit vom 31. Oktober bis 09. November bei 79,83 Euro - die neun Prozent bereits abgezogen -, ab dem 10. November bei den ursprünglichen 87,73 Euro.

