Privatmolkerei Naarmann GmbH

Jetzt neu: WE LOVE PLANTS Pudding mit Haselnussgeschmack

Schmackhafter Nachwuchs im veganen Dessertsortiment der Privatmolkerei Naarmann

Bild-Infos

Download

Neuenkirchen (ots)

Im Frühjahr 2022, passend zur Internorga, ergänzt die Privatmolkerei Naarmann ihr bestehendes WE LOVE PLANTS Dessertsortiment durch eine weitere Puddingsorte: Der neue WE LOVE PLANTS Pudding mit Haselnussgeschmack passt hervorragend zu dem bereits erfolgreich eingeführten WE LOVE PLANTS Desserts Schoko Pudding, Apfel Pudding und HaYo, der Joghurtalternative sowie der ebenfalls erst gerade neu eingeführten, veganen Vanille Sauce.

WE LOVE PLANTS Pudding mit Haselnussgeschmack - auch für Nussallergiker geeignet

Der Pudding mit Haselnussgeschmack ist wunderbar cremig, schmeckt herrlich nussig und ist sofort servierfertig. Nussfrei und nur mit natürlichen Aromen hergestellt eignet er sich auch für Nussallergiker. Erhältlich ist der Pudding im wiederverschließbaren 5 kg Gebinde. Ob pur oder verfeinert mit anderen Zutaten - Desserts mit dem WE LOVE PLANTS Pudding mit Haselnussgeschmack sind interessant und innovativ für flexitarische, vegetarische und vegane Gäste.

Privatmolkerei Naarmann

Naarmann steht für vielfältigen Milchgenuss und innovative Milchalternativen für die Gastronomie, die Großküchen und die Lebensmittelindustrie. Seit mehr als 118 Jahren ist die Privatmolkerei Naarmann aus dem Münsterland der Lieferant für hochwertige haltbare und vielfältige Milchprodukte in der Gastronomie, Verpflegungsbranche und lebensmittelverarbeitenden Industrie. Das mittelständische Unternehmen hat einem jährlichen Umsatz von 120 Mio. EUR und beschäftigt 200 Mitarbeiter*innen. Seit Ende 2020 produziert Naarmann speziell für den Foodservice auch pflanzenbasierte Milchalternativen unter dem Sortimentsnamen WE LOVE PLANTS.

Original-Content von: Privatmolkerei Naarmann GmbH, übermittelt durch news aktuell