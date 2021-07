Transformationsheilung Kiel - Eske Focken gilt als wahre Koryphäe auf dem Gebiet der ganzheitlichen Heilung

Eske Foken

Eske Focken ist eine Heilpraktikerin, die sich seit 1970 mit dem spirituellen Bereich auseinandersetzt. Die Spezialistin für Transformationsheilung verfügt über eine eigene Praxis in Kiel, in welcher sie verschiedene spirituelle Praktiken anbietet.

So bietet sie spirituelle Abende an, an welchen sich mehrere Teilnehmer anmelden können. Diese finden auf Spendenbasis statt und die Teilnehmer können gemeinsam meditieren, heilatmen, Energie austauschen oder auch Techniken erlernen, welche helfen, sich selbst zu heilen. An diesen Abenden erlernt man ebenso Energieräume bzw. Energiefelder zu erkennen, zu benennen und verschiedene Techniken zur Reinigung dieser. Auf Wunsch der Teilnehmer kann an diesen Abend ein Heilkreis stattfinden. Im Heilkreis meditieren die Teilnehmer und senden Heilenergie an sich selbst oder an andere Personen.

Sie bietet auch zwei unterschiedlich basierte Heilmethoden an: die spirituelle Heilung und die Trans-(ce)-Formationsheilung.

Die spirituelle Heilung soll bei schweren Erkrankungen und auch beim Loslassen unterstützend wirken. Sie hilft mit der Vergangenheit abzuschließen und sogenannte "Verunreinigungen" der Seele zu beheben. Diese kann dann durch positive Energie ersetzt werden. Bei schweren Erkrankungen soll diese Praktik helfen, Symptome zu lindern oder auch die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Eske Focken, Spezialistin für Transformationsheilung betont, es sei dennoch kein Anlass, Medikamente ohne Rücksprache mit einem Arzt abzusetzen.

Die Trans-(ce)-Formationsheilung basiert auf der Lehre, dass bestimmte Spannungen gesundheitsschädlich sind. Besonders schädlich sind demzufolge Spannungen zwischen überholten Überzeugungen und der jetzigen Situation. Sie kann auf zwei Arten durchgeführt werden: durch tiefgreifende Heilung (innerwise) oder durch das Heilatmen nach Dr. Uwe Albrecht.

Die tiefgreifende Heilung erfolgt durch "Formänderung". Hierfür wird man in einen tiefen Entspannungszustand versetzt, in welchem man lernt, die eigenen Grenzen zu überschreiten und über sich hinauszuwachsen. Das führt dazu, dass sich die Spannungen lösen und ein passenderes Verhaltensmuster entsteht.

Das Heilatmen nach Dr. Uwe Albrecht hilft, loszulassen, die Lebensfreunde sowie die Kreativität zu beleben und Familienfelder zu "klären".

Die Spezialistin für Transformationsheilung Eske Focken, geboren 1952, hat seit 1974 mehrere spirituelle Ausbildungen absolviert. Sie wurde 2000 zur Heilpraktikerin ausgebildet. Seitdem hat sie mehrere Länder aus Studien- und Heilungsgründen besucht und dort von Heilpraktikern und Schamanen gelernt. Zu diesen Ländern zählen unter anderem Brasilien, Mexiko, Indonesien und Indien.

