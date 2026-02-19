valantic GmbH

End-2-End-Services für SAP-Transformation in Manufacturing, Medtech sowie Food & Beverage

valantic stärkt Public-Cloud-Kompetenz mit Schweizer SAP-Beratung oneresource

München / Wil (SG) (ots)

Wichtiger Wachstumsschritt im Schweizer SAP-Markt: Das Digital Consulting- und Solutions-Haus valantic schließt sich mit der oneresource AG zusammen und stärkt dadurch seine Kompetenzen für Cloud-Transformationsprojekte im SAP-Umfeld. oneresource zählt mit über 200 renommierten und internationalen Kunden zu den führenden SAP-Partnern in der Schweiz. Insbesondere in den Branchen Manufacturing, Medtech sowie Food & Beverage verfügt das 2012 gegründete Unternehmen über tiefgreifende Expertise. Ein Fokus aktueller Kundenprojekte liegt auf der Optimierung von Sales-, Manufacturing, HR-, und Finance-Prozessen mit SAP S/4HANA Public- oder Private-Cloud-Lösungen. Die Zielsetzung dabei: Digitale Transformation zu meistern, den Weg für den Einsatz modernster Technologien im SAP-Umfeld zu ebnen und dadurch die Zukunftspotenziale der Kunden zu heben.

Der Schweizer SAP-Markt befindet sich im Umbruch. Viele Unternehmen stellen derzeit wichtige Weichen der digitalen Transformation, um von zukunftsweisenden Technologien im SAP-Umfeld zu profitieren, etwa bezogen auf die weitreichenden Potenziale von Künstlicher Intelligenz. Die Herausforderung: Oftmals laufen Software-Lösungen noch "on premise", das von SAP angekündigte Wartungsende für ECC-Systeme setzt Unternehmen zusätzlich unter Druck. Insbesondere Partner, die beim Wechsel auf moderne SAP S/4HANA-Lösungen in Private- oder Public-Cloud-Umgebungen ganzheitlich unterstützen können, sind derzeit stark gefragt.

Genau hier setzt der SAP Gold-Partner oneresource mit seinem Leistungsportfolio an. Das interdisziplinäre Team deckt den gesamten Customer Lifecycle ab - von Business Consulting über Solution Design und SAP-Neueinführungen bis hin zu Betrieb und Support. Durch den Zusammenschluss mit valantic baut das Unternehmen jetzt seine Positionierung als ganzheitlicher SAP-Partner aus, der seine Kunden auch bei umfangreichen internationalen Transformationsprojekten vollumfänglich begleiten kann.

Fokus auf SAP-Wachstumsmärkte wie SAP S/4HANA Transformation und AI

Seinen Branchenfokus setzt oneresource auf potenzialstarke Märkte in der Schweiz wie etwa High-Tech-Fertigung und Medizinaltechnik. Diese bedient das Unternehmen mit den am schnellsten wachsenden SAP-Transformations-, Cloud- und AI-Lösungen. SAP dominiert den Schweizer ERP-Markt insbesondere im Bereich der integrierten Fertigungs-, Finanz- und Personalprozesse und hat hier einen deutlichen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern, etwa bei der weltweiten Optimierung von Fertigungsprozessen oder im ganzheitlichen Human Capital Management (HCM) - Handlungsfelder, in denen oneresource über langjährige Erfahrung verfügt. Ebenso hat das Unternehmen einen starken Footprint in der Nahrungsmittelindustrie, mit weitreichender Projekterfahrung für Sales, Procurement, Logistik, Manufacturing, Finance, HR und den Einsatz von SAP-Technologie für umfassende KI-gestützte Prozesse.

Seine Expertise in den genannten Themenfeldern hat oneresource bereits in zahlreichen Kundenprojekten unter Beweis gestellt. So hat das Unternehmen bei der Confiserie Sprüngli eine Transformationsstrategie mit der Einführung von SAP S/4HANA im Greenfield-Ansatz entwickelt, ergänzt durch die Ablösung von SAP HR durch SAP SuccessFactors in der Private Cloud. Variosystems AG, ein globaler Elektronik-Dienstleister, realisierte mit oneresource eine reibungslose SAP S/4HANA-Transformation, inklusive paralleler Einführung des SAP Group Reportings. Für den Metall- und Stahlhändler stürmsfs AG wurde eine hybride Transformationsstrategie entwickelt und auf Basis von SAP Best Practices umgesetzt - mit reibungslosem Go-Live ab der ersten Stunde. Die Beispiele zeigen: Spürbare Mehrwerte für den Kunden zu schaffen, ist die Zielsetzung eines jeden Projekts von oneresource und ein Grundwert, den alle Mitarbeitenden teilen.

Digitale Souveränität: Datenhoheit rückt bei Cloud-Transformation in den Fokus

Viele Schweizer Unternehmen stehen unter Transformationsdruck. Sie wollen die digitale Transformation meistern, um von zukunftsweisenden Technologien wie KI und SAP-Innovationen zu profitieren. Hierfür gilt es, veraltete IT-Infrastrukturen abzulösen und Unternehmensprozesse zukunftssicher aufzustellen. Während bisher bei der Modernisierung meist der Wechsel in die Private Cloud bevorzugt wurde, sind Public-Cloud-Szenarien aus Gründen der Flexibilität und Kosteneffizienz inzwischen rasant auf dem Vormarsch. Die digitale Souveränität gilt dabei als wegweisender Faktor, da das Bedürfnis nach Sicherheit und Unabhängigkeit wächst. Dem trägt valantic auch durch ein Technologieportfolio Rechnung, das zuletzt durch Fokuspartnerschaften gestärkt wurde, etwa die Zertifizierung als AWS Digital Sovereignty Partner oder die "GROW with SAP"-Partnerschaft, welche die Expertise für die SAP S/4HANA Cloud Public Edition unterstreicht.

"Es freut mich sehr, dass wir mit oneresource nicht nur unsere Public-Cloud-Kompetenz in einem wichtigen Wachstumsmarkt ausbauen, sondern zugleich ein neues Mitglied für valantic gewinnen, das für mutiges Unternehmertum, eine innovationsgetriebene Kultur sowie operative Exzellenz steht - und somit perfekt zu uns passt", sagt Guido Schlief, Partner und Chief Commercial Officer bei valantic. "Wie kaum ein anderer Anbieter im Schweizer Markt können wir unsere Kunden jetzt mit einem Expertenteam von über 1.300 hochqualifizierten Consultants bei der SAP-Transformation unterstützen."

Management bleibt an Bord

"Durch den Zusammenschluss mit valantic können wir unsere Kunden noch umfassender begleiten", sagt Paolo Strever, der die oneresource AG 2012 gegründet hat und bis heute als CEO führt. "Dies gilt insbesondere für große internationale SAP-Transformationsprojekte und Zukunftsthemen wie SAP AI (RPT1) als Industrie-AI-Lösung für strukturierte Daten, die SAP V2 Sales-Cloud-Lösung, SAP BDC als datenbasierte AI-Plattform oder die Entwicklung von Cloud-Strategien."

Paolo Strever wird als CEO aktiv bleiben und weiterhin von Timothy Stecher als COO unterstützt, der ebenfalls seit Gründung des Unternehmens Teil von oneresource ist. Beide Geschäftsführer werden die operative Führung des Unternehmens weiter verantworten. Damit ist sichergestellt, dass die Kunden von oneresource auch in Zukunft die persönliche Nähe und gewohnte Qualität erfahren, während sie gleichzeitig von den zusätzlichen Kompetenzen und Ressourcen der valantic profitieren.

Über valantic

valantic zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Consulting-, Solutions- und Software-Gesellschaften am Markt. Über 500 Blue Chip Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 33 von 40 DAX-Konzernen sowie eine Vielzahl internationaler Marktführer. Mit mehr als 4.300 Digitalisierungs-Expertinnen und -Experten ist valantic in 20 Ländern weltweit vertreten und wird in 2026 (e) voraussichtlich einen Umsatz von 650 Mio. Euro erwirtschaften.

Etwa 2.000 erfolgreiche Digitalisierungsprojekte in den letzten fünf Jahren haben gezeigt, dass die Expertinnen und Experten von valantic die Herausforderungen ihrer Kunden genaustens verstehen. Von der Strategie bis zur handfesten Umsetzung verfügen diese über die notwendige Expertise, Projekte von Anfang bis Ende zu begleiten und erfolgreich zu machen. Dabei verbinden sie technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit.

valantic berät Unternehmen zu allen Herausforderungen der Digitalen Transformation, hilft diesen, ihre Corporate Performance besser zu managen und die Potenziale von Daten und Künstlicher Intelligenz zu heben. Darüber hinaus unterstützt valantic seine Kunden dabei, die Customer Experience optimal zu gestalten, Kerntechnologien der Digitalisierung gewinnbringend einzusetzen und Unternehmensprozesse durchgängig zu optimieren. www.valantic.com

Über oneresource

Die oneresource AG ist eines der führenden Schweizer Unternehmen für digitale Transformation mit Fokus auf SAP-Lösungen. Mit langjähriger Erfahrung, hoher Umsetzungskompetenz und einem starken Team begleitet oneresource Kunden von der Prozessberatung bis zur Systemintegration - immer mit dem Ziel, nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. www.oneresource.com

