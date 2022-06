valantic GmbH

valantic tritt in den belgischen Markt ein und erweitert seine Salesforce CRM- und Microsoft Power Platform-Expertise durch den Zusammenschluss mit C-Clear Partners und Atom Ideas

München / Antwerpen / Limburg (ots)

Das digitale Beratungs- und Softwareunternehmen valantic ( www.valantic.com) setzt seinen Expansionskurs fort und schließt sich mit dem belgischen Strategie- und Prozessberatungsunternehmen C-Clear Partners ( https://c-clearpartners.com) sowie seinem Schwesterunternehmen, dem auf Online-Marketing-Services spezialisierten Atom Ideas ( www.atomideas.com), zusammen. C-Clear Partners und Atom Ideas verstärken die Expertise von valantic in den Bereichen End-to-End-CRM-Plattformen und Omni-Channel-Marketing-Automation-Services. Darüber hinaus bringen die Experten von C-Clear Partnes wertvolles zusätzliches Salesforce- und Microsoft-CRM-Know-how in das valantic Powerhouse ein.

Der Markt und die Nachfrage nach Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM) wächst stetig. Experten prognostizieren eine Wachstumsrate von 15% bis 40% in den nächsten Jahren, insbesondere für die großen CRM-Plattformen wie Salesforce und Microsoft Power Platform / Dynamics 365. Aber nicht nur die Nachfrage steigt, sondern auch die Anforderungen und Kundenerwartungen.

Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, baut valantic seine Beratungsleistungen im Bereich CRM aus und schließt sich mit dem Strategie- und Prozessberatungsunternehmen C-Clear Partners und der Online-Marketing-Agentur Atom Ideas zusammen. Die belgischen Unternehmen mit Sitz in Antwerpen und Limburg bieten umfassende Beratungskompetenz im Bereich CRM-Systeme und Omni-Channel-Marketing-Automation auf Basis von Salesforce, Veeva und Microsoft.

Die 75 Expert*innen von C-Clear Partners verstärken das Customer Experience (CX) Powerhouse von valantic in Belgien und den Niederlanden und bringen wertvolle Salesforce- und Microsoft-CRM-Expertise in valantic ein. Zusammen mit ISM - a valantic company mit Sitz in den Niederlanden ist valantic in der Lage, sein CX-Geschäft zu erweitern, indem es seinen Kunden in Belgien, Luxemburg, den Niederlanden sowie weiteren europäischen Ländern integrierte Marketing-, Commerce- und CRM-Projekte anbietet. Durch den Zusammenschluss von valantic und C-Clear Partners, einem Salesforce Crest (ehemals Gold) Partner, ist der Weg zum Summit Partner, der höchsten Salesforce-Zertifizierung, geebnet.

Branchenfokus Life Science/Pharma und öffentlicher Sektor ermöglicht weiteres Marktwachstum und umfangreiche Projekte

Salesforce in Verbindung mit Veeva wird vor allem von Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences genutzt. Die zusätzliche Expertise hinsichtlich der Microsoft Power Platform / Dynamics 365 von C-Clear Partners und der damit verbundene Fokus auf Kunden aus dem öffentlichen Sektor ermöglicht es dem Unternehmen, verschiedene internationale Kunden aus diesen Industrien zu bedienen, darunter große Unternehmen wie Johnson & Johnson, UCB, Boehringer Ingelheim und viele andere.

"Mit C-Clear Partners und Atom Ideas haben wir zwei neue internationale Partner gewonnen, die unsere Kompetenzen in der Strategieentwicklung, Prozessberatung und Umsetzung von CRM-Projekten deutlich erweitern werden. Mit unserer kombinierten Expertise in allen wichtigen CRM- und Omnichannel-Automatisierungstechnologien können wir unsere europäischen Kunden und deren hohen Bedarf an Digitalisierungslösungen bedienen. Darüber hinaus wird valantic durch den Zugewinn von Kunden aus dem öffentlichen Sektor und der Life-Science-Branche seine Sichtbarkeit in diesen Industrien insgesamt erhöhen", betont valantic-Gründer und CEO Dr. Holger von Daniels.

"Mit valantic haben C-Clear Partners und Atom Ideas die perfekte Ergänzung für die anstehenden CRM-Projekte und das zukünftige Wachstum gefunden. Gemeinsam können wir unsere bestehenden Kunden noch besser betreuen und weitere Unternehmen bei der gesamten Implementierung ihrer CRM- und Marketing Automatisierungssysteme begleiten. Davon werden sowohl unsere internationalen als auch unsere lokalen Kunden profitieren", sagt Kasim El Bastani, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von C-Clear und verantwortlich für Vertrieb und Geschäftsentwicklung.

"Wir sind sehr stolz darauf, Teil von valantic zu werden, einem Unternehmen, das die besten Expert*innen für digitale Transformation in der Branche zusammenbringt. Alle unsere Kunden werden von diesem Joint Venture profitieren. Die Vision von valantic, die Denkweise und die persönliche Note in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen passen perfekt zu unseren eigenen Werten im Unternehmen. Mit valantic haben wir einen starken, gleichgesinnten Partner gefunden, der ein neues Zuhause für unsere Mitarbeiter*innen bieten wird. Wir freuen uns darauf, diese Reise gemeinsam anzutreten und sowohl für unsere Mitarbeiter*innen als auch für unsere Kunden neue Möglichkeiten zu schaffen", fügt Geert Adams, Mitbegründer und Geschäftsführer von C-Clear, hinzu.

