Forto ernennt Jochen Freese zum Executive Vice President Procurement and Business Development

- Der ehemalige Chief Commercial and Marketing Officer von Ceva Logistics verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit globalen Unternehmenskunden.

- Jochen Freese wird eine neue Abteilungsstruktur einführen, die sich auf Geschäftsentwicklung, strategische Partnerschaften und globale Beschaffung konzentriert.

- Die Ernennung von Jochen Freese stärkt die Bemühungen des Unternehmens rund um den Ausbau seiner globalen Spedition Infrastruktur weiter.

Forto, ein führender Anbieter von digitalisierten Speditions- und Supply-Chain-Lösungen, gab heute bekannt, dass Jochen Freese als Executive Vice President of Procurement and Business Development in der Führungsebene des Unternehmens einsteigt.

Laut Forto-CEO und Co-Founder Michael Wax bringt Freese mit seiner Erfahrung auf Führungsebene bei weltweit führenden Logistikunternehmen die richtigen Kompetenzen für Forto in einer kritischen Wachstumsphase mit. „Jochen Freese hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung großer, weltweiter Kunden in Industrie Segmenten wie Einzelhandel und Mode, Hightech, Gesundheitswesen und Automobilindustrie bei der Optimierung von Transport und Logistik", erklärte Wax. „Dieser Kundenfokus, kombiniert mit seiner Erfahrung im Aufbau starker Produkte und Partnerschaften, macht ihn zur idealen Besetzung, um uns in der nächsten Phase der Entwicklung von Forto zu unterstützen."

Freese wechselt zu Forto, nachdem er als Chief Commercial and Marketing Officer für CEVA Logistics SASU tätig war, einem internationalen Anbieter von Transport- und Lieferkettenlösungen. Das Unternehmen ist in mehr als 160 Ländern tätig und gehört zu den führenden Logistikanbietern der Welt. In seiner vorherigen Position war Freese für die Steigerung des Umsatzes und die Geschäftsentwicklung von CEVA verantwortlich und leitete die globalen Branchensegmente des Unternehmens (Automobil, Gesundheitswesen, Industrie und Luft- und Raumfahrt, Technologie sowie Mode und Einzelhandel). Er war außerdem Mitglied des CEVA-Vorstands. Bevor er zu CEVA kam, war Freese Chief Commercial Officer bei Hellmann Worldwide Logistics (HWL) und eine Zeit lang auch CEO für Luft- und Seefracht. Während seiner Zeit bei Hellmann leitete Freese die Bereiche Vertrieb, Geschäftsentwicklung, Lösungen und Marketing in einer Phase der Umstrukturierung des Unternehmens.

In seiner neuen Funktion wird Freese die Entwicklung und das Management des Forto-Angebots unter Anderem für alle Verkehrsträger wie See, Luft & Schiene beaufsichtigen. Die Freese unterstellten Teams werden die globale Beschaffung von Transportkapazitäten, das Management und das Wachstum des Forto-Partnernetzwerks sowie die strategische Geschäftsentwicklung vorantreiben. Freese und sein Team werden außerdem eng mit den Technik- und Projektteams von Forto zusammenarbeiten, um die Anforderungen an Logistik- und Lieferkettenservices mit den Forto-Technologien abzustimmen und so ein erstklassiges digitales Angebot zu ermöglichen.

Freese verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrungen bei der Unterstützung von Unternehmen beim Aufbau ihrer globalen Infrastruktur und ihres Netzwerks in entscheidenden Phasen. Bevor er zu Hellmann Worldwide Logistics (HWL) kam, war Freese als Group EVP und Regional President für die EMENA-Region bei UTi Worldwide, Inc. tätig, einem globalen Lieferketten- und Logistikunternehmen, das 2015 vom globalen Logistikanbieter DSV übernommen wurde. In dieser Funktion beaufsichtigte Freese die Regionen Europa, Naher Osten und Nordafrika, trug die Gesamtverantwortung für die Gewinn- und Verlustrechnung und war Mitglied des globalen Führungsteams. Bei UTi hatte Freese außerdem eine Reihe von kaufmännischen Positionen auf VP-Ebene inne, in denen er die regionalen und branchenspezifischen Geschäftsbereiche des Unternehmens vorantrieb.

„Die Transport- und Logistikbranche befindet sich in einem bedeutenden Wandel. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie verschiedene Segmente der Lieferkette die Art und Weise, wie die Menschen leben und arbeiten, beeinflussen können", so Freese. „Transparenz und Sichtbarkeit, digital gesteuerte Effizienz und Umweltverträglichkeit stehen ganz oben auf der Agenda der Kunden in der Lieferkette, und sie suchen nach Partnern, die sie in diesen Bereichen unterstützen können", so Freese. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Unternehmen mit digital gesteuerten Speditionsmodellen inmitten dieser Veränderungen eine führende Rolle einnehmen werden. Dieser Fokus auf Veränderungen ist in der DNA von Forto verankert, und ich freue mich darauf, Forto auf diesem Weg zu begleiten".

Forto ist führend in einer neuen Generation von Logistikunternehmen und nutzt seine digitale Plattform, um Interaktionen zu vereinfachen, Reibungsverluste zu beseitigen und die Sichtbarkeit und Transparenz der Lieferkette zu erhöhen - was wiederum den Kunden bessere Einblicke verschafft, um intelligentere Entscheidungen zu treffen. Führende Marken aus der Mode-, Möbel- und Elektronikbranche arbeiten mit Forto zusammen, um den Transport ihrer Waren zu verwalten.

Das Unternehmen hat sich außerdem das Ziel gesetzt, den globalen Handel nachhaltiger zu gestalten. Bereits mehr als die Hälfte der Forto-Kunden nutzen das Angebot des Unternehmens zum Ausgleich von CO2-Emissionen, und Forto hat den "1 +1-Ansatz" eingeführt - ein Programm, bei dem Forto die CO2-Kompensation jedes Kunden verdoppelt, um sich in Richtung klimaschonender Transporte zu bewegen.

Über Forto

Forto wurde mit der Vision gegründet, eine hochtransparente, reibungslose und nachhaltige digitale Lieferkette zu schaffen. Die Plattformtechnologien von Forto adressieren den gesamten Prozessablauf, von Angebot, Buchung, Dokumentenverwaltung, Tracking und Tracing bis hin zu proaktiver Freistellungsverarbeitung und Analyse, und unterstützen unsere Kunden mit mehr Transparenz, Einblick und Kontrolle. Führende Hersteller und E-Commerce-Marken gehören zu den 2.500 Kunden, die Fortos digital fokussierte Angebote als Teil ihrer Lieferkette nutzen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt derzeit mehr als <750> Mitarbeiter an 16 Standorten in Europa und Asien, darunter Büros in Berlin, Hamburg, Singapur, Hongkong und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie unter www.forto.com.

