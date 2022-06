Havaianas

Havaianas feiert am 24. Juni den zweiten "International Free Feet Day"

Madrid

Nachdem der Havaianas "International Free Feet Day" letztes Jahr seine erfolgreiche Premiere feierte, geht er dieses Jahr am 24. Juni 2022 in die zweite Runde.

Also zieht eure Socken aus, werft die geschlossenen Schuhe beiseite und löst eure Schnürsenkel: Denn die brasilianische Footwear-Brand Havaianas ermutigt am "Free Feet Day" alle dazu, den Füßen in bunten Havaianas Luft zu schenken.

Auch dieses Jahr lädt Havaianas internationale Firmen, Arbeitnehmer:innen und Influencer:innen dazu ein, am "Free Feet Day" teilzunehmen, Havaianas auf der Arbeit zu tragen und so gemeinsam den Beginn des langersehnten Sommers zu feiern.

Original-Content von: Havaianas, übermittelt durch news aktuell