RUNNER'S WORLD

Zu dick, zu alt? Nein! Magazin RUNNER'S WORLD startet Initiative gegen Vorurteile im Laufsport

Hamburg (ots)

Was macht einen Menschen zum Läufer? Ist es der athletische Körperbau, ein gewisser Trainingsumfang, die Teilnahme an Wettbewerben oder das Erreichen bestimmter Zeiten? Nichts davon, findet die Redaktion von RUNNER'S WORLD, Deutschlands erfolgreichstem Läufermagazin - und doch werden Menschen, die nicht den Klischees rund um das Thema Laufen entsprechen, immer wieder mit zweifelnden Blicken und abwertenden Bemerkungen konfrontiert.

Damit muss endlich Schluss sein, finden Martin Grüning, Chefredakteur von RUNNER'S WORLD und sein Team und haben deshalb eine Initiative gegen Vorteile im Sport gestartet. "Wer das Laufen liebt, ist ein Läufer. Punkt. Unabhängig davon, wie alt, wie schlank oder wie schnell wir sind und erst recht davon, wie wir aussehen oder wo wir herkommen." Was laut Grüning eigentlich eine Selbstverständlichkeit sei, erfordere mitunter auch von der RUNNER'S WORLD-Redaktion eine Extra-Anstrengung, um sich zum Beispiel bei der Fotoauswahl von den gängigen Klischees und Idealen von Sportlichkeit zu lösen.

Für den Titel der aktuellen Ausgabe, die am kommenden Freitag (17. Juni 2022) in den Handel kommt und auch über shop.motorpresse.de erhältlich ist, konnte der 36-jährige Kim Cremer gewonnen werden, der mit einer Unterschenkelprothese läuft und erst nach der Amputation seine Liebe und sein Talent zum Laufen entdeckt hat. Auf 14 Seiten erzählen er und 17 weitere "untypische" Laufbegeisterte, was ihnen diese Sportart gibt und wie sie sich davon frei gemacht haben, angeblich zu alt, zu dick, zu klein oder zu schwach für das Laufen zu sein. Martin Grüning hofft: "Es wäre schön, wenn ihre Geschichten viele Menschen inspirieren würden zu laufen, die sich bisher wegen Klischee-Vorstellungen nicht getraut haben."

Original-Content von: Motor Presse Hamburg, RUNNER'S WORLD