CUSTOMIZE mediahouse mit German Brand Award ausgezeichnet

Österreichische inhabergeführte und international tätige Agentur gewinnt Markenpreis für dm ACTIVE BEAUTY Online-Magazin

Erfolgreiche Markenführung zählt zu den Kernkompetenzen der CUSTOMIZE mediahouse GmbH mit Sitz in Wien und Salzburg. Seit mehr als 20 Jahren ist das breit aufgestellte Kommunikations- und Consultingunternehmen für diverse Industrie- und Handelskund*innen, Agenturen und Verlagshäuser erfolgreich tätig. Für ihr Kund*innenprojekt ACTIVE BEAUTY Online-Magazin erhielt CUSTOMIZE nun beim German Brand Award das Prädikat „Special Mention“ in der Wettbewerbskategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“, Kategorie „Brand Communication – Storytelling & Content Marketing“. Darin werden die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen ausgezeichnet. www.customize.at

Ob Marketing und integratives Sales Management, Corporate Publishing und Content Creation oder Strategieplanung – CUSTOMIZE gibt Marken ein maßgeschneidertes individuelles Gesicht. Der Erfolg seiner Kundinnen und Kunden ist auch der seinige: Das ACTIVE BEAUTY Print-Magazin von dm drogerie markt ist das reichweitenstärkste, meistgelesene Frauenmagazin in Österreich. Mit dem Magazin werden Kundinnen und Kunden an allen relevanten Touchpoints abgeholt. Die digitale Antwort ist das ACTIVE BEAUTY Online-Magazin, das sich thematisch 24/7 um Schönheit, Gesundheit und Leben dreht und für ein ausgewogenes und verantwortungsvolles Miteinander steht. Ein Relaunch im Juli 2020 hat Userinnen und Usern eine bessere Usability und ein ansprechendes Design geboten.

Maßgeschneidertes, einzigartiges Konzept

CUSTOMIZE hat in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber dm drogerie markt Österreich ein einzigartiges, auf die Userinnen und User maßgeschneidertes Konzept mit hohem Kund*innennutzen umgesetzt. CUSTOMIZE Mediahouse erzeugt Content, der es wert ist, konsumiert und geteilt zu werden. Der Erfolg von activebeauty.at wurde in kürzester Zeit mit 580.000 Nutzerinnen und Nutzern sowie 74.000 monatlich gelesenen Artikeln sichtbar.

Qualität überzeugt

Wir freuen uns sehr über diese internationale Auszeichnung, sagt CUSTOMIZE-Geschäftsführerin Ruth Kappacher. Sie bestärkt unseren Qualitätsansatz und unsere Überzeugung, mit unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern neue Wege zu gehen. Wir setzen auf ganzheitliche, integrative Konzepte und stellen den Nutzen für unsere Leserinnen und Leser stets in den Fokus. Und das zahlt sich aus! Es macht uns stolz, mit unserer Arbeit für dm drogerie markt Österreich beim German Brand Award 2021 überzeugt zu haben.

Zum German Brand Award

Juriert von einem hochkarätigen Expert*innengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft, präsentiert und prämiert der German Brand Award einzigartige Marken sowie Markenmacherinnen -macher. 2021 gab es insgesamt 1.134 Einreichungen aus 17 Ländern. CUSTOMIZE überzeugte in der Kategorie „Brand Communication – Storytelling & Content Marketing“.

