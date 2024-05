Enfinity Global

Enfinity Global schließt eine Finanzierung in Höhe von 135 Mio. $ für den Bau von 1,2 GW an modernen Solar- und Windkraftanlagen in Indien ab

Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab heute bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 135 Millionen US-Dollar für die Entwicklung und den Bau von 1,2 GW an Solar- und Windprojekten in Indien unterzeichnet hat. Die Finanzierung wird vom Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) über Tochtergesellschaften der CPPIB Credit Investments Inc. bereitgestellt.

Die Projekte in diesem Portfolio, die sich auf fünf Bundesstaaten (Maharashtra, Delhi, Karnataka, Rajasthan und Uttar Pradesh) verteilen, befinden sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und werden voraussichtlich zwischen 2025 und 2026 in Betrieb genommen. Sobald sie miteinander verbunden sind, sollen sie jährlich 2,4 GWh sauberen Strom erzeugen, genug, um mehr als zwei Millionen indische Haushalte zu versorgen und 2,6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen auszugleichen.

"Erneuerbare Energien stehen im Mittelpunkt der indischen Wirtschaftswachstumspläne und sind ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit. Enfinity Global freut sich, mit CPP Investments, einem der angesehensten globalen Investoren, zusammenzuarbeiten, um Indiens Zukunft mit sauberer Energie zu versorgen", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global .

"Solar- und Windenergie sind zwei wichtige erneuerbare Energiequellen, und Indien bietet eine starke Pipeline für solche Möglichkeiten. Wir freuen uns, bei diesen Projekten mit Enfinity Global zusammenzuarbeiten, indem wir langfristiges und flexibles Kapital bereitstellen, von dem wir glauben, dass es eine vielversprechende Quelle langfristiger Renditen für den CPP-Fonds sein wird", sagte Geoffrey Souter, Managing Director, Head of Real Assets Credit bei CPP Investments.

Diese Finanzierung unterstreicht das langfristige Engagement von Enfinity in Indien und die Fähigkeit des Unternehmens, ausländisches Kapital anzuziehen und lokales Know-how zu fördern, um die nationalen Dekarbonisierungsziele zu unterstützen. Das Unternehmen besitzt und betreibt ein Portfolio von 240 MW-Solarkraftwerken in Indien, von denen über 1,5 GW in der Entwicklung sind. In den nächsten drei Jahren plant Enfinity die Entwicklung und Inbetriebnahme von Kraftwerken für erneuerbare Energien, die jährlich mehr als 5 GWh sauberen Strom liefern sollen, auch im Rahmen von Stromabnahmeverträgen (PPA). Enfinity beabsichtigt auch, sein Geschäft zu diversifizieren, um andere Netto-Null-Lösungen für den indischen und globalen Markt zu liefern, und zwar durch Energiespeicherung, hybride erneuerbare Energieerzeugung, grünes Ammoniak, Wasseraufbereitung und andere aufkommende Technologien der Kreislaufwirtschaft.

Informationen zu Enfinity Global

Enfinity Global Inc. und seine Tochtergesellschaften sind ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, das 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 22,4 GW an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten, einschließlich in Betrieb befindlicher Anlagen, im Bau befindlicher Anlagen und in verschiedenen Entwicklungsstadien. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und Indien setzt sich das Unternehmen dafür ein, einen bedeutenden Beitrag zu einer nachhaltigen, kohlenstofffreien Wirtschaft zu leisten. Das Führungsteam von Enfinity ist eines der erfahrensten globalen Teams im Bereich der erneuerbaren Energien und verfügt über eine Finanzierungserfahrung von mehr als 37 Milliarden US-Dollar im Bereich der erneuerbaren Energien mit mehr als 15 GW an entwickelten und erworbenen Solar- und Windkraftanlagen.

