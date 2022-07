IMMO.info gemeinnützige GmbH

Mieten oder kaufen? IMMO.info startet Deutschlands umfassendsten Immobilienrechner

München (ots)

Soll ich jetzt eine Immobile kaufen oder besser weiterhin mieten? Das gemeinnützige Verbraucherportal IMMO.info hat Deutschlands größten Immobilienrechner gestartet: Ohne Anmeldung und kostenfrei.

Geld verliert stark an Wert. Jedoch sind die Zinsen zur Immobilienfinanzierung stark gestiegen und erste Immobilienpreise fallen. Verbraucher fragen sich brennender denn je: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Eigenheim zu erwerben? Oder ist es besser, weiterhin Miete zu zahlen und das Geld anderweitig anzulegen? Die Entscheidung "Mieten oder kaufen?" wird ab sofort erleichtert. Verbraucher können kostenfrei und ohne Anmeldung Deutschlands umfassendsten Immobilienrechner nutzen.

Mit einem Klick Wirtschaftsentwicklungen simulieren

Niemand weiß, wie sich die Wirtschaft und Immobilienpreise in Zukunft entwickeln. Sicher ist jedoch, dass die Unsicherheit hoch ist. Mit dem Immobilienrechner von IMMO.info können Verbraucher ihre Entscheidung über die Miete oder den Kauf einem Stresstest unterziehen. Mit einem Klick können verschiedene Wirtschaftsszenarien simuliert werden. Oder eigene Szenarien erstellt werden.

Testen Sie den Rechner mit einem Klick: Wohnung mit 93qm in Köln kaufen oder Mieten?

Beispiel: Familie Mustermann wohnt aktuell in einer Wohnung zur Miete in Köln. Die Nettokaltmiete der 93qm Wohnung beträgt 1.023 Euro. Die Familie möchte stattdessen in Köln kaufen zum Kaufpreis von 500.000 EUR und bringt 150.000 EUR Eigenkapital ein. Hier mit einem Klick das Ergebnis im Mieten-oder-Kaufen Rechner ansehen.

Wenige Angaben führen bereits zu einer Ergebnisansicht mit interaktiven Grafiken und Tabellen. Im Nachgang können sehr viele Einstellungen angepasst werden, wobei sie die Ergebnisse sofort ändern. Unterschiedliche Zukunftsszenarien können ausgewählt werden.

Deutschlands umfassendster Immobilienrechner

Der Mieten-oder-Kaufen Rechner von IMMO.info basiert auf einem großen Rechenmodell mit über 40 verschiedenen Variablen. Nach eigener Recherche verfügt kein anderer Immobilienrechner in Deutschland zu der Fragestellung "Eigenheim mieten oder kaufen" über einen ähnlich großen Umfang. Viele Einstellungen werden als Erleichterung vorgegeben und automatisch berechnet, zum Beispiel zur Immobilienfinanzierung und den Kauf- und Mietnebenkosten. Verbraucher können die Angaben individuell variieren, zum Beispiel zu Krediten, Eigenkapital, Zinssätzen der Alternativanlagen, Entwicklung von Zinsen, Inflation und Immobilienpreisen, Mietsteigerungen, Einkommen, Steuersätze und einiges mehr.

Gemeinnütziges Angebot: Ohne Anmeldung und kostenfrei

Der Immobilienrechner wird vom gemeinnützigen Immobilienportal IMMO.info zur Verfügung gestellt. Die Nutzung ist kostenfrei und vollständig anonym. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. IMMO.info hat es sich als gemeinnütziges Portal zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern eine unabhängige Unterstützung durch umfassende Online-Tools und Rechner, sowie fachkundige Inhalte zur Verfügung zu stellen. Der Fokus liegt auf Hilfestellungen zur bestmöglichen Entscheidung über den Kauf oder Verkauf eigengenutzter Immobilien.

Original-Content von: IMMO.info gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell