Therabody

Therabody intensiviert sein Engagement für Beauty und bringt die TheraFace Mask auf den Markt

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Aufbauend auf dem Erfolg von TheraFace PRO stellt der führende Anbieter von Wellness-Technologien ein wissenschaftlich fundiertes LED-Gerät mit klinisch nachgewiesenen Ergebnissen vor

Therabody, der globale Pionier in der Wellness-Technologie, setzt heute auf seinen Erfolg im Bereich der Schönheit, indem das Unternehmen sowohl eine völlig neue Innovation, die TheraFace Mask, vorstellt als auch einen neuen Geschäftsbereich, Therabody Beauty, ankündigt.

Die neue Produktinnovation, TheraFace Mask, ist eine von der FDA zugelassene, leistungsstarke und effektive LED-Lichttherapie-Maske, die klinisch erwiesenermaßen die Zeichen der Hautalterung reduziert, die Haut strafft und die Ausstrahlung erhöht. Die 648 roten, roten + Infraroten und blauen LED-Lichter der Maske - dreimal so viele wie bei den führenden Mitbewerbern - decken das gesamte Gesicht ab und bieten zusätzlich eine von Therabody perfektionierte und patentierte Vibrationstherapie zur besseren Entspannung.

Um die hochmoderne LED-Technologie von TheraFace Mask zu validieren, hat das wissenschaftliche Team von Therabody in Zusammenarbeit mit Media Lab Science ( MLS) eine 12-wöchige unabhängige klinische Studie mit 31 Teilnehmern im Alter von 39 bis 64 Jahren durchgeführt. Jeder Teilnehmer benutzte die wissenschaftlich fundierte 9-minütige vorprogrammierte Behandlung der Maske einmal täglich an 6 Tagen pro Woche. Durch objektive klinische Messungen ergab die Studie, dass TheraFace Mask nach 12 Wochen das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten verbesserte, die Haut straffte und die Hauterschlaffung reduzierte, die Textur glättete, die Leuchtkraft und Ausstrahlung erhöhte, dunkle Flecken aufhellte und eine strahlende, gesunde Haut zum Vorschein brachte. Auf der Website des Unternehmens kann man mehr über die Studie und die Wissenschaft hinter dem Gerät erfahren.

"Seit wir unser erstes Theragun entwickelt haben, wollte ich die LED-Therapie einsetzen", sagt der Gründer und Chief Wellness Officer, Dr. Jason Wersland. "LED kann bei der Heilung und Reparatur von Gewebe helfen, und das ist der Grund, warum wir LED überhaupt erforscht haben."

"Als Therabody-Investor mit einer bekannten Leidenschaft für Technologie ist es unglaublich zu sehen, wie Therabody mit LED innoviert", sagte Karlie Kloss, Supermodel und Gründerin von Kode with Klossy, einer Organisation, die Mädchen und geschlechtsexpansive Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren in die Technologie einführt, um mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Tech-Industrie zu erreichen. "Therabody ermöglicht es den Menschen, die Vorteile von Schönheitsbehandlungen zu Hause zu nutzen."

Angeregt durch die Nachfrage der Verbraucher und das Feedback der Kunden hat Therabody die Maske entwickelt, um die Kraft der LED-Therapie in einem praktischen, einfach zu bedienenden Gerät zu vereinen. Die 9-minütige One-Touch-Voreinstellung der TheraFace Mask wechselt zwischen Rot-, Rot+Infrarot- und Blaulichttherapien für maximale Ergebnisse in minimaler Zeit. Jeder 3-minütige Lichttherapie-Zyklus kann auch unabhängig davon genutzt werden, ebenso wie eine 15-minütige reine Vibrationsbehandlung, die Stress und Spannungen abbauen und die entspannende Wirkung einer Massage bieten soll. Abnehmbare Augenschutzschilder ermöglichen eine bequeme Behandlung ohne Hände und sicheres Multitasking, während verstellbare Gurte für individuellen Komfort sorgen.

Therabody macht mit der Ankündigung von TheraFace Mask nicht Halt. Nach der erfolgreichen Markteinführung des ersten Beauty-Geräts TheraFace PRO im Jahr 2022 gab das Unternehmen heute seine Expansion in die Kategorie Beauty mit dem Geschäftsbereich Therabody Beauty bekannt. Der Erfolg von TheraFace PRO katapultierte die Marke in den Markt der Schönheitspflege und brachte ihr mehr als 14 Auszeichnungen und Verkaufszahlen ein, die nur von der Flaggschiff-Produktfamilie der Marke, Theragun, übertroffen wurden. Mit der Ankündigung der Abteilung Therabody Beauty beweist das Unternehmen sein Engagement für Innovationen im Bereich der Gesichtsgesundheit, indem es Technologie in die Schönheitsbehandlung einbringt, um nicht-invasive, wirksame Lösungen anzubieten, die einfach zu Hause durchgeführt werden können.

"Mit eigenen Technologie- und Wissenschaftsteams ist Therabody bestrebt, Wege zu finden, um Technologie auf reale menschliche Probleme anzuwenden, egal ob es sich um Rückenschmerzen oder Falten handelt", sagte Monty Sharma, Präsident und CEO. "Die Innovation der TheraFace Mask ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, nicht-invasive, sichere Wellness-Technologie zu entwickeln, die Menschen hilft, sich besser zu fühlen - und besser auszusehen."

TheraFace Mask ist ab sofort auf Therabody.com, Neiman Marcus, Bloomingdale's und Best Buy erhältlich. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Welt der Schönheit und Gesichtsgesundheit, indem Sie sich mit uns unter @therabodybeauty verbinden, wo wir Einblicke und Techniken mit unseren innovativen Geräten teilen.

Informationen zu Therabody

Therabody® ist der führende Anbieter von Wellness-Technologie mit der Mission, jeden Körper und Geist zu inspirieren und in Bewegung zu halten. Gegründet von Dr. Jason Wersland, der das kategoriedefinierende perkussive Therapiegerät Theragun® erfand, um seine eigenen lähmenden Schmerzen nach einem traumatischen Unfall zu lindern, hat sich das Produkt- und Content-Ökosystem des Unternehmens über die Muskelregeneration hinaus auf Hardware, proprietäre Software, digitale Inhalte und Biometrie ausgeweitet, die nachweislich Vorteile für Körper und Geist haben.

Wissenschaft spielt bei Therabody eine zentrale Rolle. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden durch moderne Wissenschaft sowie interne und externe Forschung validiert. Die Produkte und Inhalte von Therabody werden von der medizinischen Gemeinschaft, von führenden Unternehmen der Sport- und Schönheitsindustrie und von Millionen von Verbrauchern weltweit geschätzt. Die Produktlinie, die derzeit in mehr als 60 Ländern erhältlich ist, unter anderem in firmeneigenen Einzelhandelsgeschäften und bei Reset®, einem Ganzkörper-Wellness- und Erholungszentrum, umfasst firmeneigene Technologien und nutzt die Biometrie für personalisierte Echtzeit-Therapien. Für weitere Informationen laden Sie bitte die Therabody-App für iOS oder Android herunter, besuchen Sie www.therabody.com oder folgen Sie @therabody in den sozialen Medien.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1163402/Therabody_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/therabody-intensiviert-sein-engagement-fur-beauty-und-bringt-die-theraface-mask-auf-den-markt-301927319.html

Original-Content von: Therabody, übermittelt durch news aktuell