Ballstad AS: Erfolgreiche Produkteinführung auf dem deutschen Markt dank der Wirtschaftsrechtskanzlei Hambach & Hambach

Das norwegische Unternehmen Ballstad AS bietet hochwertige Omega-3-Öl-Kapseln an und plant, seine Produkte auch in Deutschland zu verkaufen. Dr. Stefanie Fuchs, Junior Partner bei Hambach & Hambach, hat das Unternehmen umfassend bei der Produkteinführung beraten und gewährleistet somit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Renommierte Wirtschaftsrechtskanzlei

Die Münchner Wirtschaftsrechtskanzlei Hambach & Hambach berät nationale und internationale Unternehmen bei der Produkteinführung von Lebensmitteln, insbesondere von Nahrungsergänzungsmitteln über den Online-Vertrieb, in Deutschland und der EU. Darüber hinaus vertritt die Kanzlei Unternehmen in Wettbewerbsverfahren, die sich um Fragen der Produkteinstufung, die Vorgaben für den Online-Vertrieb und die Verwendung nicht zugelassener beziehungsweise verbotener krankheitsbezogener Angaben drehen. Zusätzlich übernimmt die Kanzlei auf Wunsch auch die Kommunikation mit den Behörden.

Rechtlich rundum abgesichert

Der norwegische Nahrungsergänzungsmittelhersteller Ballstad hat kürzlich die Beratungsdienstleistung der Wirtschaftsrechtsexperten in Anspruch genommen, um die Einführung seiner Omega-3-Kapseln auf dem deutschen Markt rechtssicher zu gestalten. Die Betreuung des Mandanten lag hauptsächlich in den Händen von Dr. Stefanie Fuchs, Junior Partner bei Hambach & Hambach. Die Rechtsanwältin hat die Verkehrsfähigkeit des Produkts in der EU sowie etwaige Meldepflichten und die Voraussetzungen für den Import und das Inverkehrbringen des Nahrungsergänzungsmittels in Deutschland und der EU geprüft. Ebenso half sie bei der Erstellung der korrekten Kennzeichnung des Nahrungsergänzungsmittels. Darüber hinaus unterstützte sie Ballstad bei der Entwicklung einer Marketingkampagne, indem sie sicherstellte, dass nur rechtlich zulässige Angaben verwendet werden, und half dem Unternehmen beim Aufbau einer Website für den Online-Vertrieb des Produkts in Deutschland. In diesem Zuge überarbeitete die Expertin die AGB, verfasste eine Datenschutzerklärung und überprüfte die Website auf ihre Konformität mit der Health-Claims-Verordnung. Ferner beriet sie zu den Anforderungen nach dem Verpackungsgesetz und den Einfuhranforderungen aus der Unionszollkodex-Verordnung (EU) Nr. 952/2013 sowie zu lebensmittelrechtlichen Besonderheiten bei der Einfuhr hinsichtlich der Erforderlichkeit einer tierärztlichen Grenzkontrolle.

Mehr über Ballstad-Omega-3-Öl

Ballstad ist ein kleines Fischerdorf, das jenseits des Polarkreises im nördlichen Teil Norwegens liegt. Um der rauen Natur zu trotzen, setzen die Menschen hier seit jeher auf Produkte aus dem Meer, u. a. auch Meeresfischöle. Ballstad AS wurde 2018 gegründet, damit jeder von den gesundheitlichen Vorteilen seiner norwegischen Omega-3-Öle profitieren kann. Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung mit der Herstellung und dem Vertrieb von Omega-3-Nahrungsergänzungsmitteln kümmern sich um die Produktentwicklung.

Das Unternehmen hat die volle Kontrolle über die Qualitätssicherung von der Ölförderung bis zum endgültig verpackten Produkt und kann so Frische und höchste Qualitätsstandards in jeder einzelnen Kapsel garantieren. Das verwendete Öl stammt nicht aus Massenabfüllung, sondern ist ausschließlich für Ballstad-Produkte bestimmt und wird aus nachhaltig gefangenem Fisch gewonnen. Dank Stickstoffverfahren und Vakuum-Destillation ist das Omega-3-Öl frei von jeglichen Schadstoffen und Schwermetallen. Ballstad-Omega-3-Öl hat einen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA). DHA und EPA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg EPA und DHA ein. Bei einer Einhaltung der Verzehrsempfehlung von drei Kapseln täglich gewährleistet Ballstad Omega-3 die Aufnahme von 540 mg EPA und 390 mg DHA pro Tag. Es ist geruchs- und geschmacksneutral und wird vom Körper sehr gut aufgenommen.

Ballstad legt Wert auf Nachhaltigkeit. Die Herstellung erfolgt in einer Anlage in Norwegen, die hauptsächlich mit Wasserkraft betrieben wird. Fischöl-Nebenprodukte werden als Biobrennstoff in der Anlage verwendet, sodass praktisch keine Abfallstoffe anfallen und die Produktion nahezu CO2-neutral erfolgt. Darüber hinaus verwendet Ballstad für die Verpackung seiner Produkte kein Plastik, sondern leicht recyclebares Aluminium und Zinn.

