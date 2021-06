ATC

American Tower schliesst erste Tranche der Telxius Towers Akquisition ab

Boston, Massachusetts (ots)

Die American Tower Corporation (NYSE: AMT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche der Übernahme von Telxius Towers, die fast 20.000 Kommunikationsstandorte in Deutschland und Spanien umfasst, zu einem Gesamtpreis von ca. 6,2 Mrd. Euro (ca. 7,6 Mrd. US-Dollar) abgeschlossen hat. Der Abschluss wurde mit Barmitteln, Revolvingkrediten und Laufzeitdarlehen des Unternehmens finanziert. Die Übernahme von weiteren 4.000 Dachkommunikationsstandorten in Deutschland wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen.

Tom Bartlett, Chief Executive Officer von American Tower, erklärte: "Wir freuen uns über die Übernahme dieser hochwertigen Anlagen in guten Lagen und sind gut darauf vorbereitet, sie schnell und effizient in unser bestehendes europäisches Portfolio zu integrieren. Wir gehen davon aus, dass wir unsere neu gestärkte Position als einer der führenden Anbieter in Deutschland und Spanien nutzen können, um ein starkes, nachhaltiges und langfristiges Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig bestehenden und neuen Mietern einen erstklassigen Service bei der Verbesserung der breitbandigen Mobilfunkverbindung ihrer Kunden zu bieten.

Als einer der größten unabhängigen Anbieter von Kommunikationsinfrastrukturen in Europa glauben wir, dass wir nun optimal positioniert sind, um von der beschleunigten 5G-Implementierung in der gesamten Region zu profitieren - durch eine Kombination aus organischem Wachstum, Neubauten und der Chance auf ausgewählte Akquisitionen in der Zukunft."

American Tower geht davon aus, dass diese erste Tranche von Vermögenswerten für den Rest des Jahres 2021 zu den aktuellen Wechselkursen einen Immobilienumsatz von etwa 280 Mio. US-Dollar und eine Bruttomarge von etwa 145 Mio. US-Dollar generieren und sich sofort positiv auf den konsolidierten AFFO pro Aktie auswirken wird.

Über American Tower

American Tower, einer der größten globalen Real Estate Investment Trusts (REIT), ist ein führender unabhängiger Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Multitenant-Kommunikationsstandorten mit einem Portfolio von rund 207.000 Kommunikationsstandorten. Weitere Informationen über American Tower finden Sie in den Abschnitten "Earnings Materials" und "Investor Presentations" auf unserer Investor-Relations-Website unter www.americantower.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse und Erwartungen, oder "zukunftsgerichtete Aussagen", die alle von Natur aus unsicher sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und nicht auf historischen Fakten. Beispiele für solche Aussagen sind u. a. Aussagen über den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der oben beschriebenen Standorte, erwartete Finanzprognosen für das Portfolio und die Auswirkungen auf unser Konzernergebnis. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Zu wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, verweisen wir auf die Informationen in Punkt 1A unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr unter der Überschrift "Risk Factors" sowie auf andere von uns bei der Securities and Exchange Commission eingereichte Unterlagen. Wir übernehmen keine Verantwortung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren, um sie an später eintretende Ereignisse oder Umstände anzupassen.

Der konsolidierte AFFO ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl. Weitere Informationen finden Sie in unserem Formblatt 10-Q für das Quartal zum 31. März 2021 unter den Überschriften "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations - Non-GAAP Financial Measures" und "Results of Operations." Darüber hinaus ist der konsolidierte AFFO pro Aktie eine Non-GAAP-Kennzahl und definiert als konsolidierter AFFO geteilt durch den verwässerten gewichteten Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien.

Original-Content von: ATC, übermittelt durch news aktuell