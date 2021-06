Schmidt Kosmetik

Anti-Aging Gesichtsmassage Essen Heidhausen Bredeney - Katharina Schmidt Kosmetik macht über die Grenzen von Essen hinaus auf sich aufmerksam

Essen (ots)

Eine gepflegte und schöne Haut lässt uns von innen heraus strahlen. Sie macht uns also nicht nur optisch attraktiver, sondern fördert unser Selbstbewusstsein. Wer sich selbst schön und frisch fühlt, hat eine deutlich positivere Ausstrahlung auf seine Mitmenschen. Kein Wunder also, dass Kosmetik-Behandlungen immer beliebter werden. Vor allem dann, wenn es sich um exklusive Treatments wie etwa von Katharina Schmidt aus Essen handelt. Durch Massagen, Masken, Reinigungen und der Gabe von Vitaminen und Enzymen strahlt nicht nur die Haut wieder, sondern auch die Kundinnen.

Gerade wenn Sie auf der Suche nach "Anti-Aging Gesichtsmassage in Essen Heidhausen und Bredeney" sind, haben Sie mit Katharina Schmidt die Spezialistin in Essen und Umgebung gefunden.

Unsere Haut ist täglich vielen Herausforderungen ausgesetzt. Mit dem Angebot "Love your Age" wird ordentlich an der Zeitmaschine der Haut gedreht. Mit der Hilfe von Enzymen und Vitaminen kann sich das größte Organ des Menschen nach und nach erholen und regenerieren. Zudem regt eine entsprechende Massage die Durchblutung des Gewebes an und unterstützt den Verjüngungsprozess der Haut zusätzlich. Ein ebenfalls beliebtes Paket ist das "Skin Food Face Treatment". Durch die Anwendung wird die gesamte Haut tief gereinigt und mit Feuchtigkeit versorgt. Hinzukommen spezielle Massagen, Lymphdrainage und Akupressur, wodurch kleine Falten verschwinden, giftige Stoffe herausgespült werden und sich das Hautbild deutlich verbessert.

Sehr beliebt ist auch das klassische Kosmetik-Paket "Beauty Classic". Hierbei werden die Poren der Haut grundlegend gereinigt und mit einem effektiven Mix aus Vitaminen und Enzymen versorgt. Kundinnen berichten schon nach wenigen Minuten von einem ganz neuen Gefühl im Gesicht. Abgerundet wird das Verwöhnprogramm mit einer ausgiebigen Massage zur Anregung der Durchblutung und einer passenden Maske. Gerade Menschen mit sensibler und trockener Haut profitieren von dieser Anwendung. Neben diesem Paket steht noch ein weiteres Verwöhn-Programm zur Auswahl. Das Treatment "Spure Skin" ist vor allem eine schöne Möglichkeit für von Unreinheiten und Akne betroffenen Menschen. Durch den Eingriff wird die Haut bis in die Tiefe gereinigt und ausgespült. Kombinierbar ist die Anwendung auch mit einer manuellen Lymphdrainage oder einer Spezialmaske für das Gesicht.

Für die Inhaberin Katharina Schmidt ist die entsprechende Gesichtsbehandlung weit mehr als eine reine Dienstleistung. Für sie ist klar, dass die Schönheit ein wesentlicher Pfeiler für Zufriedenheit, Selbstbewusstsein und Ausgleich ist. Ihre Vision ist es daher, Damen durch eine Behandlung an Ihre wahre Schönheit zu erinnern. Frau Schmidt arbeitete nach ihrer Ausbildung lange Zeit auf einer Schönheitsfarm und konnte Ihren Ansatz des Zusammenspiels der einzelnen Komponenten für Ausgeglichenheit und Selbstliebe dort verfestigen.

Zu Ihrem heutigen eigenen Kosmetikstudio führte sie jedoch eine ganz eigene Erfahrung. Lange Zeit nutzt sie selbst hochpreisige Kosmetik-Artikel, die eher das Gegenteil mit sich brachten, als sie versprachen. Viele chemische Farbstoffe, Duftstoffe und Konservierungsmittel sowie Mineralöle führten bei Frau Schmidt mit der Zeit zu einer immer schlechteren Hautoberfläche. Durch intensive Recherche und langes Beschäftigen mit natürlichen und hochqualitativen Mitteln bringt sie heute nicht nur ihre eigene Haut ins Gleichgewicht, sondern auch die ihrer Kundinnen. In Ihrer eigenen kleinen Schönheits-Oase kann sie heute anderen Frauen mit ihrer Expertise und eigener Erfahrung helfen und sich individuell um die Hautprobleme kümmern.

Weitere Information erhalten Sie auf der Webseite https://kosmetik-essen-schmidt.de/

