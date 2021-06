Minnert Immobilien

Provisionsfrei Haus verkaufen Dreieich, Egelsbach - Minnert Immobilien hat sich zur absoluten Nummer 1 entwickelt

Verkaufen ohne Courtage: Mit dieser nagelneuen Vermittlungsleistung geht die Immobilienbranche komplett neue Wege. Wie das klappt, zeigt das Paradebeispiel eines Immobilienmaklers aus Mörfelden-Walldorf, dem deutschen Trendsetter des provisionsfreien Hausverkaufs.

Besonders falls Sie auf der Recherche nach "Provisionsfrei Haus verkaufen Dreieich, Egelsbach" sind, haben Sie mit Minnert Immobilien aus Mörfelden-Walldorf den goldrichtigen Makler gefunden.

Seit Jahresende 2020 bestehen bei Transaktionen von Häusern deutschlandweit neuartige Richtlinien. Somit darf der Erwerber keinen höheren Anteil an Provision als der Verkäufer eines Objektes zahlen. Die daraus resultierende höhere Verkäuferprovision treibt zunehmend Besitzer eines Hauses dazu, ihr Haus eigenständig und komplett ohne Immobilienmakler zu verkaufen. Genau das bringt aber meist beachtliche Nachteile mit sich. Der Aufwand und die psychische Belastung bei der Veräußerung ohne die Unterstützung eines Maklers sind oftmals erheblich. Der Anbieter trägt jegliche Vermarktungskosten selbst und hat als sogenannter Laie bei der Veräußerung keine unter rechtlicheren Gesichtspunkten. Makler überblicken zudem den regionalen Immobilienmarkt und können den Verkaufspreis korrekt bewerten. Vor allem bei diesem Bestandteil versagen private Anbieter häufig. Die Konsequenzen sind monetäre Einbußen, wenn der Wert als zu gering eingeschätzt wird, bzw. das Sitzenbleiben auf "Ladenhütern", wenn die Preisvorstellungen utopisch hoch sind.

Das innovative Modell bringt nun die ganzen Vorzüge des Maklerverkaufs unter einen Hut, ohne dass der Anbieter des Hauses mit einer prozentualen Vermittlungsgebühr zur Kasse gebeten wird. Das Maklerunternehmen aus Mörfelden-Walldorf Minnert Immobilien startet mit einem neuartigen Dienstleistungskonzept, bei dem Objekte courtagefrei für den Veräußerer und genauso für den Erwerber vertrieben werden. Dadurch setzt Robert Minnert erstmals auf eine komplett neue Vermarktungsstrategie, die es in Deutschland bis dato nicht gab.

Die Vermittlungsleistung des Immobilienmaklers finanziert sich über Dienstleistungspakete, die es in 2 Versionen gibt. Die Basisversion beinhaltet folgende Leistungen: die Anzeigenschaltung in diversen Portalen wie Immowelt und Immobilienscout, das Anfertigen perfekter Fotos, die Gestaltung des verkaufsfördernden Exposés und dessen Zusendung an Interessierte, das Erstgespräch mit Interessenten sowie die Weiterleitung des Interessierten an den Verkäufer. Die Berechnung erfolgt bei privaten Objekten bis zu einem Preis von 999.000 Euro zu einem monatlichen Pauschalpreis von 595 EUR.

Ein erweitertes Komfortpaket inkludiert alle diese Leistungen und bietet obendrein nachfolgende Services: die Vorabprüfung der Hausfinanzierung, die Durchführung der Besichtigungen, die Beauftragung und Begleitung zum Notar sowie die Begleitung und Abwicklung der Übergabe. Der Preis pro Monat jenes Leistungspakets beträgt 1.595 für private Häuser bis zu einem Wert von 999.000 EUR.

Beide Pakete sind nicht nur erheblich preisgünstiger als der Provisionsverkauf, sie bieten darüber hinaus Flexibilität. Da Monat für Monat abgerechnet wird, unterliegt der Verkäufer keinen langfristigen Vereinbarungen, die ihn meist bis zu einem Jahr an den Immobilienmakler binden. Ist er mit den Services seines Vertragspartners nicht zufrieden, kann das Vertragsverhältnis sogar direkt wieder aufgehoben werden.

Das Traditionsunternehmen Minnert ist bereits seit 1996 im Maklergeschäft aktiv. Der Immobilienmakler Robert Minnert beeindruckt nicht nur mit allerhand Know-how und hervorragender Kenntnis regionaler Märkte, er bietet zudem hohe Qualifikationen. Minnert arbeitet als Immobilien-Gutachter, als zertifizierter Immobilienmakler und als Immobilienverwalter. Das Maklerunternehmen ist hauptsächlich für seine hervorragenden Orts- und Marktkenntnisse bekannt und verfügt zudem über ein umfassendes Spezialisten-Netzwerk.

Die regionalen Stärken enthalten Mörfelden-Walldorf, die Stadt Offenbach, Dreieich, Neu-Isenburg, Langen wie auch Egelsbach. Minnert ist Spezialist für renovierungs- und sanierungsbedürftige Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie ETW im Kreis Offenbach bis Darmstadt im Süden und Frankfurt im Norden. Das brandneue Dienstleistungskonzept "Verkaufen ohne Courtage" wurde mit Jahresbeginn 2021 gestartet und hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einer sehr erfolgreichen und beliebten Verkaufsmethode entwickelt.

Mehr Information, auch zum Themenkreis "Provisionsfrei Haus verkaufen Dreieich, Egelsbach", erhalten Sie unter https://verkaufenohnecourtage.de/

