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Traumstart für MagentaTV: WM 26 sorgt für herausragende Werte bei Absätzen, Sehbeteiligung, Social Media und Datentransfer

Top-Berichterstattung: Bislang verfolgten mehr als 36 Millionen die Spiele

München (ots)

Die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten beschert MagentaTV neue Bestmarken: Rekordabsätze, Millionenpublikum im TV und bei Social Media und Höchstwerte bei der mobilen Datennutzung markieren einen erfolgreichen Turnierauftakt. Dementsprechend positiv fällt die erste Bilanz nach sieben Tagen Fußball-Weltmeisterschaft aus.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Das war unterm Strich die beste Woche, die wir bei MagentaTV jemals hatten. Die WM übertrifft unsere Erwartungen in jeglicher Hinsicht. Wir haben im Vergleich zur EURO in Deutschland mehr als doppelt so viele Absätze erzielt und in der Spitze mehr als 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit unseren exklusiven Gruppenspielen erreicht. Das ist wirklich außergewöhnlich. Besonders freut mich der Zuspruch für unsere ausführliche Berichterstattung mit unserem herausragenden On-Air-Team vor Ort und im WM-Studio und unserem Breakfast-Club, mit dem wir definitiv einen Nerv getroffen haben. Jetzt ist die Vorfreude auf die kommenden WM-Wochen umso größer und wir sind überzeugt, dass noch einige Highlights vor uns liegen. Wir bleiben dran."

Insgesamt haben in den ersten sieben Turniertagen mehr als 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Gruppenspiele der WM auf den drei MagentaTV-Kanälen verfolgt. Die exklusive Partie Frankreich vs. Senegal stellte mit in der Spitze 6,5 Millionen erreichten Zuschauerinnen und Zuschauern eine neue Bestmarke für MagentaTV auf. Das Exklusivspiel Niederlande vs. Japan (4 Millionen) sowie das erste Gruppenspiel von Deutschland gegen Curacau (3,3 Millionen) stachen ebenfalls heraus. Mit Spannung dürfen die anstehenden K.o.-Spiele erwartet werden. Das exklusive MagentaTV-Rechtepaket umfasst neben ausgewählten Gruppenspielen auch entscheidende K.o.-Partien - darunter sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3.

Die hohen Zuschauerzahlen fanden ihre Entsprechung auch bei der mobilen Datennutzung im Netz der Telekom, die ebenfalls einen Rekord erlebte: Beim Auftakt-Spiel der deutschen Elf lag der Datendurchsatz in der Spitze bei 2.700 Gigabit pro Sekunde. Auch für MagentaTV wurde während der Partie mit 14.700 Gigabit pro Sekunde ein neuer All-Time-High erreicht.

Auch auf den Social Media Kanälen der Telekom sorgt der WM Auftakt für neue Bestwerte. Allein an den ersten Tagen wurden über die Social Kanäle mehr als 300 Millionen Impressions erreicht. Besonders im Fokus standen dabei die unterhaltsamen Clips aus der Berichterstattung mit Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels sowie die sportlichen Highlights der bisherigen Spiele.

Die größte WM der Geschichte

Nur bei MagentaTV gibt's alles: 104 Spiele live, 44 davon exklusiv - bestes Angebot, bestes Team und bester Service für alle Fans. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird das größte Turnier der Geschichte und MagentaTV macht daraus das Fußballerlebnis für alle Fans in Deutschland. Komplett, flexibel und hautnah mit über 1.000 Programmstunden auf drei Kanälen. Im Breakfast Club fasst MagentaTV morgens ab 7 Uhr das Geschehen der Nacht kurzweilig zusammen. Der Breakfast Club ist für alle kostenlos empfangbar.

Unter dem Motto "The coverage that never sleeps" läuft die WM-Berichterstattung rund um die Uhr - alle Spiele, Highlights und Analysen sind jederzeit abrufbar, auf allen Geräten. Neben den Live-Spielen gibt es Dokus, Social-Media-Formate und exklusive Inhalte, die weit über die 90 Minuten hinausgehen.

Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)

Donnerstag, 18.06.2026

ab 16.30 Uhr: Vorberichte Tschechien - Südafrika

ab 17.50 Uhr: Tschechien - Südafrika

ab 20.20 Uhr: Vorberichte Schweiz - Bosnien und Herzegowina

EXKLUSIV ab 20.50 Uhr: Schweiz - Bosnien und Herzegowina

ab 23.20 Uhr: Vorberichte Kanada - Katar

ab 23.50 Uhr: Kanada - Katar

Freitag, 19.06.2026

ab 02.20: Vorberichte Mexiko - Südkorea

EXKLUSIV ab 02.50 Uhr: Mexiko - Südkorea

ab 07.00 Uhr: Breakfast Club

ab 19.30 Uhr: Vorberichte USA - Australien

ab 20.50 Uhr: USA - Australien

ab 23.20 Uhr: Vorberichte Schottland - Marokko

EXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Schottland - Marokko

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