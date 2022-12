MagentaTV

WM 2022 LIVE bei MagentaTV: Frankreich gegen Marokko, auch wieder mit den Kroos-Brüdern

"Das ist hier jetzt der Wahnsinn!" Messis Klasse schlägt Mentalität, Toni Kroos leidet mit Real-Kumpel Modric

München (ots)

Argentinien besiegt "hochverdient" Kroatien mit 3:0 steht im WM-Finale, Messi schlägt das Mentalitätsmonster Modric. "Es ist hochemotional. Es ist wirklich erstaunlich, was wir hier erleben seit dem ersten Spiel. Das ist das, was wir wollten. Wir wollten ins Finale kommen. Argentinien ist im Finale und das werden wir genießen", freute sich Lionel Messi mit einem Tor sowie einem Assist erneut überragend und dennoch mit den Gedanken "bei meiner Familie. Die Familie ist das Allerwichtigste für mich. Die sind immer bei mir. Wir sind durch harte Zeiten gegangen und gute Zeiten. Das ist hier jetzt der Wahnsinn." Die Kroos-Brüder litten bei ihrer TV-Premiere von "Einfach mal Luppen" eher mit dem kroatischen Kapitän Modric - vor allem Weltmeister Toni Kroos, der seit 8 Jahren mit dem 37jährigen bei Real Madrid spielt: "Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, er spielt die EM in Deutschland noch. Er ist auch einfach fußballverrückt. Luka ist der erste, der sauer ist, wenn er ein Trainingsspiel verliert. Er braucht manchmal 5 Minuten nach dem Spiel und dann geht es wieder." Die erste Folge mit den Kroos-Brüdern hatte viel Witz. Morgen geht´s mit dem 2. Halbfinale Frankreich gegen Marokko ab 19.45 Uhr mit beiden weiter.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips nach dem ersten Halbfinale Argentinien gegen Kroatien - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Morgen Abend geht es direkt weiter mit der WM. Ab 18.30 Uhr Warm-Up mit Anett Sattler. Ab 19.00 Uhr die Vorberichterstattung mit Johannes B. Kerner und Michael Ballack inklusive Liveschalte zu Toni Kroos. Um 20 Uhr dann Frankreich gegen Marokko mit Kommentar von Marco Hagemann. AB 22.15 Uhr Nachspielzeit mit Ruth Hoffmann und Jonas Hummels.

Die Stimmen zum Spiel Argentinien - Kroatien 3:0

Lionel Messi darf weiter träumen. Mit 2 Torbeteiligungen zaubert er Argentinien ins WM-Finale Hochverdient, da Kroatien nicht wirklich ins Spiel kommt und nicht gefährlich wird. Im Finale wartet entweder Frankreich oder Marokko, morgen ab 19 Uhr live. MagentaTV-Expertin Tabea Kemme: "Traum-Duo Messi und Alvarez - Gegen den Rest der Welt. Grandios, spielwitzig und intelligent. Er kann die Dinge voraussehen. Es war ein bisschen enttäuschend seitens der Kroatien. Die ersten beiden Tore gehen klar auf die Innenverteidigung. Das darf dir gegen Argentinien nicht passieren. Messi weiß, wann er sich was erlauben kann. Da spricht für ihn."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eFI0MVFnV29IQU5WNEFiQm5ETjFzdz09

Lionel Messi, Torschütze und Vorlagengeber, nach dem Finaleinzug: "Da gehen einem viele Sachen durch den Kopf. Es ist alles hoch emotional. Jetzt haben wir es geschafft. Ich sehe alle Fans und die Familie. Das war während der WM alles erstaunlich, was wir hier erleben durften. Wir haben es genossen. Wir sind hierhergefahren, um weiterzukommen. Jetzt sind wir im Finale. Unsere Fans haben uns unterstützt. Das ist der Wahnsinn. Wir werden das genießen. Ich denke an meine Familie. Das ist das Allerwichtigste. Sie sind immer bei mir."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OWZrdnMwUmptVW4xdjZUWlZqdVhGUT09

Julian Alvarez, Doppeltorschütze Argentinien: "Ich freue mich total. Wir haben ein gutes Spiel gespielt. Am Sonntag steht jetzt ein großes Spiel vor uns. Ich denke an meine Familie und meine Freunde und an das ganze Land."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RThQRjlydlJ4K0RONXZSZEprc2x5UT09

Best of Luppen TV mit Felix und Toni Kroos - Witzeleien über Rummenigge, die SFK und untereinander

Erste Ausgabe "Einfach mal Luppen" bei MagentaTV. Toni Kroos zeigte den Zuschauern in der Halbzeitpause seinen Madrid-Raum mit einigen echten Sammlerstücken des Mittelfeldspielers: "Hier ist ein Trikot von Sergio Ramos. Da steht hinten 650 drauf." Zwischenruf Felix Kroos: "650 Gelbe Karten." Toni Kroos: "Ne, das waren mehr! Das Bild von uns Beiden steht schon immer da. Ich sage dir aber so, wie es ist. Ich habe das da nicht hingestellt. Das hier ist mein Trikot von Real mit der Nummer 309. Komische Nummer, aber das war das Spiel, in dem ich der deutsche mit den meisten Spielen für Real Madrid geworden bin. Da habe ich Uli Stielike überholt. Hier ist noch ein Bild von uns beiden. Wie wurden wir denn damals angezogen. Du hast gar keine Hose an. Zwischenruf Felix Kroos: "Das ist jetzt auch so, sieht man nur nicht." Toni Kroos: "Mama, Papa, ihr habt uns da keinen Gefallen getan. Hier kommt Karim Benzema. Mein Trikot waren ja 309 Spiele. Das Trikot von Karim hat die Nummer 325. Das sind allerdings Tore und keine Spiele."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cjRWbkRCNFVKY1lERHJ4K3lNamh4Zz09

Toni Kroos über seinen Teamkollegen Luka Modric und ob er nach der WM seine Nationalmannschaftskarriere beendet: "Er ist 37, was das Alter angeht, ist es realistisch. Du hast aber einen kurzen Zeitraum bis zum nächsten Turnier. Er spielt nach wie vor top. Für sein Land sowieso. Er ist einer, der heraussticht. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, er spielt die EM in Deutschland noch. Er ist auch einfach fußballverrückt. Wenn man das täglich erlebt, und da spreche ich von Glück, dass ich das so lange erleben durfte. Luka ist der erste, der sauer ist, wenn er ein Trainingsspiel verliert. Er braucht manchmal fünf Minuten nach dem Spiel und dann geht es wieder. Er achtet extrem auf sich. Er geht auch mehr darum, wie man physisch drauf ist. Da ist er unfassbar. Er ist für junge Spieler ein gutes Vorbild. Das ist alles harte Arbeit."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NFdZUTRqNmdOM2pObVk3OTd6VkJTZz09

CLIP ENTHÄLT SPIELBILDER - nur zum Anschauen

Toni und Felix Kroos entdecken im Spiel Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne: Toni Kroos: "Hat der nicht so zu tun da im Komitee?" Felix Kroos: "In der SFK - Sportdirektor-Findungs-Kommission." Toni Kroos: "Das wird ja schon wieder sehr laissez-faire angegangen." Felix Kroos: Wollen wir hoffen, dass die Abreise aus Katar diesmal reibungsloser abläuft für den Kalle."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bnlmVlc4eUUyaGZSM0lFZjR5R1I1Zz09

CLIP ENTHÄLT SPIELBILDER- nur zum Anschauen

Der DFB gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass es ein Expertengremium geben soll, dass den Nachfolger von Oliver Bierhoff und die neue Ausrichtung des deutschen Fußballs gemeinsam mit dem DFB bestimmen soll. MagentaTV-Expertin Tabea Kemme über das Gremium bestehend aus Matthias Sammer, Rudi Völler, Oliver Mintzlaff, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn: "Grundsätzlich haben sie den Fußball in Deutschland sehr geprägt. Daher zolle ich da absolut meinen Respekt. Aber an dem Punkt, an dem wir jetzt in Fußball-Deutschland sind, werden wir die Zukunft mit der Vergangenheit retten. Wir sind eigentlich die Innovation, die moderne und die Spielfreude. Wir reden immer viel über Diversität. Letztlich schaffen wir es aber nicht, wenn es wirklich um Werte geht, das selber umzusetzen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dTUwSDR2K1JjNzlIRXBOSFJKK1A4Zz09

Kroos: "Jeder, der mal Erfolg hatte, tut dem DFB gut."

Toni Kroos über den DFB und das neue Gremium: "Ich finde, es ist grundsätzlich nicht verkehrt, sportliche und fußballerische Expertise dazuzuholen. Das gemeinsame Ziel sollte sein, dass es wieder besser läuft beim DFB. Jeder, der da ein bisschen helfen kann, tut uns gut. Über die genaue Zusammensetzung kann man ewig diskutieren. Da kann man viele Namen reinwerfen. Wir wissen auch nicht, wer vielleicht angefragt wurde und keine Lust hatte. Da sind Leute drin, die haben über Jahre bewiesen, dass ihre Vereine Erfolg hatten. Jeder, der Mal Erfolg hatte, tut dem DFB gut."

Die Aussage im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VUJVTHQzTjRPeDVWZDNPeDZOb2JTUT09

Mittwoch, 14.12.2022 - WM 2022 komplett LIVE bei MagentaTV

WM Kanal 1

Ab 18:30 Uhr: Die Warm-Up Show mit Anett Sattler

Ab 19:00 Uhr: Vorberichterstattung zu Frankreich gegen Marokko mit Johannes B. Kerner und Michael Ballack - Schalte mit Toni Kroos

Ab 20:00 Uhr: Halbfinale Frankreich gegen Marokko kommentiert von Marco Hagemann

Ab 22:15 Uhr: Nachspielzeit mit Ruth Hoffmann und Jonas Hummels

WM Kanal 2 Taktik-Feed: ab 20 Uhr mit Benni Zander und Manuel Baum

WM Kanal 3 "Einfach mal Luppen" ab 19.45 Uhr mit Toni und Felix Kroos

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell