Initiative Werterhalt & Weitergabe e.V.

Der Aufsatzwettbewerb zum 5. Bayerischen Jugendpreis geht auf die Zielgerade

München (ots)

Der Aufsatzwettbewerb zum 5. Bayerischen Jugendpreis geht in den Endspurt. Wer sich zum Thema : "Ist Erben eigentlich gerecht?" noch äußern möchte, hat noch wenige Tage Zeit.

Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren an allen bayerischen Schulen sind eingeladen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen - kreativ, kritisch und mit ihrer ganz persönlichen Sichtweise. Ob als Text, Tagebucheintrag, als Zeitungsartikel oder in anderer Form: Alle Ausdrucksformen sind willkommen.

Einsendeschluss ist der 4. Juni 2025.

Die überzeugendsten Beiträge werden am 26. Juni 2025 im feierlichen Rahmen im Bayerischen Staatsministerium der Justiz in München ausgezeichnet. Justizminister Georg Eisenreich, der auch die Schirmherrschaft übernommen hat, überreicht persönlich Urkunden und attraktive Preise an die Gewinnerinnen und Gewinner.

Ins Leben gerufen wurde der Wettbewerb von der Initiative Werterhalt & Weitergabe e.V., die junge Menschen dazu anregen will, sich mit ethischen Fragen und gesellschaftlichem Zusammenhalt auseinanderzusetzen. Deshalb lautet das Motto der Initiative wie jedes Jahr #sag was Du willst

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: www.Bayerischer-Jugendpreis.de

Original-Content von: Initiative Werterhalt & Weitergabe e.V., übermittelt durch news aktuell