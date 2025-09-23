Birla Carbon

Birla Carbon veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 'Connected to a Greener Future' (verbunden mit einer grüneren Zukunft)

Mumbai, Indien und Marietta, Ga. (ots/PRNewswire)

Birla Carbon, ein führender Hersteller und Lieferant von hochwertigen Materialien auf Kohlenstoffbasis, gab heute seinen 13 jährlichen Nachhaltigkeitsbericht 2025 mit dem Titel 'Connected to a Greener Future' bekannt.Der Bericht unterstreicht die Fortschritte von Birla Carbon bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie "Share the Future", die Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Innovation und die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern in den Vordergrund stellt und gleichzeitig den Fahrplan zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050 darlegt.

Zu dem Bericht äußert sich John Loudermilk, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Birla Carbon, wie folgt: "Nachhaltigkeit und Innovation sind untrennbare Bestandteile unseres Geschäfts. Von Kreislauflösungen wie Continua™ SCM bis hin zu digitalen Systemen, die Emissionen und Wasserverbrauch verfolgen, legen wir die Messlatte für verantwortungsvolles Wachstum immer höher. Die Veröffentlichung unseres 13. Nachhaltigkeitsberichts spiegelt diese Gefühle wider, zusammen mit einem weiteren Jahr bedeutsamer Erfolge, vorwärts gerichteter Impulse und eines erneuerten Engagements für unseren Zweck, Share the Strength". Er fügte hinzu: "Unser Weg wird weiterhin von den sich entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden, unserer Verantwortung gegenüber unseren Stakeholdern und unserem Fokus auf den Aufbau einer sichereren, integrativeren und innovativen Organisation für unsere Mitarbeiter geprägt. Wir haben unseren Weg zu Netto-Null-Emissionen gestärkt, unsere globale Präsenz mit den ehrgeizigsten Investitionen in der Geschichte des Unternehmens erweitert und neue Maßstäbe in den Bereichen Sicherheit, Integration und operative Exzellenz gesetzt.

Höhepunkte des Berichts

Sicherheit

Im GJ 2024-25 die bisher niedrigste Gesamtrate an meldepflichtigen Unfällen (TRIR) erreicht

In den Werken in Ägypten und Italien gab es fast 1.500 Tage ohne meldepflichtige Zwischenfälle

Spanien und Patalganga, Indien, übertrafen 2.000 Tage ohne meldepflichtige Vorfälle

Globale Expansionen

Die asiatische Nachbehandlungsanlage in Patalganga, Indien, wurde im Oktober 2024 in Betrieb genommen und produziert ultrahochleistungsfähige Spezialtypen für die Lack- und Druckfarbenindustrie

Die Expansion in Ungarn und neue Projekte in Indien und Thailand sind im Gange und stärken unsere Fähigkeit, regionale und globale Kunden zu bedienen.

Umwelt

100 % unserer Produktionsstandorte verwenden recyceltes Prozesswasser und/oder aufgefangenes Regenwasser für ihren Betrieb

Verringerung der CO₂-Äquivalent-Emissionen im Zusammenhang mit dem Schiffsverkehr um 11 % im 4.

Auszeichnungen und Anerkennungen

Auszeichnung mit dem Environment+Energy Leader Award für das Seewasserwaschprojekt in Franklin, Louisiana, USA, das die SOx- und NOx-Emissionen um über 90 % reduziert

für das Seewasserwaschprojekt in Franklin, Louisiana, USA, das die SOx- und NOx-Emissionen um über 90 % reduziert Erhalt von 13 goldenen Sicherheitszertifikaten von der International Carbon Black Association (ICBA), die höchsten unter den sechs Mitgliedsunternehmen

Herstellung

Alle 16 Rußproduktionsanlagen sind ISCC Plus zertifiziert

Alle Produktionsstätten sind nach IATF 16949 für das Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie zertifiziert und unterstreichen damit neben der Nachhaltigkeit auch die Qualität der Produkte.

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Birla Carbon weiterhin auf die Fundamente, die das Unternehmen ausmachen: Innovation, Nachhaltigkeit und operative Exzellenz. Der globale Wandel hin zur Nachhaltigkeit ist kein vorübergehender Trend, sondern ein grundlegender Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten geführt werden. Birla Carbon ist stolz darauf, an der Spitze dieses Wandels zu stehen und Lösungen zu entwickeln, die Kunden, Gemeinden und zukünftige Generationen auf dem Weg zu einer Netto-Null-Welt unterstützen.

Den Birla Carbon Sustainability Report 2025 finden Sie unter: www.birlacarbon.com/sustainability-at-birla-carbon/

Um eine Kopie des Berichts herunterzuladen, klicken Sie hier.

