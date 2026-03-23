Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH

Was macht ein Weihnachtsschaf im Frühling bei der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH?

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Wernigerode (ots)

19 Sponsor-Partnerschaften der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH im Jahr 2025

Es steht im Besucherbereich der Kunden-Zentrale der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH am Platz des Friedens 6 in Wernigerode und lässt sich von allen Gästen bestaunen. Das Schierker Weihnachtschaf, ein Kunstobjekt, hergestellt von der renommierten Holzkünstlerin Sylvia Itzen aus Niedersachen, die ihre Skulpturen mit einer Motorsäge ausarbeitet. Das Schaf erblickte 2025 das Licht der Welt und war nun bereits zu Gast im Konzert-Pavillon im Schierker Kurpark, als dort die Weihnachtskrippe im Dezember tausende Besucher anlockte. Die Krippe besteht aus lebensgroßen Figuren der biblischen Weihnachtsgeschichte und ist aus massivem Eichenholz gefertigt.

Die Krippe entsteht nun immer zu Weihnachten auf Initiative des langjährigen Oberbürgermeisters der Stadt Wernigerode, Peter Gaffert, als Touristenattraktion. Sie soll in den nächsten Jahren noch erweitert und vervollständigt werden. Geplant sind weitere biblische Figuren, finanziert durch Spenden und Patenschaften.

Der Pate hat die Option, das Kunstobjekt während des Jahres in seinem Unternehmen aufzustellen. Erst beim Aufbau der Krippe wird das Schaf dem Ensemble wieder zugeführt und vervollständigt sie. "12 Schafe sind bisher schon zusammengekommen", so Peter Gaffert, der von der Resonanz überwältigt war.

Was macht ein Weihnachtsschaf im Frühling bei der GWW? GWW-Geschäftsführer Christian Zeigermann bringt es auf den Punkt: "Wir haben 2025 die Schierker Aktion mit einer Patenschaft unterstützt und tun es weiter. Das Schaf als hölzernes Kunstobjekt in unserem Foyer steht als Sinnbild dafür".

"Aber", so der GWW-Geschäftsführer, "es steht auch noch für viel mehr. Es ist visuelles Zeichen für die vielfache Sponsoringtätigkeit der GWW im Jahr 2025".

Auch als Sponsor habe sich die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH im Laufe der Jahre einen guten Namen gemacht.

"Da wo unsere Mieterinnen und Mieter engagiert sind", erläutert Christian Zeigermann weiter, "engagieren wir uns unterstützend auch". Im Bereich Sport förderte die GWW 2025 zum Beispiel den Wernigeröder Sportverein 1949 Rot-Weiß e.V., den FC Einheit Wernigerode e.V. und den Kreissportbund.

Im Bereich Kultur war sie 2025 Partner zum Beispiel der Schierker Feuerstein Arena, des Johannes-Brahms-Chorfestivals, des Kammerorchesters Wernigerode oder des Wernigeröder Kunst- und Kulturverein e.V..

Soziales Engagement zeigte sie bei der Wernigeröder Hospitälerstiftung, der Hochschule Harz mit einem Deutschlandstipendium Wirtschaftsinformatik, beim Sucht- und Jugendhilfe e.V. und dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wernigerodes oder der Sekundarschule Leben Lernen MINT. Fast die Hälfte der GWW-Fördersumme ging 2025 in soziale Projekte und ein Drittel in die Sportförderung, insgesamt verteilt auf 19 Vereine und Verbände.

Zudem unterstützt die GWW Vereine und Verbände über Werbeaktionen auf ihrer "Harz-Horizont"-Multimedia-Wand, die das Dach der Zentrale krönt.

GWW in Kürze

Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH, Tochter der Stadt Wernigerode, verwaltet in der Harzmetropole über 3.000 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 176.000 Quadratmetern. Die Wohnungen befinden sich unter anderem in den Wohngebieten Altstadt, Burgbreite, Stadtfeld, Harzblick und im Ortsteil Benzingerode.

Etwa 7.500 der ca. 34.000 Wernigeröder wohnen bei der GWW. Die GWW verwaltet zudem 28 Gewerbeeinheiten, darunter ein Café, das Wernigeröder Kino Volkslichtspiele, der Fürstliche Marstall, das Krummelsche Haus und ein Kreativloft mit Co-Working-Arbeitsplätzen. Zugleich ist sie Bauherr der neuen August-Hermann-Francke-Grundschule in Wernigerode.

www.gww-wr.de

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