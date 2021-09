gesund.de startet Online-Marktplatz am 27. September

gesund.de

Der nächste Meilenstein bei gesund.de: Am 27. September startet der Online-Marktplatz, der Endverbraucher mit den Apotheken vor Ort vernetzt und gesund.de im Web erlebbar macht.

Mit einer innovativen Such-Technologie findet der Endverbraucher mit nur einem Klick den gewünschten Service: Seine Apotheke, das gewünschte Arzneimittel und viele weitere für ihn relevante Informationen. Rezepte kann der Patient bequem und einfach mit der App und im Web an seine Apotheke vor Ort übermitteln. Zudem kann er sich mit der Apotheke seines Vertrauens als Stammapotheke verbinden - und so künftig noch schneller direkt bei ihr bestellen. Auf einen Blick werden die Services der Apotheke vor Ort und über ein Bewertungssystem die hohe Zufriedenheit ihrer Kunden übersichtlich dargestellt.

Das E-Rezept hat gesund.de fest im Blick: Die Patienten können schon jetzt Rezepte an die Vor-Ort-Apotheken übermitteln - auf dem Online-Marktplatz und auch in der App von gesund.de. Dafür wird es in der App parallel zum Start des Web-Marktplatzes ein leistungsstarkes Update geben.

"Mit gesund.de bereiten wir den Endverbraucher darauf vor, sein E-Rezept zukünftig einfach und bequem in der Apotheke vor Ort einzulösen. So sichern Apotheken weiterhin die Nähe zu ihren Patienten - auch im digitalen Wettbewerb mit anderen", unterstreicht Maximilian Achenbach, Geschäftsführer von gesund.de, das Ziel. "Bei der Entwicklung haben wir hohen Wert auf Endverbraucher-Zentrierung gelegt, gleichzeitig ist gesund.de für die Apotheken vor Ort das digitale Schaufenster, in dem sie sich bestmöglich ihren Kunden präsentieren können", ergänzt er. gesund.de positioniere sich so als vertrauensvolle Verbindung von digitalen Services und den Apotheken vor Ort.

Bereits vor dem Start des Marktplatzes wurde gesund.de von Trusted Shops, Europas führende Vertrauensmarke im E-Commerce, mit dem renommierten Gütesiegel für Käuferschutz zertifiziert. Künftig können Nutzer über das Bewertungssystem von Trusted Shops auch gesund.de bewerten und so ihre Erfahrungen mit anderen Nutzern teilen. Ihre Zufriedenheit können Kunden auf gesund.de auch mit einer Bewertung ihrer Apotheke vor Ort ausdrücken - eine weitere Chance für die Vor-Ort-Apotheken, um sich positiv abzuheben und ihre zufriedenen Kunden für sich sprechen zu lassen.

"Der Marktplatz von gesund.de verbindet mit modernster Search-Commerce-Technologie die Endverbraucher schnell und einfach mit den Apotheken vor Ort - dabei haben wir insbesondere Wert auf eine intelligente Suche und höchsten Komfort beispielsweise durch Online-Payment gelegt", erklärt Viktor Hettich, Director Software Engineering & Tech bei gesund.de.

Um die individuellen Services und Angebote der Apotheken von gesund.de von Beginn an anzeigen zu können, unterstützt gesund.de die Kunden bei der Einrichtung und Pflege der Daten. Ab kommenden Montag, 13. September, können die Apotheken in ihrem Cockpit die Daten und Angaben überprüfen, ergänzen oder ändern. Außerdem startet am 9. September die "Fit für gesund.de"-Schulungsreihe, in der die Apotheken von gesund.de ausführlich zu den Funktionen und Möglichkeiten rund um den Marktplatz und die App informiert werden.

Die ersten Ansichten des Online-Marktplatzes und der App gibt es schon in einem Video-Spot auf YouTube zu sehen. Über den YouTube-Code kann der Spot auch auf Websites eingebunden werden, dabei gelten die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen von YouTube.

Über gesund.de

gesund.de bringt Endverbraucher mit unterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens wie Vor-Ort-Apotheken, Ärzten und weiteren Heilberuflern zusammen. Unter dem Motto "Gesundheit hat ein Zuhause" schafft gesund.de damit ein einzigartiges Gesundheits-Ökosystem für die Menschen in Deutschland. Für Patienten und die lokalen Leistungserbringer bietet gesund.de Mehrwerte im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung des Gesundheitssystems und der Einführung des E-Rezepts. Die gesund.de App ist seit Mitte Juni in den App-Stores verfügbar. Am 27. September wird der E-Commerce-Marktplatz im Web folgen. Gesellschafter von gesund.de sind PHOENIX, NOVENTI, Wort & Bild, BD Rowa und Sanacorp. Weitere Infos unter www.gesund.de und gesund-apotheke.de sowie als Video hier.

