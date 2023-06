Business Finland

Finnische XR-Branche bietet vielfältige Lösungen für die Industrie

München (ots)

Industrieunternehmen richten zunehmend ihren Blick auf Virtual und Augmeneted Reality (XR) Lösungen. In Finnland können sie dabei mehrfach fündig werden. Dort ist die XR-Branche ein wichtiger Wirtschaftszweig, spezialisiert auf Industrieanwendungen. Das Erfolgsrezept ist die Gestaltung attraktiver Rahmenbedingungen. "Wir haben vielfältige Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zwischen Deep-Tech-KMU und Großunternehmen, von XR-Unternehmen und von privaten und öffentlichen Institutionen geschaffen", beschreibt Jani Jokitalo, Senior Advisor von Business Finland, die Strategie. Das Ergebnis ist ein Ökosystem aus verschiedenen Forschungseinrichtungen, Technologiezentren, Verbänden und Investoren sowie XR-Unternehmen. Letztere decken alle Stufen der Wertschöpfungskette ab - von der Entwicklung von XR-Headsets und -Technologien über verschiedene XR-Entwicklungsplattformen bis hin zu anwendungsspezifischen Lösungen und kundenspezifischen XR-Inhalten. Varjo Technologies, OptoFidelity, Dispelix, ZOAN und Nokia gehören zu den bekannteren Namen. Viele Start-ups und kleinere Unternehmen bereichern den Markt.

Finnische Anwendungen für Industriekunden in Deutschland

In Deutschland hat der XR-Markt einen klaren B2B-Fokus. Angebote zielen vor allem auf die Nutzung von XR durch professionelle Anwender in Unternehmen. Die Kunden kommen primär aus der verarbeitenden Industrie. Anwendungsbereiche sind Engineering Software, virtuelle Trainings oder ein vorausschauendes Wartungs- und Instandhaltungsmanagement durch Digital Twins. Am 15. Und 16. Juni präsentieren folgende Unternehmen ihr Know-how auf der XR Expo in Stuttgart:

Upknowledge erstellt VR-Trainingsmodule für Industriekunden über die eigene LearningEngine-Plattform.

erstellt VR-Trainingsmodule für Industriekunden über die eigene LearningEngine-Plattform. Stereoscape hat sich auf die Bereiche Sales & Marketing, Learning & Training sowie auf Operations & Maintenance spezialisert.

hat sich auf die Bereiche Sales & Marketing, Learning & Training sowie auf Operations & Maintenance spezialisert. CTRL Reality bietet u.a. VR Ausbildungs- und Marketingmodule.

bietet u.a. VR Ausbildungs- und Marketingmodule. 3D Talo entwickelt Lösungen für VR, AR und Laserscanning mit einer eigenen Kollaborationsplattform.

entwickelt Lösungen für VR, AR und Laserscanning mit einer eigenen Kollaborationsplattform. Process Genius bietet browserbasierte 3D-Digital-Twin-Lösungen für umfängliche "situational awareness" 24/7.

bietet browserbasierte 3D-Digital-Twin-Lösungen für umfängliche "situational awareness" 24/7. ThingLink entwickelt u.a. Software für interaktive VR/AR-Lernumgebungen und VR-Touren.

entwickelt u.a. Software für interaktive VR/AR-Lernumgebungen und VR-Touren. Anarky Labs bietet u.a. Lösungen für die Ausbildung und zur Verbesserung der Mensch-Maschine-Interaktion und Heads-up Displays für Drohnen.

