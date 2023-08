CORRECTIV

"Fakten, Front und Fakes - Desinformation im Ukraine-Krieg": CORRECTIV.Faktencheck veröffentlicht erste Folgen von neuem Podcast

Essen (ots)

Heute veröffentlicht die Faktencheck-Redaktion von CORRECTIV die ersten beiden Folgen des Podcasts "Fakten, Front und Fakes - Desinformation im Ukraine-Krieg", einen Podcast rund um Desinformation im Krieg gegen die Ukraine. In den ersten beiden Folgen dreht sich alles um das Massaker von Butscha und die pro-russische Influencerin Alina Lipp.

Welche Rolle spielt Desinformation im Krieg gegen die Ukraine? Und wie beeinflusst sie unser Bild vom Krieg? "Fakten, Front und Fakes", der neue Podcast der Faktencheck-Redaktion von CORRECTIV, geht diesen Fragen in sechs Folgen nach. Heute erscheinen die ersten beiden Folgen überall, wo es Podcasts gibt.

Nicht nur Raketen, Panzer und Gewehre, sondern auch angebliche Fakten und Gerüchte werden im Ukraine-Krieg erfolgreich als Waffe eingesetzt. Von Beginn an beeinflusst und verfälscht Desinformation und Propaganda unseren Blick auf das Kriegsgeschehen und rüttelt an der Einschätzung von Tätern und Opfern.

In Folge 1 des Podcasts, "Die Macht der Beweise", schildert Host und Journalistin Gabriele Scherndl gemeinsam mit dem Faktencheck-Team wie es ist, in Kriegszeiten Fakten zu checken, Satellitenbilder auszuwerten und mit Bildern von Leichen konfrontiert zu sein, aber vor allem auch, wie verschiedene Akteurinnen und Akteure der Desinformations-Szene das historische Ereignis des Massakers von Butscha missbraucht haben, um uns alle in die Irre zu führen.

In Folge 2, "Fakes für Deutschland, made in Russia", dreht sich alles um die einflussreichste pro-russische Influencerin aus Deutschland: Alina Lipp. Wie wurde sie innerhalb kürzester Zeit zur lautesten Propaganda-Stimme in Deutschland? Welche Verbindungen hat sie bis nach oben in den Kreml und warum wurde sie zum Sprachrohr Putins?

Die Hörerinnen und Hörer erwartet ein tiefer Einblick in die Welt der Desinformation, erzählt entlang des aktuellen Geschehens. Gleichzeitig ermöglicht der Podcast allen, sich selbst im Kampf gegen Desinformation zu engagieren und sich vor der Flut an Falschbehauptungen zu schützen. Die Faktencheckerinnen und Faktenchecker geben Einblicke in ihre Arbeit, verraten Kniffe und einfache Tipps, wie jede und jeder selbst Desinformation entlarven kann.

Die ersten beiden Folgen gibt es ab heute, den 16. August, überall, wo es Podcasts gibt. Danach erscheinen neue Folgen immer donnerstags.

Hier finden Sie Folge 1 und Folge 2:

Bei Interesse stehen wir Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.

Diese Podcast-Reihe ist Teil des Projekts "Decoding the Desinformation Playbook of Populism in Europe", das vom "European Media and Information Fund" unterstützt wird, verwaltet von der Calouste Gulbenkian-Stiftung.

Haftungsausschluss:

Die alleinige Verantwortung für alle vom "European Media and Information Fund" unterstützten Inhalte liegt bei den Autoren und spiegelt nicht unbedingt die Positionen des EMIF und der Fonds-Partner, der Calouste Gulbenkian Foundation und des European University Institute wider.

