Bergman Germany HoldCo GmbH

Drei neue Ärzte für die plastisch-ästhetische Chirurgie bei Medical One

Stuttgart / Berlin / Hamburg / München / Düsseldorf (ots)

Ab sofort: Fachbereich erhält an mehreren Standorten Verstärkung

Der Fachbereich der plastisch-ästhetischen Chirurgie der Medical One-Kliniken wird aufgewertet: Drei erfahrene Ärzte nahmen an den Standorten München, Hamburg und Stuttgart ihre Tätigkeiten auf - Dr. Nicole Caroline Haas, Dr. Dirk Möllmeier und Dr. Peter-Christian Plajer-Kloess verstärken das Spektrum der Fachärzte.

Etablierung des Standortes München durch Dr. Nicole Caroline Haas

Mit Dr. Nicole Caroline Haas, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie, konnte Medical One für den Standort München eine Expertin im Bereich der Körperformung sowie ästhetischen Brust- und Gesichtschirurgie gewinnen. "Mein Anliegen ist es, die natürliche Schönheit meiner PatientInnen zu unterstreichen und das Rad der Zeit ein wenig zurückzudrehen. Plastische Chirurgie ist dann gut angewandt, wenn sie für Außenstehende nicht sichtbar ist, also ohne stigmatisierende Narben und Überkorrekturen."

In einer dreimonatigen Übergangsphase wird sie vorläufig auch am Standort Stuttgart einen Tag pro Woche tätig sein und das Ärzteteam dort unterstützen. Der Standort München soll mit der engagierten und charismatischen Ärztin fest etabliert werden. "Mir ist es wichtig, meine PatientInnen von der Erstberatung über die Operation sowie den Heilungsverlauf eng und vor allem persönlich zu betreuen. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass ein operativer Eingriff für viele unserer PatientInnen absolutes Neuland bedeutet. Ich möchte durch den engen Kontakt Ängste und Sorgen minimieren und uneingeschränkt für meine PatientInnen da sein."

Schon früh zeigte sich der Weg der Münchnerin in die Schönheitschirurgie: Nach dem Medizinstudium an der Universität im italienischen Perugia und der Medizinischen Universität Wien promovierte sie im Jahr 2011. Ihre chirurgische Grundausbildung absolvierte sie unter anderem an der Universitätsklinik für Unfallchirurgie des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien. Während ihrer Ausbildung zur plastischen und ästhetischen Chirurgin durchlief sie wichtige Stationen, wie die plastische und Handchirurgie des Krankenhauses Landshut-Achdorf und des Krankenhauses der Maximalversorgung Klinikum Nürnberg Süd. In der Münchner Privatpraxis Drs. von Isenburg und Neuhann-Lorenz verfeinerte sie ihre Techniken im Bereich der Ästhetik, bevor sie nun zu Bergman Clinics Medical One wechselte. "Meine Motivation ist groß, da ich den Standort München von Beginn an beim Wiederaufbau unterstützen werde und auch persönlich für höchsten Standard in der Patientenversorgung und modernste Techniken stehe!"

Dr. Möllmeier ergänzt Team in Hamburg

Ebenfalls im Bereich der ästhetischen Chirurgie konnte sich Medical One am Standort Hamburg mit Dr. med. Dirk Möllmeier verstärken. Dieser ergänzt den Fachbereich unter Dr. Marian S. Mackowski ab dem 19. April 2022.

"Dr. Mackowski's Ergebnisse in der ästhetischen Chirurgie sind unter Kollegen wie Patienten aus dem In- und Ausland renommiert. Er steht für die Marke Medical One wie kein anderer. Die gleichen Qualitätsansprüche habe ich an mich selbst", erklärt Dr. Möllmeier.

Sein Studium der Humanmedizin absolvierte er bis zum Jahr 2007 an der Universität Halle-Wittenberg und anschließend an der TU München. Währenddessen und danach zog es ihn an zahlreiche Stationen ins In- und Ausland: Neben Taiwan und Südafrika arbeitete Dr. Möllmeier mehrere Jahre auch in Zürich. Zuletzt war er fast vier Jahre in einer Privatklinik in Hamburg als Oberarzt für plastische und ästhetische Chirurgie tätig.

"Die PatientIn und ihre Wünsche stehen immer an erster Stelle. Maßgeschneiderte Konzepte für jede einzelne PatientIn müssen sich in engen Absprachen und Vorgesprächen entwickeln. Das bedeutet sich immer individuell auf jeden PatientIn einzulassen und sich Zeit zu nehmen! Und genau hier hebt sich Medical One von der Konkurrenz ab", freut sich Dr. Möllmeier auf die bevorstehenden Aufgaben. Neben der Brustchirurgie hat er sich auf jegliche Formen der Straffungsoperationen spezialisiert. Zudem ist er Mitglied in mehreren Fachgesellschaften für plastische und ästhetische Chirurgie im In- und Ausland.

Stuttgart: Augen-/Gesichtsspezialist Dr. Plajer-Kloess erweitert Portfolio

Zuletzt konnte Medical One auch Dr. Peter-Christian Plajer-Kloess für den Standort Stuttgart als Facharzt für Augenheilkunde und Augenchirurgie gewinnen, welcher im plastisch-ästhetischen Fachbereich tätig sein wird. Nach dem Studium der Humanmedizin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und an der Université de Sorbonne Paris hat er seine Anerkennung als Facharzt für Augenchirurgie & plastisch-rekonstruktive Gesichtschirurgie an der CHU Paris erworben.

Dr. Plajer-Kloess zeigt sich von den Perspektiven im Medical One Verbund begeistert: "Ich freue mich auf die Herausforderung hier in Stuttgart, da das medizinische Konzept von Medical One überzeugt. Mein Ziel wird es sein, die Marke und die Reputation am Standort Stuttgart voranzutreiben." Nach der Zeit in Paris fungierte er bereits als Oberarzt an der CHU Montpellier/Frankreich, an der er vier Jahre beschäftigt war. In dieser Zeit erlernte er noch tiefgreifendere Qualifikationen auf dem Gebiet der plastisch-ästhetischen Gesichtschirurgie. Von Montpellier wechselte er nach einigen Jahren in die Selbstständigkeit und ist nun für Medical One tätig. "Die persönliche Weiterentwicklung in der ästhetischen Sparte treibt mich an, bei Medical One Fuß zu fassen. Es sind spannende Themengebiete gegeben, in denen man als Facharzt den Menschen individuell helfen kann, sich wohlzufühlen", erklärt Dr. Plajer-Kloess seinen Einstieg.

Über Medical One

Medical One ist eine der führenden Klinikgruppen für plastische und ästhetische Medizin. Für die Medical One Klinikgruppe arbeitet ein großes, international erfahrenes Team kompetenter und verantwortungsvoller Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie und weiterer Fachrichtungen vertrauensvoll zusammen. Der Anspruch ist dabei aber nicht nur dieser einzigartige Zusammenschluss, sondern eine bundesweit einheitliche Behandlungsqualität unserer Patienten auf höchstem Niveau, von der ersten Beratung bis zur Nachbehandlung.Die ärztliche Leitung jeder einzelnen Medical One Klinik liegt daher ausschließlich in den Händen von Fachärzten, die auf ästhetische Behandlungen spezialisiert sind. Alle Kliniken der Bergman Clinics Medical One GmbH unterliegen regelmäßig internen und externen Qualitätskontrollen. Die sorgfältige Auswahl hochwertiger medizinischer Premiumprodukte ist ein weiteres bedeutendes Merkmal der Medical One Unternehmensphilosophie.

